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أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية مدينة عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط وذلك خلال حفل اطلاق منتدى العواصم البيئية والذي عقد بحضور السفيرة الأمريكية وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية من أنحاء العالم.ويهدف المنتدى الذي تم إطلاقه في مبنى مركز الحسين الثقافي برعاية مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي الى تعزيز وتنظيم جهود البعثات الدبلوماسية والمنظمات العالمية في دعم قطاع البيئة من خلال تعزيز مبادرات الاستدامة و التخضير في الأردن، و الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ، والبصمة الكربونية في عمان، ومكافحة آثار التغير المناخي .وتعتبر شراكة الأمانة مع البعثات الدبلوماسية في منتدى العواصم البيئية فرصة لجعل مدينة عمان أول عاصمة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامسة عالميا بعد العاصمة واشنطن، بانكوك، باريس و روما، من خلال العمل المشترك والتعاون مع المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية.ورحب الملكاوي بالعمل المشترك مع المجتمع الدبلوماسي وتوحيد الجهود في سبيل حماية البيئة في مدينة عمان.وأشار الى ضرورة تعزيز الاستراتيجيات المتعلقة بالاستدامة و الممارسات الخضراء والتي من شأنها معالجة من التحديات التي تواجه مدينة عمان وابرزها التغير المناخي.وقال ان الأمانة تسعى الى الوصول الى مدينة مستدامة من خلال خطة عمل عمان مدينة خضراء والتي تم إعدادها استكمالاً لاستراتيجية منعة عمان وخطة التغير المناخي، إضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 ٪ بحلول عام 2030.بدورها قالت السفيرة الأمريكية يائل لمبرت أن عقد هذا المنتدى يؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية لإيجاد حلول للتحديات البيئية و مساعدة العواصم على تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز جهود التخضير.وتخلل إطلاق المنتدى التوقيع على وثيقة تعهد من العاصمة عمان مع السفارات والهيئات الدبلوماسية والتي تعتبر بمثابة اتفاق ينص على التزام المشاركين بحماية الصحة العامة والبيئة الطبيعية في المدينة و تعزيز كفاءة الطاقة وتشجيع إعادة التدوير و الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، اضافة الى تبني مبادرات تخضير أخرى مثل تنظيف الحدائق وزراعة الأشجار و انشاء المزيد من المساحات الخضراء لجعل عمان المدينة الأكثر استدامة في الأردن.وقد التزمت بوثيقة التعهد كل من الولايات المتحدة بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية إلى جانب السفارات التابعة لكل من أستراليا وبلجيكا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وهولندا والنرويج وكوريا الجنوبية والسويد وأوكرانيا.ويشار الى أن منتدى العواصم البيئية هو مبادرة عالمية أطلقت لأول مرة عام 2010 في واشنطن العاصمة، تقودها سفارات الولايات المتحدة، بالشراكة مع منظمات دبلوماسية وشبكات دولية، بهدف معالجة التحديات البيئية العالمية ودعم أهداف الاستدامة في العواصم المضيفة. توجد حاليًا أربع عواصم بيئية في كل من: واشنطن العاصمة، بانكوك، باريس، وروما.