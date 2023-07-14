غروندبرغ: لا نبحث عن سلام موسمي للصراع في اليمن

زايد الدخيل

اضافة اعلان

عمان - رسم مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مسار الطريق نحو مستقبل السلام في البلاد، استنادا إلى ثلاثة عناصر رئيسية، ابرزها توقف اطراف الصراع فورًا عن الاستفزازات العسكرية، وأن تتفق على وقف شامل ومستدام لإطلاق النَّار على صعيد البلاد والاستعداد له.وبحسب مصدر مطلع مقرب من المفاوضات بين طرفي الصراع، فإن الوضع "لا يحتمل السعي لسلام موسمي، اذ يتعين على الأطراف اتخاذ المزيد من الخطوات الجريئة نحو سلام مستدام وعادل".وتابع المصدر: "هذا يعني التوصل إلى نهاية للنزاع تعد بحكم وطني ومحلي خاضع للمساءلة، وبالعدالة الاقتصادية والبيئية، وضمانات الحق في مواطنة متساوية لجميع اليمنيين، بغض النظر عن النوع الاجتماعي أو المعتقد أو الخلفية أو العرق".وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "مكتب المبعوث الاممي في العاصمة عمان أجرى مؤخرا مناقشات بنّاءة مع مندوبي الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق العسكرية بشأن حماية المدنيين، بما في ذلك أمن المرأة، والتخطيط لتنفيذ وقف لإطلاق النار، وجاء ذلك عقب اجتماع عقد مسبقا في شهر أيار (مايو) الماضي مع قيادة القوات المشتركة".وثاني تلك العناصر، بحسب المصدر، يتطلب من الأطراف خفض التصعيد الاقتصادي فورا، ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد، وضمان انتظام دفع رواتب القطاع العام على مستوى البلاد، والرجوع عن السياسات الاقتصادية العدائية التي من شأنها أن تعمق الانقسام وتزيد من تشظي البلاد، وتعزيز الروابط الاقتصادية وغيرها من الصلات بين اليمنيين في مختلف مناطق البلاد، بما يشمل فتح الطرق والبناء على الجهود السابقة للتوسع في إتاحة الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء بما في ذلك الرحلات الداخلية، خاصة ان مكتب المبعوث الاممي يتواصل باستمرار مع الفاعلين السياسيين اليمنيين وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني وغيرهم لبحث حلول مستدامة.وثالث تلك العناصر، يتمثل بضرورة احراز اطراف الصراع تقدما بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، اذ يجب أن تبدأ هذه العملية بشكل عاجل من أجل تعزيز المكاسب التي تحققت منذ الهدنة ومنع حدوث المزيد من التشظي.واشار إلى مدى حاجة اليمنيين لإيجاد حلول مستدامة للتحديات قصيرة المدى، الامر يتطلب منهم معالجة القضايا الأعم نطاقا، والتي تمثل قضايا أساسية في قلب الصراع، مددلا على ذلك بما نشاهده اليوم من ارتباط النقاشات الدائرة حول دفع الرواتب مع قضايا إدارة الإيرادات ومسائل بعيدة المدى متعلقة بشكل الدولة.