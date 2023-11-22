عليان: الحاجة ماسة لوضع مواصفات محلية لوسائل التنقل الكهربائية

فرح عطيات

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عمان – فيما يؤكد رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد عليان على الحاجة الماسة لوضع مواصفات فنية أردنية خاصة بوسائل النقل الكهربائية العامة والمركبات الخاصة، يربط خبراء بين خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ونسب تلوث الهواء، وتحسين جودة حياة المواطن، بالتحول نحو التنقل الكهربائي، ووفقا لمنهجية عمل متسارعة لضمان تحقيق الأردن لالتزاماته بموجب اتفاقية باريس.وكشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، خلال المنتدى الوطني الأول رفيع المستوى حول التنقل الكهربائي أمس، عن أن “عدد محطات الشحن الكهربائية في المملكة وصل إلى 60 محطة حتى نهاية الشهر الماضي، فيما صدرت ثلاثة آلاف موافقة لتركيب عدادات لشحن المركبات الكهربائية في المنازل للفترة نفسها”.وفي هذا الصدد، شدد عليان، خلال المنتدى الذي عقدته وزارات البيئة، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، والممول من مرفق البيئة العالمي عبر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، على أن “الأردن يعد من الدول الرائدة في مجال النقل الكهربائي، ولذا لا بد أن تكون المملكة جزءا من منظومة العمل المشترك في مجال النقل الكهربائي في المنطقة، وخاصة بتعميم المواصفات الفنية التي يعتمدها العديد من الدول بشأن وسائل التنقل الكهربائية”.وبين عليان في تصريحات لـ”الغد” على هامش المنتدى، أن “التخلص من البطاريات الكهربائية المستخدمة، وإعادة تدويرها، يعد من القضايا المهمة الواجب أخذها بعين الاعتبار من قبل صناع القرار”.وفي رأيه يجب “الأخذ في الاعتبارات المتعلقة بالعمر الافتراضي للبطاريات المستخدمة والبالغ خمس سنوات تقريبا، ومدى تحمل كفالة المصنعية من عدمها، وفي حال عدم التخلص منها بطرق آمنة فما هي التأثيرات البيئية لها بعين الاعتبار من أصحاب القرار”.ودعا إلى “تحفيز القطاع الخاص من أجل إنشاء البنية التحتية المناسبة لوسائل النقل الكهربائية في الأردن العامة والخاصة”.ولفت إلى أن “رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن النقل الكهربائي تعد سابقة، إذ كان الأردن من الدول المتقدمة باستيراد السيارات الكهربائية”.ومن وجهة نظره، فإن “وسائل نقل البضائع المصممة وفق تكنولوجيا الهيدروجين من القضايا الرئيسية اليوم، في وقت يوجد توجه حكومي لمحطات هيدروجين في محافظة العقبة، والتي تعد عاملا مساعدا في شأن الاستقلال بالطاقة محليا”.و”يوفر الاجتماع الأول للمنصة الوطنية للجنة العليا للنقل الكهربائي في المملكة آليات للحوار بين الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني بهذا الخصوص”، وفق تأكيدات أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.كما “جرى التوصل إلى توصيات ضمن هذا المشروع من شأنها أن تسهم في رفع الوعي والمعرفة بشأن استخدام المركبات الكهربائية، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال بما يخدم القطاعات المختلفة خاصة النقل العام والسياحي”.وبين أن “الأردن يعتبر من الدول الرائدة في المنطقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لتداعيات التغير المناخي، ودعم المشاريع المستجيبة للمناخ في مجالات التخفيف من الانبعاثات والتكيف”.ولفت الى أن “وزارة البيئة عملت على تطوير إجراءات التكيف والتخفيف لمواجهة التغيير المناخي على المستوى الوطني، وبما يتلاءم مع وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، والقاضية بتخفيض 31 % من مجمل الانبعاثات في المملكة بحلول عام 2030”.وأعرب عن أمله بأن “يخرج مؤتمر الأطراف كوب 28 بالعديد من القرارات التي ستسهم في رفع كفاءة العمل المناخي، وإيجاد فرص للتعاون الثنائية مع دول أخرى في مجال رفع القدرات، ونقل التكنولوجيا في هذا المجال”.وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعداد إستراتيجية النقل الكهربائي، والتي تركز بشكل رئيس على كافة الأمور المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية، بحسب أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام.وأكدت العزام أن “المضي قدما بشأن تعزيز موضوع النقل الكهربائي يتطلب مشاركة مختلف القطاعات المختلفة، في وقت سيسهم التحول لوسائل التنقل الكهربائية في حال ارتباط محطات الشحن بالطاقة المتجددة، في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة”.وبينت أن “وزارة الطاقة أعدت تعليمات تشجع على نشر محطات الشحن الكهربائي في المملكة، إذ إن هنالك 60 رخصة محطة خاصة، فيما منحت ثلاثة آلاف موافقة لعدادات شحن منزلية”.ولفتت إلى أن “ارتفاع أسعار البنزين دفعت بالمواطنين إلى شراء السيارات الكهربائية التي وصل تعدادها لـ80 ألفا مع نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 90 ألف سيارة نهاية الشهر المقبل”.وتوقعت أن “يؤدي الطلب على النقل الكهربائي إلى زيادة الأحمال الكهربائية المنزلية، ما يوجب على شركات الكهرباء في المملكة تعزيز شبكاتها، والتي من المحتمل أن تصل عام 2025 إلى 30 ميغاواط”.ومن بين الإجراءات المهمة الواجب اتخاذها بعين الاعتبار لدى الحديث عن النقل الكهرباء، وفق قولها “ما يسمى بالتعرفة المرتبطة بالزمن”.ويعتبر “الاجتماع الأول للمنصة نقطة تحول هامة نحو تحفيز وتسريع النقل الكهربائي بشكل خاص، والتفكير في مستقبل وسائل النقل المستدامة بشكل عام”، تبعا لأمين عام وزارة النقل المهندس أسامة كرادشة.ولفت كرادشة إلى أن “المشهد العالمي يشير بشكل واضح إلى تحول نحو الممارسات المستدامة، إذا إن التحول إلى نقل حديث شامل ونظيف من حيث التقنيات والبنية التحتية، سيلعب دورا في التنمية الاقتصادية عبر خلق استثمارات جديدة، وتحفيز الحلول الريادية والمبتكرة، وتوفير وظائف مستدامة”.وأضاف أن “أنشطة النقل مسؤولة عما يقارب 28 % من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، لذلك فإن التوسع في استخدام المركبات الكهربائية سيكون له أكبر الأثر في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث، وتحسين نوعية الهواء”.وأشار إلى أن “وزارة النقل تعكف حاليا على استكمال تنفيذ البنية التحتية لمشروع باص التردد السريع بين عمان والزرقاء، بالتعاون مع الشركاء، كما تعمل على إعداد السياسة العامة للتنقل، والإستراتيجية الوطنية للنقل، وإحدى محاورها الرئيسية البيئة والمناخ”.وشدد على أن “التحول للنقل الكهربائي سيعمل على إعادة تشكيل المدن، وتقليل الآثار الكربونية، وتعزيز الجودة العامة لحياة المواطنين، دون التمييز بين فئاتهم كافة، وفي سائر مناطق في المملكة”.بدورها، بينت الممثل القطري لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) سلافة مدانات أن” العالم يمر بثورة ستساعده في التخلص التدريجي من استخدام النفط والوقود الأحفوري، وتدفع باتجاه التحول نحو نظام نقل أكثر استدامة”.و”تماشيا مع اتفاقية باريس التي دخلت حيز التنفيذ عام 2016، يجب تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول العام 2030، وانبعاثات النقل المباشرة بنسبة 9 % بحلول العام نفسه”، بحسبها.ومن وجهة نظرها “إذا كانت السيارات الكهربائية مدعومة بالطاقة المتجددة، فيمكن أن تلعب دورا مهما للغاية في المساعدة على تحقيق هذا الهدف”.وشددت على أن “توسيع نطاق اعتماد التنقل الكهربائي يعد خطوة مهمة ومعقدة للغاية، وتتطلب شراكة قوية وفعالة للغاية بين جميع الأطراف، ليس فقط في تصميم هذه المشاريع ولكن أيضا في تنفيذها”.وقدم الممثل المقيم للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن كريستوف اسكوت عرضا حول خيارات تسريع التحول إلى التنقل الكهربائي في الأردن من بينها “الابتكار، والحوافز السياسية، والتمويل، ومشاركة المعرفة، والقيادة”.