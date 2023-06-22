"عمومية الأطباء" اليوم.. و"اتفاقية الصحة" على رأس الاهتمامات

محمد الكيالي

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عمان – تعقد الهيئة العامة لنقابة الأطباء اجتماعها العادي الثاني صباح اليوم، بعد عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول الذي كان مزمعا عقده في التاسع من الشهر الحالي.وأثارت استشارة قانونية تقدم بها أمين سر النقابة الدكتور طارق التميمي في 17 حزيران (يونيو) الحالي، تساؤلات بين أوساط الأطباء حول قانونية الاجتماع العادي الثاني.وأكد التميمي في الكتاب، أنه تم توجيه دعوة أولى لاجتماع هيئة عامة للنقابة في 9 الشهر الحالي في مبنى الملتقى العلمي للنقابة، وتم الإعلان عن ذلك حسب الأصول.وأضافت الاستشارة: "في يوم الاجتماع لم يحضر نقيب أو نائب النقيب للاجتماع الأول وحضر 4 أطباء منهم 3 أعضاء مجلس وطبيب واحد من الهيئة العامة".وطالب التميمي المستشار القانوني للنقابة أكرم الزعبي بإبداء الرأي القانوني حول عدم حضور النقيب أو نائبه للاجتماع، وإن كان الاجتماع الأول يحسب على أنه اجتماع أول أم لا.ورد المستشار القانوني أكرم الزعبي على الاستشارة في كتاب في اليوم ذاته، بأن المادة 16 فقرة ب من قانون النقابة تنص على أنه "تنعقد الهيئة العامة للنقابة برئاسة النقيب أو نائبه في حال غياب النقيب".وأشار الزعبي إلى أن المادة 21 تنص على أن "النقيب أو نائبه في حالة غياب النقيب هما من يدعو الهيئة العامة للاجتماع في الحالات المنصوص عليها في القانون".وأكد أن اجتماع الهيئة العامة من دون أن يرأسه النقيب أو نائبه حال غيابه يكون "باطلا قانونيا، حيث إنه بإمكان أي عضو هيئة عامة مسجل في النقابة ومسدد لرسومه أن يطعن في قانونية الاجتماع".ويتوقع أن يحضر الاجتماع المئات من الأطباء خصوصا من العاملين في وزارة الصحة والأطباء المقيمين نظرا لما له من أهمية قصوى، خصوصا وأن الاتفاقية الموقعة بين النقابة والوزارة فيما يخص حقوق أطباء "الصحة" لم يجر تنفيذها كاملة بصرف العلاوة الفنية وباقي النقاط، لذا فإن اللجوء للتصعيد سيكون خيارا أخيرا لهم.ويأتي الاجتماع اليوم، بعد تعميم صدر من رئاسة الوزراء الشهر الماضي، بالطلب من النقابة، تأجيل أي فعاليات مقرر إقامتها بين 26 ومستهل الشهر الحالي، جراء تحضيرات الديوان الملكي لمراسم حفل زفاف سمو ولي العهد.وستعقد الهيئة العامة، عند الساعة الـ10 صباحا في مجمع النقابات المهنية في العاصمة، فيما أكد مجلس النقابة أنه عملا بأحكام المادة (22/أ) من قانون النقابة، والتي لا تجيز للطبيب حضور الاجتماع، ما لم يكن مسددا لإلتزاماته المالية المطلوبة لصناديق النقابة وصندوق التقاعد.وسمح المجلس للأطباء من المسددين للرسوم السنوية لعام 2023 ورسوم التقاعد والضمان لغاية نهاية كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي كحد أدنى، وللأطباء المتقاعدين الممارسين مسددي رسوم العام 2023، حق الحضور والمشاركة في الاجتماع الذي سيناقش فيه التقرير الإداري لعام 2022، وتصديق الحسابات الختامية للعام ذاته.كما ستقر موازنة النقابة للعام الحالي، وتصديق الحسابات الختامية لصندوق التقاعد والضمان، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاقية الموقعة مع وزير الصحة بخصوص أطباء وزارة الصحة والتي لم يستكمل تنفيذها.وقال عضو مجلس النقابة الدكتور مظفر الجلامدة إن الاجتماع الحالي سيختلف عن الاجتماعات السابقة بوجود ملف ساخن هو ملف أطباء وزارة الصحة وإقرار العلاوة المطلوبة خصوصا بعد توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة والتي تأخرت في تنفيذ بند العلاوة فيها.وأشار الجلامدة في تصريح لـ"الغد"، إلى أن مجلس النقابة سيتبنى يوم الجمعة جميع المخرجات التي تصدر عن اجتماع الهيئة العامة والتي تعتبر أعلى سلطة نقابية وتضمن تحقيق مطالب أطباء وزارة الصحة المحقة.ولفت إلى أن الحكومة مطالبة أيضا بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة وخاصة البند المالي بخصوص علاوة بدل التفرغ من 35 % إلى 55 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الفنية وإضافتها للضمان الاجتماعي.وأكد أن الهيئة العامة من خلال مجلس النقابة تمتلك عدة وسائل للضغط على الحكومة حتى تفي بالتزاماتها المالية الموقعة سابقا والتي تأخر تنفيذها لغاية اليوم.وبين أن "عدة لقاءات واجتماعات عقدت لغاية اليوم وعلى مستويات عدة بين النقابة و وزارة الصحة، والتي تطالبها بتنفيذ التزاماتها لتفادي الاصطدام بالإجراءات التصعيدية".وأضاف: "لا يخفى على أحد أن هناك احتقانا حادا داخل الهيئة العامة وخاصة أطباء وزارة الصحة بسبب المماطلة والتأخر الشديد بتنفيذ المطالب الموقعة ولعدم وجود ثقة في الحكومات التي تعمدت سابقا عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه ما يقدمه الأطباء من جهود كبيرة مقابل ضعف رواتبهم وظروف عملهم".يذكر أن هناك ملفات عدة ستبحث في الاجتماع، وأكثرها سخونة ملف صندوق التقاعد والدراسة الاكتوارية.أما رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة الدكتور حازم القرالة، فقال لـ"الغد" إن لجنة أطباء وزارة الصحة تعمل بالتشاركية مع مجلس النقابة على كل الملفات التي تختص بعملها، من مطالبات مالية وعلمية، إذ يبلغ عدد أطباء الوزارة 6234.وأكد القرالة أن هناك قرارات سيصوت عليها للسير فيها في حال عدم الإيفاء بالعلاوة.يذكر أن النقابة والوزارة، وقعتا اتفاقية في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تضمنت 7 بنود، بدءا من السير بالإجراءات التشريعية لتعديل مكافأة بدل (التفرغ) من 35 % إلى 5 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الفنية، وإضافتها للضمان الاجتماعي، ليتم ذلك في الربع الأول من العام الحالي.