علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال آب

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أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي استقبل 1,034,350 مسافرًا خلال شهر آب 2023، مسجلًا نموًا نسبته 9.8% مقارنة بإحصائيات العام الماضي.وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار أيضًا 8,008 حركات، بزيادة نسبتها15.3 % مقارنة بالأعداد المسجلة خلال عام 2022. أمّا بالنسبة لحركة الشحن الجوي لهذا الشهر، فقد تعامل المطار مع 5,988 طنًا، مما يُشكّل انخفاضًا نسبته 0.3% مقارنةً بعام 2022.وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، استقبل المطار ما مجموعه 6,414,776 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 24.8% مقارنةً بإحصائيات عام 2022. وخلال هذه الفترة أيضًا، شهد المطار 53,410 حركة طائرات، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 16.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. أمّا فيما يتعلق بحركة الشحن الجوي من بداية العام حتّى نهاية شهر آب، فقد تعامل المطار مع 42,348 طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.9% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "من خلال التعاون مع العديد من الشركاء، فإنّنا نجتهد لاسترجاع مستويات الحركة الجوية السابقة بينما نعمل بجد من أجل تشكيل تجربة مرحِّبة تُشعِر المسافرين كأنّهم في بيوتهم. وبوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، يشكّل مطار الملكة علياء الدولي رابطًا محوريًا ضمن منطقة المشرق العربي؛ من خلال ربطه للمنطقة بالساحة العالمية. ولذلك، فإنّنا نعمل دون كلل لتوسيع شبكاتنا لشركات الطيران والوُجهات وربط الأردن بالعالم. وتحمل جهودنا ثمارًا على مختلف الأصعدة؛ إذ تُظهِر إحصائياتنا الشهرية تقدّمًا ثابتًا، وتقترب من معايير فترة ما قبل جائحة كورونا، كما تُحقق تجارب مطارنا وخدماته أيضًا خطوات كبيرة وتكتسب تقديرًا عالميًا، وهو ما يُجسّده استلامنا مؤخرًا ثلاث جوائز مرموقة أُعلِن عنها سابقًا خلال القمة العالمية لتجربة العملاء التابعة لمجلس المطارات الدولي والمُنعقدة في كوريا الجنوبية، تكريمًا لأدائنا الاستثنائي خلال عام 2022".