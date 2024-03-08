عمان تهتف لكسر الحصار عن غزة

محمد الكيالي

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عمان - هتف آلاف الأردنيين نصرة لقطاع غزة والمسجد الأقصى في وسط العاصمة عمان أمس، منددين باستمرار العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وهتف مشاركون في المسيرة التي نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن بعد صلاة الجمعة أمس، ضد هذه العدوان الوحشي، الذي يتركب جنوده يوميا مجازر غير مسبوقة، الى جانب محاصرتهم للقطاع، ومنع الدواء والغذاء والمياه عن أهالي القطاع.ودعوا الى موقف عربي وعالمي، ينهي هذه الجريمة، ويعيد الأمور الى نصابها، ويحاكم المسؤولين الصهاينة عن ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في غزة، وإعادة إعمار القطاع، وفك الحصار، ودخول المساعدات الإغاثية الى الأهالي هناك.كما طالبوا بفتح معبر رفح وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، مشيدين بالجسر الجوي الذي أنشأه الأردن لإمداد الغزيين بالغذاء والدواء، والذي نججت فيه المملكة بجعل دول عربية وغربية أخرى تشارك فيه، عبر إنزالات عدة.وتأتي المسيرة لتكون الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك، والذي يتخوف منه الكيان الصهيوني، متوقعا حدوث انتفاضة شعبية عارمة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة 1948.وجدد المشاركون في المسيرة وقوفهم ودعمهم لفلسطين في وجه سياسة الكيان الصهيوني الممنهجة، والداعية إلى التهجير القسري لأهالي غزة، مطالبين بسرعة كسر الحصار عن غزة التي يتعرض الفلسطينيون فيها للتجويع والإبادة الجماعية وتدمير كل مقومات الحياة في القطاع، وحرمانهم من أدنى الحقوق الطبيبعية للعيش.