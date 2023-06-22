غرينكويتش: جلبنا طائرات F22 للمنطقة للتصدي للمقاتلات الروسية

زايد الدخيل

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عمان - أكد قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الاميركية الفريق ألكسوس غرينكويتش، أن إرسال مقاتلات F-22 إلى منطقة الشرق الأوسط هدفه التصدي لسلوك المقاتلات الروسية "العدواني"، مرحبا بالتقارب السعودي -الإيراني، فيما وصف العلاقات مع الجيش السعودي بـ"المتينة جدًا".وقال الفريق غرينكويتش في إيجاز صحفي شاركت فيه "الغد"، إن الهدف من جلب طائرات F22 إلى المنطقة هو التصدي للمقاتلات الروسية وعملياتها العدوانية، مشيرا إلى "أننا لاحظنا أن المقاتلات الروسية تتصرف بشكل عدواني، وأصبح من الضروري تغيير إجراءاتنا الدفاعية".وانتقد غرينكويتش، تصرفات الطيارين الروس، واصفًا إياها بـ"غير المسؤولة"، لافتا إلى أنهم "يفتقدون للاحترافية"، ومحذرا من أن تنامي العلاقات الروسية الإيرانية يساهم في الفوضى وعدم الاستقرار، ويمنح إيران حرية التمدد أكثر في سورية.وفي سياق متصل، قال الفريق غرينكويتش، عن المصالحة "السعودية-الإيرانية" إن أي شيء يساهم بخفض التوتر في الشرق الأوسط هو خطوة إيجابية، ونحن نرحب بهذه المبادرة التصالحية لكنني لست متأكدا كيف ستنعكس على الوضع في سورية.وأضاف: "نحن نعرف أن إيران ترسل طائرات بدون طيار إلى روسيا والعلاقات بين الطرفين تتطور، والإيرانيون يريدون أن تغادر قوات التحالف سورية كي تصبح الساحة خالية بالنسبة لهم".وتابع: "من وجهة نظرنا الإقليمية، نركز بصفة خاصة على 3 نقاط، أولها الالتزام بالدفاع المشترك ونعمل مع شركائنا عن كثب لردع الاعتداءات المحلية، حيث يمكننا جلب قدرات دفاعية وتقاسم الاستخبارات بسرعة، وهناك كثير من التحضير والعمليات التي تتم والحوارات على مختلف المستويات الاستراتيجية".وبخصوص التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في سورية والعراق، كشف عن أن هذا التحالف يلعب دورا محوريا لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة ودحر التنظيم، وهو جزء من ردع أنشطة إيران وحلفائها، مبيناً أن الدول الحليفة في المنطقة تعمل مع بعضها لتحسين الجاهزية القتالية.وأضاف أن المهمات القتالية التي تقوم بها القوات الأميركية "تعكس التزامنا تجاه شركائنا وإظهار قدرتنا على إشراك قوة قتالية كبيرة، بمسافات بعيدة من المحيط الهادئ والولايات المتحدة وأوروبا، والوصول هنا خلال ساعات لتطمين شركائنا على قدرتنا وجاهزيتنا القتالية".ولفت إلى أن بلاده أرسلت مقاتلات (إف 22) لإظهار الدعم الأميركي في المنطقة، وهي الطائرات الأكثر تقدماً في العالم.وكشف عن الفريق 99 الذي يعمل من قاعدة العديد في دولة قطر، وتشترك فيه 5 دول، ويستخدم لردع الأعداء وإيجاد الأهداف الصعبة وتحديدها على الأرض، خصوصاً تنظيم داعش وأهدافاً أخرى، على حد تعبيره.ولم يستبعد الفريق غرينكويتش أن ما تقوم القوات الجوية الروسية من استفزازات في سورية يعود إلى الحرب في أوكرانيا.وقال: "نرى أن ما تقوم به القوات الروسية في سورية له علاقة بما يحدث في أوكرانيا، فالقوات الجوية الروسية تتصرف بشكل عداوني في سورية، ربما للتعويض عن فقدانهم القدرات القتالية"، معبرا عن مخاوفه أن يواصلوا هذا السلوك الذي قد "يتطور ويشكل خطرا علينا جميعاً".واعتبر أن "الطائرات الروسية في مهام قتالية وليست تدريبية، وهذا النوع من السلوك يرفع من درجة المخاطر، وقد يحدث حادث ما، أعتقد أنه من باب المسؤولية للروس، أن يعودوا للبرتوكول الذي وقع في عام 2019".واعتبر قيام طيارين روس بالتحليق فوق قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أمر يشتت أهداف التحالف، موضحا ان "لدينا قوات على الأرض تقاتل داعش، والروس يطيرون فوقهم، نتجنب مواقع القوات الروسية مهما كلف الأمر، لكنهم يتعمدون الطيران فوق قواتنا، وهذا يشتت انتباهنا"، مشدداً على أنه "لدينا عدو واحد هو داعش".وتطرق إلى ارتفاع حجم تجارة المخدرات القادمة من سورية، مشيراً إلى أن ذلك "يُعد مصدر قلق ومخاوف لنا، وهذا يدل على دور النظام السوري".وأضاف أن "شبكة مهربي المخدرات القادمة من سورية إلى دول الجوار تمثل خطراً حقيقياً وجدياً، يجب علينا جميعاً التركيز على محاربة ذلك"، لافتا إلى أن مواجهة هذه الأعمال ليست عبر العمليات العسكرية، وإنما عبر التعاون بين الحكومات والأجهزة الأميركية عن قرب، لا سيما في الدول المجاورة، وأخذ الإجراءات المناسبة لمكافحة المخدرات وحماية الحدود.