غوشة: "المكاتب الهندسية" تبحث تحصيل الأتعاب في 27 الحالي

محمد الكيالي

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عمان – قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، إنه سيتم خلال اجتماع الهيئة العامة للمكاتب الهندسية المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، بحث إقرار إجراءات تحصيل المكاتب الهندسية لأتعابها في التصميم للمشاريع التي لا تزيد مساحتها على 500 متر مربع.وبين غوشة أن هذا الاجتماع يأتي، استنادا إلى نص المادة 6 من نظام المكاتب الهندسية، ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الاستثنائي الذي كان مقرّرا أول من أمس، حيث تمت دعوة الهيئة العامة للاجتماع يوم السبت 27 كانون الثاني (يناير) الحالي، في مجمع النقابات المهنية، على أن يكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.وأضاف أنه استنادًا لقانون المكاتب والشركات الهندسية وصلاحيات الهيئة العامة، فإن موضوع تحصيل الأتعاب الهندسية هو من صلاحية الهيئة العامة التي تعطي التوجيهات لمجلس الهيئة باتخاذ القرار المناسب للسير في هذه الإجراءات.وتابع قائلا: "من هنا كان لا بد من دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي واستثنائي للبحث في موضوع تحصيل الأتعاب الهندسية".ولفت إلى أن الدعوة لاجتماع استثنائي، تعود إلى أسباب أخرى، من أهمها تَقدُّم مجموعة من المكاتب من إربد والزرقاء والمفرق لوضع تعليمات لتحصيل الأتعاب الهندسية للمساحات التي تقل عن 500 متر مربع، وفي هذه الحالة، وحيث إن النظام والعمل الاستشاري في الأردن ليس مغلقا على المحافظات، بل مفتوح لكل محافظات المملكة، ارتأت الهيئة من الجانب القانوني ضرورة دعوة الهيئة العامة للبحث في المقترحات وأخذ توجّهها.وقال إن تلك التوجهات تقضي بخفض أتعاب التصميم إذا كانت مساحة البناء أقل من 500 متر مربع وخاضعا لآلية التصميم، وهي التي يتم من خلالها إيداع مبالغ مالية من خلال حساب النقابة، ومن ثم إعادة توزيعها على المكاتب الهندسية، مع تحصيل نسبة معينة منها لصالح الصندوق التعاوني الذي سيتم إنشاؤه لاحقا.وأكد غوشة أن من الأسباب أيضا، التي دفعت لعقد هذا الاجتماع، وجود آلية تصميم ستعمل على ضبط الأسعار ومنع الدخلاء على المهنة من ممارسة العمل الاستشاري، لضبط المنظومة.وأشار إلى أن القرار، في النهاية، هو قرار هيئة عامة مع إعطاء استثناءات بمقدار 5 معاملات لكل مكتب خارج هذه المنظومة.وحول الأسباب التي تم تحديد فيها مساحة 500 متر مربع، قال غوشة إنه في اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي قبل عامين، تم طرح هذا الموضوع، ولم تكن المساحات محدّدة، وكانت لجميع المشاريع حتى 10 آلاف متر مربع، حيث ارتأى المستشار القانوني أنه لا يجوز إعادة البحث باجتماعات الهيئة العامة بقرار تم اتخاذه سابقا، لكن عندما تم تحديده بـ500 متر مربع "نستطيع العودة للهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب".واعتبر أن موضوع آلية التصميم هو موضوع شائك، وهناك مؤيدون ومعارضون له، مبينا أن لكل أسبابه ومبرراته، وبالتالي فإن الهيئة العامة هي من تعطي رأيها استناداً إلى الاجتماع.