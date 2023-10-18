عمان.. "الغضب الساطع آت" وكل الأردنيين إيمان بالحقوق الفلسطينية

فريق "الغد"

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عمان - دفع الغضب على المحتل الصهيوني وجرائمه، وآخرها مجزرة المستشفى المعمداني في قطاع غزة أول من أمس، والتي ارتقى فيها أكثر من (500) شهيد، آلاف الأردنيين في العاصمة عمان، إلى الشوارع والميادين والساحات، منذ أمس، للمشاركة في وقفتين تضامنيتين مع الشعب الفلسطيني، قرب السفارتين الإسرائيلية والأميركية.وهتف المشاركون بحناجر محتقنة، مطالبين الحكومة باتخاذ موقف حازم تجاه الكيان الصهيوني، وطرد سفيره، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، وإلغاء اتفاقيات الغاز والماء مقابل الكهرباء.وتأتي هذه الاحتجاجات الشعبية، متناغمة مع الموقف الرسمي للدولة الأردنية، ومواقف الشعوب العربية في رفض ارتكاب العدو الصهيوني الإجرامية، بحق الأشقاء في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، وقد تجلت ذروتها بعد مجزرة "المعمداني"، وأعمال الإبادة الجماعية المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني الإجرامية، بحق الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.ومع أن مجزرة المستشفى المعمداني، أججت الغضب الشعبي الأردني على الاحتلال، إلا نظرة إلى واقع مجريات هذا الغضب، تجلت في احتفالات الأردنيين يوم السابع من الشهر الحالي، بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، وما حققته من إنجازات على صعيد، تهشيمها لصورة خامس قوة عسكرية في العالم، وأكبر قوة عسكرية في المنطقة العربية، والذي ظل يرفع شعار "الجيش الذي لا يقهر"، لكنه قهر في نطاق منطقة ما يسمى بـ"غلاف غزة"، ذات التحصينات الاستثنائية، من حيث التقنيات والإمكانيات والقوة العسكرية والاستخبارية.وقد جرى قهره بطريقة، قدمتها المقاومة الفلسطينية، بصورة كاريكاتورية، بدا فيها جندي الاحتلال، جبانا وضعيفا، ولا يمتلك عقيدة قتالية، يسحبه من دبابته الحصينة والمطورة، مقاوم من دون عناء يذكر، تحت وطء المباغتة التي أحدثتها هذه العملية غير المتوقعة، وفق تقديرات استخباراتية عالمية، أبرزها الأميركية.يتحدث شبان من الجنسين في لقاءات عفوية أجراها فريق "الغد" معهم، خلال متابعة فعاليات عمان الاحتجاجية على جرائم الاحتلال، من انهم شعروا بالفخر لما حققته المقاومة، وهم يثقون بها، وبما تقوله في بياناتها.وأشار أغلبهم إلى أن "طوفان الأقصى"، أعادت اليهم الروح، وجعلتهم يدركون بأن هذه الأمة، ما تزال حية، وقادرة على صنع المعجزات، مؤكدين أن المعجزات التي يتداولها بعض الأفراد عن تحرير فلسطين، لا يمكنها أن تتحقق الا بإرادة من يعدون للتحرير.ولفتوا إلى أن ما حدث في "طوفان الأقصى"، يثبت ذلك، مؤكدين أن ما يجري من احتجاجات على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني، ونراها في شوارع عمان، هي دعوة للأمة كي تنهض، وتقف إلى جانب المقاومة، لتوقف هذا الخذلان لفلسطين.وحيا آلاف المحتجين موقف جلالة الملك عبدالله الثاني، بما يحمله من دعوات لوقف الحرب على غزة، ووقف غطرسة الاحتلال وجرائمه ضد الآمنين في فلسطين المحتلة والقطاع، ووقف منع الغذاء والدواء والوقود عن الغزيين.وأكدوا أن موقف جلالته، بما يحمله من حزم برفض تهجير الفلسطينيين، سواء كان إلى شبه جزيرة سيناء أو إلى الأردن، أو أي مكان آخر، يؤكد أن جلالته، قادر على وقف غطرسة الاحتلال، وترويعه للفلسطينيين، بما يرتكبه من قصف للمساكن والمشافي والمرافق الخدماتية والطرق.المتظاهرون، وعلى وقع مجزرة مستشفى المعمداني، وتصريحات الرئيس الأميركي خلال زيارته للكيان الصهيوني أمس، اندفعوا على نحو عفوي إلى منطقتين رئيستين في عمان، الاولى باتجاه السفارة الاميركية في عبدون، والثانية باتجاه السفارة الإسرائيلية في الرابية.وقد انطلقوا منذ ظهيرة أمس، في مجموعات كبيرة، وتجمعوا في محيط هاتين النقطتين بالآلاف، وهم يهتفون ويرفعون الأعلام الأردنية والفلسطينية، واللافتات المنددة بالمجزرة، وإدانة أميركا المزود الرئيس للاحتلال الصهيوني بالسلاح والدعم السياسي والمادي، وللاحتلال نفسه.وهتف المشاركون في التظاهرات التي نظمت بدعوة من قوى شعبية وحزبية ونقابية "حجارنا يا حجارنا.. فيك نغير ديارنا" و"ثورة شعب بكل مكان" ،"كل البارود مصدي" و"لا سفارة للكيان على أرضك يا عمان" و"الشعب يريد تحرير فلسطين" و"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، و"عالقدس رايحين شهداء بالملايين"، وغيرها من الهتافات، ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني.ففي محيط السفارة الأميركية، ندد المتظاهرون بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية في العدوان على الفلسطينيين والأهل في القطاع، واتهموا الأميركيين، بالتسبب بالمجزرة، لانه يزود المحتل بالطائرات والقذائف والسلاح بمختلف أنواعه، المحرمة دوليا والتقليدية.وهتفوا ضد الرئيس بايدن، الذي أومأ خلال لقائه رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن مرتكبي مجزرة المستشفى المعمداني، ليسوا الإسرائيليين، بل جهات غيرهم، في تلميح إلى المقاومة، منحازا بذلك إلى الاحتلال برغم جرائمه المكشوفة.وطالبوا بطرد السفير الأميركي من عمان، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة، ووضع حد للانحياز الأميركي باتخاذ مواقف عربية، رافضة لسياسات الإدارة الأميركية العمياء جهة المنطقة، وحقوق شعوبها.وذكروا في هتافاتهم، بما ارتكبه الأميركيون من مجازر بحق البشرية، في هيروشميا وناغازاكا، وفيتنام وأفغانستان، وأميركا اللاتينية، والعراق، والصومال، وغيرها من بلدان العالم الثالث، منددين بالمواقف الأميركية الاستعمارية، وما تنطوي عليه من خداع للبشرية، بأنها معقل القيم الإنسانية الحرة.وشهدت الطرق المؤدية إلى منطقة السفارة الأميركية، إغلاقات لشوارع محددة، إلى جانب تواجد قوى أمنية، للحد من تقدم المتظاهرين إلى السفارة.وأكد المشاركون، دعمهم للمقاومة الفلسطينية في دفاعها عن غزة في وجه قوات الاحتلال الصهيوني المجرمة، والتي ترتكب المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني في عموم الأراضي المحتلة وغزة.أمام محيط السفارة الإسرائيلية في الرابية، فقد شهد اندفاع المتظاهرين من ساحة مسجد الكالوتي، القريبة من السفارة، إلى مقر السفارة، وقد منعتهم قوات أمنية موجودة في محيط السفارة، من وصولهم إلى مقر السفارة.وتجمع المتظاهرون الذين حملوا إلى جانب الأعلام الأردنية والفلسطينية، ورايات المقاومة في محيط السفارة (ساحة مسجد الكالوتي)، وهم يرددون هتافات تناهض الاحتلال الصهيوني، وتحض على الجهاد لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.وطالب المشاركون بسحب السفير الأردني لدى تل أبيب، وطرد سفير الكيان الصهيوني، وإغلاق سفارة الاحتلال، وإلغاء كافة المعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني.وذكر المتظاهرون في هتافاتهم مجازر الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين والعرب، بدءا من مجازر كفر قاسم، ودير ياسين، والدوايمة والطنطورية، وغيرها من المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني قبل النكبة الفلسطينية، وبعدها، إلى جانب مجازره في بحر البقر بمصر، وبورسعيد، وقانا في لبنان، والجنوب اللبناني، ومجزرة بحق الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا.وارتفعت أصوات المتظاهرين بالهتافات تحية للمقاومة الفلسطينية، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما انجزته خلال مسيرتها التي تجلت في عملية "طوفان الأقصى"، معتبرين هذه العملية بمنزلة "بروفة لتحرير فلسطين" من العدو الصهيوني.وأكدوا ضرورة دعم خيار المقاومة، كسبيل وحيد للتصدي للممارسات والاعتداءات الصهيونية بحقّ الشعب الفلسطيني والمقدسات.وهتفوا تأييدا لعملية "طوفان الأقصى"، والمقاومة التي نفذتها: "نموت وتحيا فلسطين" و"لن تركع أمة قائدها محمد" و"شعب واحد لا شعبين (الأردن وفلسطين)"، و"الرابية بدها تطهير من السفارة والسفير" و"الحل السلمي ماله أساس، العين بالعين والرأس بالرأس"، "من الجنوب للشمال، غاز العدو احتلال" و"من الشمال للجنوب نرفض الغاز المنهوب"، و"فليسقط غصن الزيتون وتحيا البندقية".وضمّت الاعتصامات التي استمرت حتى مساء أمس، مختلف الأطياف الحزبية والشبابية والنسائية.كما انطلقت مظاهرات أخرى في عمان، منددة بالأعمال الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الغزيون كل يوم.وي هذا السياق، وخلال اعتصام جماهيري، دعت إليه النقابات المهنية، ثمن المشاركون، الموقف الرسمي الذي مثله جلالة الملك بإلغاء الاجتماع الرباعي في عمان، كرسالة سياسية واضحة، عبّر عنها باجتماعه مع قيادة الجيش العربي وكبار رجالات الدولة، بإدانته العدوان ورفض التهجير والعمل على كسر الصورة النمطية الكاذبة الذي روج لها الاحتلال، والعمل الجاد والدؤوب لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الى القطاع.رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، أن عملية "طوفان الاقصى"، شكلت تصعيدا باهرا في أرواح الأردنيين، واستحكاما لـ"ثقافة المقاومة" كسبيل وحيد ورؤية حاسمة، نستشرف منها المستقبل والحرية والنهار.وأكد أن النقابات المهنية، تطالب بالمزيد من الضغوط واستخدام ما يملكه الأردن من أوراق لكسر الحصار عن غزة، داعيا إلى دعم المستشفى الميداني الذي اقامته القوات المسلحة في غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر البشرية، مذكرا بموقف النقابات الصحية، وإعلانها عن أكثر من 400 طبيب وممرض كمتطوعين للذهاب الى غزة.وقال الزعبي، "أعلن مجلس النقباء عن حملة تبرعات لإسناد القطاع الطبي في هذا المجال، والوقوف خلف النقابات الصحية وبالتوازي مع حملة اللجنة العليا للإعمار في فلسطين التي تقودها نقابتا المهندسين والمقاولين في حملة "غزة معا ننصرها " للإيواء وإعادة إعمار ما دمره العدوان".وأضاف، أن العدوان البربري الهمجي على مستشفى الأهلي المعمداني وارتقاء مئات الشهداء، جاء بدعم وإسناد من الولايات المتحدة الراعية والشريكة للكيان الصهيوني في هذا العدوان، "لتؤكد ما كنا نردده دائما من أن الكيان الصهيوني هو ذراع متقدم لليبرالية الغربية، ورأس حربه لاستمرار تجزئتنا واستغلالنا ونهب خيراتنا".وقال الزعبي، "إنها الحرب يا غزة، قد تثقل القلب، حين تنهمر رصاصات الغدر في الزمن الفاصل بين غارتين، حين تنحني أم الشهيدة لالتقاطها من بين الانقاض، وهي تصرخ في غبار الصمت: بأي ذنب قتلت".ووجه التحية إلى الصامدين المرابطين، المجاهدين المدافعين عن شرف الأمة وكرامتها وذاكرتها وهويتها، مشددا على موقف النقابات الرافض لكل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، مطالبا بطرد السفير الصهيوني من عمان وإلغاء اتفاقية وادي عربة.بدوره، قال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة "ما يزال أبطال غزة يسطرون التاريخ من جديد. لم ولن ننسى صبيحة السابع من أكتوبر التي غيرت مجرى التاريخ وأثبتت أن الكيان الصهيوني وهم بوهم وسراب في سراب وذاك الجيش الذي لا يقهر قهره أبطال غزة ومرغوا أنوفهم بالتراب وداسوا على رؤوسهم بالأحذية والبساطير".وأضاف أبو نقطة "ها هو الكيان الصهيوني يقدم بالدليل القاطع نفسه وبكل مستوياته السياسية والعسكرية، كمجرمي حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".ولفت إلى أن ما حصل ليلة أول من أمس، مجزرة لم يشهد التاريخ مثيلا لها أيام التتار والمغول، وراح ضحيتها المئات، أنها حرب إبادة مكتملة الأركان وغير مسبوقة.وطالب أبو نقطة بتقديم الدعم بكافة أشكاله للأهل في غزة، والضغط بجميع الوسائل المتاحة لفتح المعابر وإيصال المساعدات فوراً، وانسجام الموقف الرسمي للدولة مع الموقف الشعبي، المتمثل بقطع العلاقات مع العدو الصهيوني وطرد سفيره من عمان، وسحب السفير الأردني وإنهاء العمل بمعاهدة وادي عربة".من جانبه، قال نقيب أطباء الأسنان عازم القومي، إن المقاومة لا تحتاج لمن يتحدث عنها ولمن يصف بطولاتها فهي من تتحدث عن نفسها، فهي اليوم تدافع عما تبقى من كرامة الأمة، وعن كل الشرفاء من المحيط إلى الخليج، والحديث اليوم يجب أن يوجه إلى النظام العربي الرسمي وزعماء النفط الذين لم تتحرك ضمائرهم أمام حرائر القدس، عندما دُهست بالأرجل".ولفت إلى أن المقاومة، تدافع عنكم، ولستم أنتم من تدافعون عنها، وبعد هذا لا يمكن أن "نقبل بعد اليوم أن يبقى السفير الإسرائيلي في عمان وأن تربطنا أي اتفاقيات مع الكيان الصهيوني".وأكد نقيب الصيادلة محمد عبابنة أن النقابة تعمل بكل طاقاتها لحشد الدعم المادي والدوائي والعيني للأهل في غزة، مضيفا بأنها تقف خلف القيادة الهاشمية ممثلة بجلالة الملك وولي عهده، في حشد الدعم الدولي لنصرة الأهل في غزة.وأوضح عبابنة، أن القصف الصهيوني المستمر على غزة يجدّد التأكيد على وحشية العدو وتوجهاته الحقيقية في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم ومحو هويتهم، وإحلال المستوطنين بدلا من أصحاب الأرض المتجذرين بها، وعن طريق التطهير العرفقي والإبادة الجماعية.وشدد عبابنة على أن المجزرة الأخيرة في المستشفى المعمداني، استكمال لما سبق من مجازر العدو منذ نشأة الكيان الصهيوني الغاصب، والتي تكشف الوجه الحقيقي والإجرامي له.وأكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن ما يجري في القطاع ما هي إلا جرائم إبادة ضد الإنسانية، لافتا إلى أن استهداف المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ في منازلهم، يدلّ على الهزيمة التي لحقت بالكيان الصهيوني.واعتبر أنه يجب الوقوف إلى جانب المقاومة ودعمها منعا للخطط الصهيونية والأميركية في تهجيرهم خارج أرضهم.من جهة أخرى، استجابت قطاعات واسعة لدعوات الإضراب العام عن العمل، تضامنا مع الأهل في القطاع، وتنديدا بالمجازر التي يتعرض لها على يد قوات الاحتلال الصهيوني.وشهدت منطقتا وسط البلد وجبل الحسين، إغلاقات عديدة لمحال تجارية من بينها محال ألبسة، وبيع ذهب، التزاما بدعوات نقاباتها، تنديدا بجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الأبرياء.وقررت مجموعة من المدارس الخاصة، تعليق الدوام الدراسي أو إنهاء الدوام مبكرا قبل موعده المحدد، نتيجة لجرائم الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.وكان الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة في تصريح لـ"الغد"، قال إن دوام الطلبة في المدارس سار أمس كالمتعاد، ولم يطرا تغيير على ذلك.وكانت مدارس خاصة أرسلت رسائل لأولياء الأمور لأخذ إبنائهم من المدارس، كما عم الحداد مناطق المملكة كافة، ونكست الأعلام فوق الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية، استجابة لبلاغ رئيس الوزراء بإعلان الحداد العام في المملكة لـ3 أيام على شهداء المستشفى المعمداني وشهداء غزة.وكان العدوان الإسرائيلي استهدف أول من أمس، المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال حينها جريمة إبادة جماعية فيه، وأسفرت عن استشهاد قرابة 500 شخص ومئات الجرحى من النازحين والمرضى، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12.500 إصابة، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.