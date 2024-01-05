الجمعة 05 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عملية أردنية فرنسية مشتركة لإنزال مساعدات ومواد إغاثية جوّاً على غزة (فيديو وصور)

عملية أردنية فرنسية مشتركة لإنزال مساعدات ومواد إغاثية جوّاً (فيديو وصور)
عملية أردنية فرنسية مشتركة لإنزال مساعدات ومواد إغاثية جوّاً (فيديو وصور)

نفذت طائرات من نوع C130، تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي إنزالان جويان على محيط المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 في خانيونس جنوب قطاع غزة.
واحتوت المساعدات التي تم إنزالها على مواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.
وتأتي هذه العملية بتنفيذ من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييداً من الجانب الفرنسي الصديق للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.

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