غزة خارج الصندوق.. طرق جديدة للتضامن العالمي بلمسات فنية

غادة الشيخ

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يقال إن أجمل الإبداعات تكون تلك التي تخرج من رحم المعاناة، ولأن الحرب الحالية على غزة هي أقسى أشكال المعاناة الإنسانية في الزمن الحالي، فلا شك أن ما تولده أرحام هذه الحرب من إبداعات ستكون مميزة، مختلفة، وأكثر صدقاً عن أي شكل إبداعي مألوف.كل ما في الحرب الحالية على غزة مختلف، عداد الشهداء، تصميم الغزي على البقاء داخل أرضه المحروقة، الأمل الذي ينسجه صوت أبو عبيدة في خطاباته، وأشكال التضامن الشعبي العالمي الذي أنجبته أرحام قلوب إنسانية ثكلى على ما يحدث من إبادة جماعية على غزة، أدت إلى ابتكار طرق جديدة لفنون التضامن وتحديداً فنون التظاهر.ومن يتابع التظاهرات في الساحات العربية المتضامنة مع غزة، يرَ مشاهد ألفتها الأبصار واعتادت الآذان على سماعها، لدرجة قد تصل بك إلى ترديد هتافات التظاهرات وأنت تتابعها على الشاشة حتى وأنت لست على أرض المظاهرة.لكن من يتابع المسيرات والتظاهرات والوقفات التضامنية مع غزة في دول أوروبية وولايات أميركية يتعرف على فنون احتجاجية جديدة لم تألفها العين العربية من قبل، وتسببت في خلق الشعور بالدهشة، مثل الذي نشعره عندما نتابع لوحة فنية كسرت كل قواعد الرسم، وتحررت من قيود الصندوق وحلقت إلى خارجه.ومن أشكال فنون التظاهرات المبتكرة التي ولدت مع الحرب الحالية على غزة، ذلك الناشط في بريطانيا الذي خرج عن "صندوق" التظاهرة الشعبية في لندن التي جرت قبل أكثر من أسبوع، وحلق بالعلم الفلسطيني فوق جسر "هولم آرت"، تلك الحركة العفوية التي نجحت في استقطاب عيون العالم.وكذلك ما حدث أمام منظمة "الفاو" في إيطاليا قبل يومين، عندما فاجأ ناشط حشود المتظاهرين المتضامنين مع غزة في تظاهرة أمام المنظمة، وقفز بسرعة لينزع العلم الإسرائيلي عن المبنى.وهناك ابتكارات أخرى أنتجتها الحرب الهولوكوسيتية الواقعة على غزة من المتعاطفين معها خارج القطر العربي، إذ قام ناشطون في ولايات أميركية ودول أوروبية باتباع أسلوب الصمت في التضامن والاستغناء عن الكلام والهتاف، ولف أجسادهم بأشرطة بيضاء كناية عن أكفان شهداء غزة، وكتابة عبارات تضامنية على الأشرطة بلون أحمر كناية عن سيل الدم المسفوح جراء المجازر التي يقترفها الاحتلال.وهناك ناشط أوروبي آخر، أخذ على عاتقه ابتداع فكرة خارج الصندوق، وذلك بوضع عصبة على عينيه، وحمل لافتة مكتوبا عليها باللغة الإنجليزية: "أنا متضامن مع غزة، إذا كنت متضامنا أيضا احضني"، وتوسط أحد الشوارع المزدحمة بالمارة، الذين تفاجأوا أنه ليس ناشطا عربيا، حيث مرت سيدة عربية مع ابنها أمامه وطلبت منه أن يحضنه ويتحدث معه بالعربية، وكان جواب الناشط: "أعتذر أنا لست عربياً".