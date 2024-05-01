الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عمال الأردن في يومهم: مهارات تصنع الفرص.. وخطط بديلة لتجاوز البطالة

تعبيرية
تعبيرية
 في يومهم العالمي يقف العمال في لحظة تأمل وكأنها استراحة محارب بعد عام كامل من الكد والجهد المتواصل، وكأنه مطالب بعمل جردة حساب، فذلك ديدن الإنسان أنّى كان وعلى مرِّ العصور: "أين كنا وأين أصبحنا؟".اضافة اعلان
إنه السؤال الأُحجية الذي تتنوع إجابات عمال الأردن عنه تبعاً لتبايناتهم الاجتماعية والثَّقافية والعلمية، لكنهم يجمعون على أنّ الإنسان هو من يصنع فرص العمل لنفسه، إذا نحّى وهْم "المكتب والكرسي"، مؤكدين أن الرزق مقرون بالسَّعي والبحث، خصوصًا لمن يصقل مهاراته ويطوّر من أدواته.
في منطقة ماركا شمال شرق العاصمة عمَّان يستذكر محمد هاني المومني أنه قرر بعد اجتيازه الثَّانوية العامة دراسة المحاسبة، وبعد تخرجه تمنعت عليه الوظيفة، وحينها وبعد أن تشكلت لديه قناعة بأن القطاع الحكومي لا يمكنه تشغيل كل الخريجين، وضع خطة بديلة لنفسه هي دراسة ميكانيك المركبات والتخصص بسيارات الهايبرد.
يقول المومني، إنَّه عمل متدربًا ثم عاملًا في أحد محلات صيانة المركبات، وبعد أن أتقن المهنة فتح محلا صغيرا، ثم بحث في تطوير مهنته إلى أن وصل اليوم إلى مرتبة مريحة من كسب المال وتشغيل أيد عاملة معه.
وأشار إلى أن يوم العمال هو فرصة كي يتذكر كل منا أن العمل متوفر شريطة الإيمان بضرورة السَّعي والبحث والاجتهاد، والتخلي عن فكرة الحصول على وظيفة دائمة مقرونة بمكتب وكرسي، موضحا أنه يجب أن يكون لدى كل منا خطة بديلة.
وعلى مقربة من محمد المومني، يقف مراد الجيوسي عند إحدى المركبات التي تحتاج إلى صيانة، مشيرا إلى أن هذا العمل "يجلب لك المال والثقة بالنفس ويمنع عنك ذل الحاجة والسؤال".
وأكد الجيوسي أن يوم العمال ليس يوما للكسل بل من أجل التفكير كيف يمكن للإنسان بناء نفسه والتأسيس لمستقبل زاهر بشرط امتلاك المهارات، مشيرا إلى تنوع فرص العمل وكل شخص يستطيع لكن عليه أن يحاول.
محمد الجعافرة الذي بدا أنه قادم من مؤسَّسة التَّدريب المهني للتدريب على اكتساب مهنة في هذا المجال، قال رغم صغر سنه، إنَّ الحصول على مهنة وفرصة عمل في هذا الزَّمن ليس أمرًا سهلًا، لكن الطريق تبدأ باكتساب المهارة في مهنة ما.
على أنّ خُبيب الجابر الذي يرفض الركون لانتظار الوظيفة لا يأبه كثيرا بيوم العمال، فالأهم عنده هو وجود فرصة عمل واكتساب خبرة وانتظار المستقبل الأفضل بعد صقل مهاراته في ميكانيك السّيارات وكهربائها، مشيرا الى أن هناك نماذج كثيرة حوله في هذه المهنة استطاعت أن تبني مشاريعها الخاصة ونجحت، وهذا ما يأمل بتحقيقه.
يوسف أبو العدس المتخصص بكهرباء المركبات قال إن الخبرة المكتسبة كل يوم في هذه المهنة تجعل اكتشاف الخلل أسهل وهذا يُشعرُ الإنسانَ بأهمية وجوده في الحياة وقيمته.
يشار الى أن الاردن أنشأ وزارة للعمل عام 1976 تقديراً للدور الكبير الذي تقوم به القوى العاملة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، وتتولى منذ إنشائها مسؤولية تحقيق الأهداف العامة لشؤون العمل والعمال في المملكة، ومواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم إصدار قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ووضع نظام تنظيم إداري للوزارة رقم (38) لسنة 1994 وتعديلاته.
وتشرف الوزارة على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها في سائر التشريعات، ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة، وتنمية علاقات العمل مع الدول المستقبلة لهم وتنظيم الشؤون المتعلقة بالعاملين الأجانب داخل المملكة والإشراف عليهم وتحديد شروط عملهم، وتنظيم سوق العمل الأردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع الجهات المختصة.
إلى ذلك، كرم وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، أمس، عمال المياومة العاملين في الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
واستمع أبو السمن خلال حفل التكريم الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأعضاء اللجنة الاجتماعية في الوزارة، إلى مطالب العمال وهمومهم خصوصا المتعلق منها بالأجور والشمول بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وقال أبو السمن في رسالة وجهها للعاملين في الوزارة، خصوصا العاملين في الفرق الميدانية والورش الفنية والمشاغل المختلفة، إن ما تحقق من إنجازات في الأردن بمجال الإنشاءات والمقاولات من جسور وطرق ومبان متنوعة ما كان له أن يتحقق لولا علو همة العمال وصلابة عزيمتهم ومهارة أيديهم.
وأوعز بدراسة توحيد الأجور لجميع العاملين على نظام المياومة وفق أعلى أجر، والسير بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة لشمول الأشخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي ومخاطبة الضمان الاجتماعي لاستثناء عمال المياومة من نظام العمل الإضافي، تقديرا لجهودهم وخدمتهم واعتزازا بهم وبالعمل الذي يقدمونه.
وأضاف أن تلك الجهود إلى جانب جهود المختصين والفنيين في مختلف ميادين العمل والبناء شكلت إسهاما واضحا في مسيرة ونهضة
 الوطن.-(بركات الزِّيود- بترا)
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