"عين على القدس": غليان وانقسام في قلب الحكومة الصهيونية

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عمان - ناقش برنامج "عين على القدس" الذي عرضه التلفزيون الأردني، أول من أمس، الخلافات التي يشهدها الاحتلال، بشأن الحرب الوحشية التي يشنها على قطاع غزة.وأوضح تقرير البرنامج المصور في القدس، أن الحكومة الصهيونية تشهد "غليانا وتوترا وانقساماً" غير مسبوق بين أعضائها، أثناء المناقشات بين المستوى السياسي والعسكري حول الحرب على قطاع غزة، مع دخولها الشهر الرابع، بحيث شهدت تلك النقاشات خلافات حادة بين قيادة الجيش والمجلس الوزاري المصغر، لدرجة أن وزراء اليمين المتطرف وجهوا اتهامات "خطيرة" لقادة الجيش احتجاجاً على مجريات الحرب في غزة.وقال التقرير إن هذه الخلافات تأتي داخل حكومة الكيان وسط غضب عارم في الشارع الصهيوني على "أدائها السيئ" في إدارة الحرب وملف الأسرى، حيث تعالت الأصوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الكيان من منصبه، وتفكيك الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الاختلافات لا تعني شيئا للشارع الفلسطيني، الذي ما يزال يعاني من استمرار أعمال القتل والتنكيل والتهجير التي يرتكبها جيش الاحتلال وشرطته والمستوطنون بحقه.وأكد رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير في الكنيست الصهيوني، د. أحمد الطيبي أن جميع القيادات الصهيونية متفقة على استمرار الحرب والقتل، ولكنهم مختلفون على كيفية فحص ما جرى، ومتى ستنتهي هذه الحرب، مضيفا الى وجود اختلاف بخصوص الرهائن، حيث يؤيد غانتس وأيزنكوت التوصل لاتفاق أو صفقة لإعادة الرهائن، فيما يصر نتنياهو على استمرار الحرب وإطالة أمدها.بدوره، المختص في الشأن الصهيوني، إسماعيل المسلماني، قال إنه لا اختلاف بين المعارضة والائتلاف حول إنهاء الحرب على غزة، ولكنهم يختلفون حول إدارة وشكل والتكتيك، بمعنى أن آلية القتل الممنهج الموجود داخل غزة والاغتيالات السياسية أدى إلى تحول كبير في الموقف الدولي ضد الاحتلال وجرائمه، ما سبب الضرر للإدارة الأميركية التي تطالب نتنياهو الإسراع بإنهاء الحرب. والذي يعمد إلى إطالتها حتى لا تسقط حكومته.من جهته، قال الباحث المختص في الشأن الصهيوني، إيهاب جبارين، إنه بعد نهاية كل حرب يكون هنالك محاسبة وسجال في الكيان المحتل، إلا أن الأمر مختلف في هذه المرة، حيث يتعرض رئيس هيئة الأركان لشتى أنواع الإهانة في هذه المرحلة من الحرب ما يشكل سابقة في تاريخ الاحتلال، لافتا إلى تصريحات الوزير الصهيوني دافيد أمسالم على إحدى المحطات الإذاعية، يقول فيها بأنه "لماذا لا يصح لنا محاسبة رئيس هيئة الأركان".وأوضح جبارين أن مفاهيم اليمين واليسار الصهيونية تختلف عنها في العالم، حيث أن من يذهب في إطار الدولة الواحدة يكون يمينياً، فيما يُحسب مؤيدو حل الدولتين على اليسار، لافتاً إلى أن الاختلافات بينهما تبقى ضمن "إطار الصهيونية"، ما يعني بأن التمييز بين اليمين واليسار، عبر السنوات الاخيرة أصبح من خلال مفهوم الصهيونية، فاليمين يريدها متشددة ومتدينة ومتزمتة ويهودية، في حين يريدها اليسار صهيونية ليبرالية ديمقراطية متعددة.وأضاف أن الحرب على غزة أفرزت طبقة أخرى من طبقات الاختلاف بين عنصري الصهيونية، حيث يقدس اليسار الإنسان، ويريدون إنهاء هذه الحرب وإعادة الأسرى وخفض الثمن البشري الذي تدفعه دولة الاحتلال.في حين يقدس اليمين الصهيوني الأرض، ويسعى لإثبات أيديولوجيته الاستيطانية التي تقمع الفلسطينيين بالقتل والتهجير، مشيراً إلى أن سموتريتش وجد فرصة في قطاع غزة لتنفيذ ما فشل في تحقيقه داخل الضفة الغربية.-(بترا)