غزة.. الحل بالتخلص من نتنياهو

سماح بيبرس

عمان– أيهما قابل للتطبيق، التخلص من حركة المقاومة الإسلامية حماس، أم التخلص من رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو؟ سؤال يجيب عليه رئيس وزراء الكيان الأسبق إيهود أولمرت، مؤكدا أن الأولى والأمر القابل للتنفيذ هو الخلاص من المتطرف نتنياهو.الساحة السياسية في كيان الاحتلال تشهد الساحة السياسية في كيان الاحتلال حاليا، ارتفاع وتيرة مطالب تيارات وأحزاب، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة أسراهم لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

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وترى هذه التيارات، أن إصرار الاحتلال بحكومته الحاليّة على إطالة أمد الحرب التي يشنها على القطاع، لن يؤدي لتحقيق أهدافه.

وكان رئيس وزراء الكيان الأسبق إيهود أولمرت، شدد في مقالة له مؤخراً، على أهمية وقف إطلاق النار، ووضع إعادة أسرى كيانه، لدى المقاومة الفلسطينية في غزة كهدف مركزي للحرب.

وذكر في مقالته المعنونة "أوقفوا الحرب مقابل عودة الأسرى أحياء"، أنّ مزاعم رئيس حكومة الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو وأركان حكومته، بأنه يمكن القضاء على "حماس"، بعمليات عسكرية "غير واقعية"، مشيراً إلى ضرورة "التخلص من نتنياهو".

كما كان رئيس الحكومة الصهيونية السابق ايهود باراك دعا "إلى التظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو" بسبب حرب غزة ورفض إعادة الأسرى، وقال إنه "يجب أن نجد آلية لاستبدال نتنياهو وبن غفير في الحكومة".

ويرى محللون وسياسيون، أنّ هذه المطالبات والأصوات تأتي في سياق صراع سياسي داخلي ضد المتطرف نتنياهو، إذ تهدف هذه التيارات لإنهاء حياته السياسيّة، واستغلال الأخطاء التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي، وما يتحمله الجيش الصهيوني من خسائر ميدانية هائلة، كحجّة ضد نتنياهو.

ووفقاً للبعض، فإنّ معادلة وقف الحرب ترتبط بحاجة مجتمع الاحتلال للأمان، والتي لا تتحقق إلا بنهاية إيجابية لهم، مع عدم إغفال الموقف الأميركي المنحاز للكيان، والذي ما يزال يدعم استمرار الحرب على غزة.

وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، قال إن المطالب بوقف الحرب على غزة وتوجيه انتقادات قوية لنتنياهو وحكومته من قيادات سابقة سياسية أو رؤساء حكومات سابقين في الكيان، قد يصنّف جزء منه، كتقييمات، فيما أنّ جزءا آخر، يأتي في سياق الصراع السياسي بين الشخصيات السياسية والأحزاب هناك.

وبيّن أنّ دعوات وقف الحرب، إدانة للحكومة المتطرفة ورئيسها شخصيا، وكل هذا جزء من الاستعداد للانتخابات المقبلة بعد الحرب لمن ما يزالون مرشحين، او إدانة للتيار الذي يمثله نتنياهو.

وأوضح المعايطة أنّ الضغوطات السياسية الداخلية مزعجة لنتنياهو، بخاصة أن وقف الحرب المقصود منه هو رحيله، وهذه فرصة لخصومه، لإضعاف موقفه الشعبي والسياسي، وتسريع إيقافها، يعني الذهاب إلى التغيير ولانتخابات جديدة.

على أنّه حتى الآن، فإن معادلة وقف الحرب، مرتبطة أولا بحاجة مجتمع الكيان للأمان والتي لا تتحقق إلا بنهاية إيجابية له، بالإضافة للموقف الأميركي الذي ما يزال يدعم استمرار الحرب، مع تغيير في تكتيكاتها، كالانتقال للقصف الجوي، وعمليات اقتناص قادة المقاومة، وتخفيف العمليات البرية.

الخبير السياسي والعسكري نضال أبو زيد، أشار إلى أنّ مثل هذه الضغوطات على الحكومة الصهيونية الحالية، تزايدت مؤخراً، بخاصة من المعارضة التقليدية بقيادة باراك وزعيم المعارضة يائير لبيد، التي أدركت تماماً بأن حجم الخسائر العسكرية التي تتعرض لها قوات الاحتلال، قد تؤدي لانهيارها.

وفي وقت يحاول فيه سياسيون معارضون استغلال هذه النقطة، لزيادة شعبيتهم في الشارع الصهيوني بتحميل المسؤوليّة لـ"الغريم التقليدي" نتنياهو، والذي فشل بتشكيل حكومة ائتلاف، وضم هذا المكون من المعارضة السياسية في حكومته، تضغط في الجانب الآخر، تيارات وأحزاب يمينية، على رأسها وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف، إيتمار بن غفير لاستمرار العمليات العسكريّة.

وقال أبو زيد، إنّ نتنياهو بات في وضع حرج أمام التيارين، وهذا يعتبر مشهدا من مشاهد "الانتقام السياسي"، فالتيارات السياسية في الكيان تحاول الخروج بصفقات، والتحضير للمرحلة التي تأتي بعد نتنياهو، مشيرا إلى أنّ المعارضة لن تكتفي بمحاولة تحميله خسائر 7 أكتوبر، بل تعمل على إنهاء حياته السياسية، نتيجة قراراته السياسية اليمينية المتطرفة، وتحييد المعارضة عن حكومة الائتلاف الحالية.

وتوقع أن يكون لهذه الضغوطات أثر على الحكومة الحاليّة وقراراتها، خصوصا وأنّها تتزامن مع خسائر لقوات الاحتلال تجاوزت الـ25 % من جنودها، إذ إنّ هذه المسألة تعتبر نقطة قد تستغلها المعارضة، ما قد يفضي لمبادرة دبلوماسية أو هدنة، أو إيجاد حل لإخراج الكيان من مستنقع غزة والموقف المحرج الذي وضعه فيه نتنياهو.



جانب من مظاهرة مناوئة لحكومة نتنياهو في تل أبيب-(وكالات)