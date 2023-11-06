"عملية الإنزال".. صفعة بوجه التهجير المبطن بإدامة علاج الجرحى بغزة

فريق "الغد"

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محافظات - فيما اعتبرت فاعليات سياسية وحزبية وشعبية "عملية الإنزال" الجوي للمساعدات الطبية، التي نفذها سلاح الجو الملكي في قطاع غزة، بأنها جاءت بتوقيت مناسب واثبتت مجددا قدرة الأردن على استثمار مكانته وإمكانياته لدعم الاشقاء بفلسطين، وصف خبراء عسكريون العملية بـ "المعقدة"، وتحتاج إلى كفاءة واقتدار، ونفذت باحترافية وسط أجواء ملتهبة.وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أعلن بعد فجر ليلة الأثنين، إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة عبر سلاح الجو الملكي.وتأتي العملية في وقت يستمر فيه العدوان الوحشي بقصف المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما يفرض سيناريوهات جديدة، منها دفع الأهالي إلى النزوح "طوعيا"، بحثا عن العلاج خارج حدود القطاع.يقول سياسيون وحزبيون في هذا السياق، إن إنزال المساعدات الطبية إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة من قبل نسور سلاح الجو الملكي وبتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، هو دليل قاطع على إصرار الأردن على أداء دوره الإنساني في أصعب الظروف مهما كانت التحديات، وهو دور كبير يوازي الجهد السياسي المميز الذي يقوم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.واعتبروا أن إيصال المساعدات وسط الحصار المفروض وفي أجواء تدور فيها المعارك، هو تحد للكيان بكسر الحصار، كما أنه صفعة بوجه مخططات التهجير التي يحاول العدو تنفيذها عبر تعطيل كافة الخدمات العلاجية بالقطاع بعد أن فشل بتنفيذ ذلك سياسيا وعسكريا.يقول المحلل السياسي الدكتور صالح العرود إن العملية المتميزة التي نفذتها طائرات سلاح الجو الأردني بتوجيهات من جلالة الملك بإنزال مساعدات واحتياجات طبية للمستشفى الميداني في غزة تعني سياسيا أن الأردن يستثمر كل إمكانياته السياسية والعسكرية لمساندة الأهل والأشقاء في فلسطين وغزة على وجه التحديد.وأشار إلى أن تلك العملية تشكل أيضا تحديا سياسيا لسياسة الكيان الصهيوني ووضعت الكيان في مواجهة الأردن كله باعتبار أن الأردن يؤكد مرارا ومنذ بدء العدوان أن ما يجري خرق لكل الأعراف والقوانين الدولية، خصوصا وان جلالة الملك كان طوال الوقت يحذر من سياسة الحصار والقتل الجماعي ومعاقبة المدنيين في ما يجري من عدوان على الأشقاء.ولفت إلى أن العملية تأتي في أعقاب القرار الأردني بإعادة السفير الأردني من تل ابيب ومنع السفير الإسرائيلي من العودة لعمان، وهي خطوات تؤكد سياسة الأردن الحكيمة والمتصاعدة في الدعم والمساندة وتجنيب الأشقاء في فلسطين ما يجري حاليا.واعتبر عضو الهيئة العليا في حزب تقدم جمال البطاينة أن إرسال المساعدات للمستشفى الميداني في غزة يعد إنجازا عظيما يسجل للأردن في ظل الخطورة البالغة التي يمكن أن يتعرض لها طيارو سلاح الجو الملكي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد سابقة في كسر الحصار المفروض على غزة منذ ما يقارب الشهر بفعل العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والذي يمنع الاحتلال من دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وأشار إلى أن الأردن وبفعل توجيهات جلالة الملك هي الدولة الوحيدة التي تمكنت من كسر الحصار عن القطاع بفعل الحكمة والدبلوماسية والاهتمام الذي يحظى به الأردن لدى دول العالم، معتبرا أن هذا العمل بطولي لاستمرار قيام المستشفى الميداني في القطاع بدوره الإنساني في علاج آلاف الجرحى من الذين قصفتهم قوات الاحتلال.وأكد البطاينة أن إرسال المساعدات في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة وما تشهده أجواء غزة من قصف عنيف ومتواصل على مدار الساعة يعد اختراقا سياسيا وكسرا عسكريا للحصار المفروض على غزة، مما يتطلب من جميع الدول العربية حذو الأردن وقيامها بكسر الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وأوضح أن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية فشلت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في إيصال المساعدات الكافية للأهل في قطاع غزة في ظل تعنت الاحتلال في إدخال المساعدات، جاء الرد الملكي في الإنزال الجوي للمساعدات الدوائية للمستشفى العسكري وهي أيضا رسالة للعالم مفادها أن حياة آلاف الجرحى المدنيين في ظل القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال باتت في خطر ما لم يتم اغاثتهم وتقديم المساعدات لهم فورا.وأكد الخبير بالدراسات الإستراتيجية أيوب أبو غريقانة أن السياسة الخارجية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني انتصرت مجددا في معركتها الدبلوماسية خلال الحرب الصهيونية على غزة، وذلك بكسر الحصار على القطاع وانزال المساعدات الطبية العاجلةوقال إن الموقف الأردني الذي يقوده جلالة الملك واضح وثابت تجاه هذا العدوان بالإيقاف الفوري غير المشروط للحرب على غزة، واستخدام كافة الطرق والاحتجاجات الدبلوماسية بدءا من إلغاء القمة الرباعية والمبادرة الأردنية في تبني هدنة إنسانية فورية والحصول على قرار هيئة الأمم المتحدة بذلك، واستدعاء السفير الأردني واستبعاد السفير الإسرائيلي واشتراط عودته بإيقاف الحرب، بالإضافة إلى الجولات الأوروبية والخليجية ولقاء الزعماء وكسب تأييدهم في اتخاذ موقف دولي بإيقاف العدوان على الإنسانية وإيقاف المجازر وجرائم الحرب.وقال الخبير السياسي محمد عواد إن الأردن بموقفه يؤكد مجددا انه سيبقى الداعم الأول والحقيقي للقضية الفلسطينية، ووقوفه الدائم مع أهلنا في غزة حتى ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه ودولته الفلسطينية المستقلة، وما قام به الأردن من كسر الحصار على غزة، وإنزال الأدوية إنجاز كبير في ظل الظروف المعقدة في غزة.ويؤكد الناشط الحزبي الدكتور عمر السعد أن الخطوة التي قام بها سلاح الجو الأردني تنفيذا للتوجيهات الملكية بإنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة لغزة، تبرهن للعام أجمع أن الأردن لن يتخلى عن اخوته في فلسطين وان حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية هي واجب إنساني يقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله.ويضيف أن الأردن هو البادئ بكسر الحصار عن الأهل في غزة، واستطاع توفير الدعم اللازم للمستشفى الميداني بكل ما يلزم في وقت أوشكت امداداته على النفاد بسبب تعطيل وتأخير وصول الإمدادات عن طريق معبر رفح، لافتا إلى إن ما قام به الأردن إنما يدل على أنه سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين وأنه يمكن القيام بخطوات أخرى فاعلة في قادم الأيام لتقديم الدعم الإنساني للأهل في غزة.في هذا الشأن، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي في الشؤون الإسرائيلية ضيف الله الدبوبي إن عملية الإنزال أنجزت بشكل دقيق، مبينا أنها جرت وفق ترتيبات لوجيستية وعسكرية، وترتيب دقيق، لا سيما أن المستشفى الميداني يقع في شمال قطاع غزة الذي يشهد صراعا محتدما، كما يعاني المستشفى من نقص في إمداداته التي أوشكت على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح.وأشار إلى أن الخطورة التى رافقت العملية تعتبر كبيرة، ولكن نجاحها يدل على انها تمت وفق خطط عسكرية محكمة.وأشار إلى أن موقف الأردن الواضح والثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه الحرب على غزة، الداعي إلى ضرورة وقف إطلاق النار، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بدخول مساعدات أكبر من الجانب الأردني.وقال المتقاعد العسكري عقاب العوادين إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تدل على اصرار وقوة الجيش الأردني، والعمل من أجل دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبهم في هذه المحنة مهما كلف الثمن، فرغم خطورة الوضع في غزة أصر جلالة الملك على إبقاء المستشفى الميداني في خدمة أبناء غزة مهما تطور الموقف؛وقال إن "هذا عمل بطولي محفوف بالمخاطر لكن إصرار جلالة الملك على الوقوف مع الأشقاء مهما كانت المخاطر درس يسجل بالتاريخ".ويرى العميد المتقاعد استخبارات احمد السحيمات، إن عملية الإنزال الجوي للمساعدات الطبية وايصالها للمستشفى الميداني الأردني بغزة، تعد عملية معقدة في ظل الأجواء التي نفذت خلالها.واعتبر أن ما قام به سلاح الجو كان تحديا كبيرا لهم، وخصوصا أن عملية الانزال الجوي تمت وسط اجواء معارك ومواجهات عسكرية وقصف مكثف، واستطاع جنود سلاح الجو ايصال المساعدات بكل احترافية.وبين إن ما جرى يؤكد اصرار الأردن بقيادة جلالة الملك على استمرار المساندة والدعم للاشقاء في فلسطين وغزة في مواجهة العدوان رغم كل التحديات التي يواجها الدخول إلى غزة برا أو بحرا أو جوا، لافتا إلى أن القرار الاردني كان في مكانه تماما لانه يؤكد اصرار الأردن على رفض كل المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق الاشقاء في غزة.وقال مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الاردنية السابق العميد المتقاعد مخلص المفلح إن الجيش العربي ومن خلال قيادة سلاح الجو وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تمكنوا من كسر الحصار على غزة بعد تأخر وصول شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفى العسكري الميداني في غزة والذي بات مهددا بالتوقف عن العمل في ظل النقص الشديد في الأدوية.وأشار إلى أن الأردن مستمر في دعم الأهل في قطاع غزة بالرغم من الظروف الصعبة التي يعانيه السكان من استمرار أعمال القصف الهمجي الذي طال جميع المناطق وتسبب باستشهاد وإصابة آلاف المواطنين.وأكد المفلح ان مثل هذه العمليات وسط قطاع يشهد عدوانا وهجمات صاروخية على مدار الساعة يحتاج إلى تدريب عال، وهو ما مكن نسور سلاح الجو الأردني من اتمام العملية بكل بكفاءة واقتدار، حيث تم إنزال الشحنة وغادرت أجواء غزة بسلام.كما أكد الخبير العميد الطيار المتقاعد رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين في جرينة الشوابكة يوسف الشوابكة أن عملية الإنزال التي قام بها نسور سلاح الجو الملكي وقواتنا المسلحة بين مدى قوة ومناعة قواتنا المسلحة الأردنية الذين يستمدون هذا العزم والقوة من مواقف القيادة الهاشمية.وقال الخبير العسكري العميد المتقاعد عارف العدوان إن الأردن بقيادته الحكيمة استطاعت ان تكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، فإنزال المساعدات الطبية والإغاثية في ظل الظروف الراهنة يعد خطوة مهمة وجبارة رغم خطورتها وتحديا للغطرسة الصهيونية ورسالة للعالم أجمع بأن الأردن قيادة وحكومة وشعبا كان وسيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين وأن الأردنيين مستعدون لتقديم التضحيات الجسام لنصرة أشقائهم في غزة مهما كان الثمن.ويبين أن هذا الأمر ليس بجديد فالأردن يحفل بتاريخ مشرف يشهد له التاريخ، فقد بذل الأردنيون دمائهم الزكية في الدفاع عن فلسطين منذ حرب عام 1948 والتي استطاع فيها الجيش الأردني الحفاظ على الضفة الغربية بما فيها القدس ومقدساتها، وحتى معركة الكرامة الخالدة التي حطم فيها الجيش العربي اسطورة الجيش الذي لا يقهر ومنع المخطط الصهيوني الهادف إلى الوصول إلى عمق المشرق العربي والتخكم بمقدراته.واعتبرت فاعليات شعبية أن عملية الإنزال التي قام بها أفراد من سلاح الجو الملكي خطوة من الخطوات الفعلية التي يجسدها الأردن بالوقوف نحو الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، والتي تدل دوماً أن الأردن قيادة وشعباً مع نصرة القضية الفلسطينية واسترداد الشعب الفلسطيني حقه بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.وبينوا أن العملية التي تمت وفي ظل ظروف الحرب والعدوان واستمرار إطلاق النار بكل الاتجاهات من جيش الاحتلال الصهيوني، ترتقي إلى درجة العمل البطولي وعدم احتساب المخاوف الأمنية نتيجة لعملية الإنزال الجوي في ظل تلك الظروف الصعبة للغاية.وقال العين السابق محمد سالم الشوابكة إن موقف الأردن عبر مسيرة الصراع العربي الإسرائيلي ثابتاً وواضحا وممثراً.وأضاف عندما كان الميدان للتضحية والشهادة من أجل فلسطين، كان الأردن في مقدمة المضحين والتاريخ يشهد على ذلك.أما فيما يتعلق بالحرب على غزة وأهلها فمنذ اندلاعها والموقف الأردني ممثلاً بجلالة الملك وتوجيهاته للحكومة والشعب الأردني بكل مكوناته جعلت الجميع في خندق واحد لدعم الأهل في غزة وتقديم المساعدات.وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح إن هذا العمل البطولي الإنساني الذي قام به سلام الجو الملكي بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله بالإنزال المظلي لتقديم المساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة دليل قاطع على أن الأردن قيادة وشعباً السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.وثمن عميد معهد مادبا لفن وترميم الفسيفساء الدكتور احمد العمايرة في البيان الذي أصدره المعهد، الوقفة البطولية للقوات المسلحة (سلاح الجو) وبتوجيهات ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنزال مساعدات طبية عاجلة جواً للمستشفى في غزة في ظروف استثنائية صعبة للتخفيف عن أبناء غزة هاشم.