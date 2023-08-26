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عملية جراحية نوعية في مستشفى الزرقاء الحكومي

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مستشفى الزرقاء الحكومي
قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود دولة إنه تم إجراء عملية جراحية نوعية كبرى، لإزالة ورم في الدماغ لسيدة تبلغ من العمر (42) عاماً، تكللت بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى إلى منزلها وهي بحالة حسنة .اضافة اعلان

وبين الدكتور دولة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان السيدة راجعت المستشفى اثر معاناتها من هبوط في درجة الوعي وإصابتها بتشنجات ،حيث تبين بعد إجراء الفحص السريري لها وإجراء التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي،وجود ورم داخل الدماغ من الجهة اليسرى تسبب في احتقان أدى لازدياد الضغط داخل الجمجمة.

وأضاف أن الأطباء قاموا بتحديد عملية جراحية لها ، وأجرى العملية ، استشاري جراحة الدماغ وأعصاب العمود الفقري في المستشفى الدكتور فراس حداد وأخصائي جراحة الدماغ وأعصاب العمود الفقري الدكتور أحمد جميل،فيما تولى رئيس قسم التخدير الدكتور عبد الجابر المسعود، عملية التخدير للمريضة ومتابعة حالتها أثناء الجراحة التي استمرت أربع ساعات .

وأفاد الدكتور حداد أن التدخل الجراحي كان محفوفاً بالمخاطر،نظراً لقرب الورم من المراكز العصبية المهمة خاصة منطقة الحركة،الأمر الذي يتطلب معه مزيداً من الحرص والحذر اللازمين لإجراء التدخل الجراحي للوصول إلى النتيجة المطلوبة ،إذ أظهرت صور المتابعة إستئصال الورم كاملاً دون حدوث أية مضاعفات،مبيناً أن المريضة تمكنت من مغادرة المستشفى، بعد مكوثها نحو خمسة أيام ، وهي الآن تتماثل للشفاء.
--(بترا)
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