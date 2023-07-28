الجمعة 28 تموز 2023
النسخة المطبوعة

عودة الأجواء المعتدلة إلى الأردن وانحسار الموجة الحارة في هذا الموعد

476159250
العاصمة عمان
تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
اضافة اعلان
وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنباً للحرائق، ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتراجع قليلاً يوم غدٍ السبت، تأثير الموجة الحارة عن المملكة حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وينحسر الأحد، تأثير الموجة الحارة عن المملكة ويطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة ،لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 21 وفي مرتفعات الشراة 33 - 22، وفي مناطق البادية 39 - 21، وفي مناطق السهول 36 - 23، وفي الأغوار الشمالية 42 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 28، وفي البحر الميت 44- 27، وفي خليج العقبة 45 - 29 درجة مئوية.
--(بترا)
WhatsApp Image 2023-07-27 at 2.44.37 PM

الحبس لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والتعرض للأداب العامة منذ22 ساعة

Untitled-1-208

العطاءات تعلن عن طرح مناقصة لصيانة مدارس حكومية منذ22 ساعة

F2CKHHDXwAM1LZI

الصفدي: الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى تقوض حل الدولتين منذ22 ساعة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يدين ويحذر من اقتحام الوزير بن غفير للأقصى 27 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
najwa12-4

من الأردن.. نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس بأطول فستان - شاهد الفيديو

منذ 27 دقيقة
1690471300910

منظمتان دوليتان: تموز الحالي الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق

منذ17 ساعة
1690475418148

الصفدي يجري مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني

منذ17 ساعة
الملك-1-1

الملك يهنئ ملك المملكة المغربية بذكرى الجلوس على العرش

منذ17 ساعة
الصحافة-مش-جريمة

النواب يستجيب للصحفيين ويرفض تجريم ناشري الصور دون إذن

منذ20 ساعة
maxresdefault (2)

أحدهم طلب من مستثمر "بدل".. إحالة موظفين اثنين من وزارة الزراعة إلى القضاء

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
 