غوشة: ضرورة تحويل الأردن إلى مركز خدمات تجاري وسياحي في المنطقة

محمد الكيالي

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عمان - أكد رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة، على وجود تراجع في المشاريع والمساحات المصدقة من نقابة المهندسين في أيار (مايو) بنسبة 4.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ أشار التقرير الشهري للنقابة للشهر الماضي، إلى أن المساحات المصدقة بلغت 4.5 مليون م2 لأول 5 أشهر من هذا العام.‏وفي قراءة أوليه للتقرير، وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعدم استقرار المنطقه، فإن الأرقام والنسب تؤكد متانة واستقرار الاقتصاد المحلي، بحسب غوشة، مضيفا "أن الانخفاض العام في نسبة المشاريع المصدقة، كانت للقطاع السكني".وأكد غوشة في تصريح لـ"الغد"، أن الأبنية السكنية تشكل 73 % من إجمالي المشاريع وبنسبة تراجع 8 %، وفي الجهه المقابلة نجد أن المشاريع ذات الاستخدام التجاري ومتعدد الاستخدام، حققت قفزة كبيرة بازدياد نسبة نموها بـ26 % عن العام الماضي.ولفت إلى أن مساحة المشاريع التجارية 778 ألف م2، مقارنة بـ570 ألف م2 العام الماضي، مبينا أن هنالك ارتفاعا في حجم تصديق المشاريع الصناعية بنسبة 4 %، ما يدل على أهميه البنية التحتية للاستثمار في القطاع الصناعي، موضحا أن هذه الأرقام تشكل بوادر إيجابية لقطاع الإنشاءات والخدمات.وشدد على دور المملكة كمركز خدمات تجاري وسياحي، وإن رأس المال المحلي هو الأساس في هذه الاستثمارات، إذ إن متوسط هذه المشاريع يقلّ عن 5000 م2، آخذين بالاعتبار زيادة نسبة تحويلات المغتربين بنسبة 4 %.وقال غوشة "في الوقت نفسه، لا بدّ من النظر إلى تراجع القطاع السكني، ومن أهم أسبابه ارتفاع نسب الفوائد البنكية التي تعتبر عائقا كبيرا أمام الأسر لشراء وحدات سكنية وارتفاع كلف الأراضي، إذ تشكل أكثر من %60 من كلفة الوحدة السكنية، بالإضافة للإجراءات البيروقراطية للتراخيص".وفي مقارنة حول المشاريع، أكد أن محافظة العاصمة ما تزال لديها النسبة الأكبر من حجم المشاريع، بحيث بلغت 45 % من إجمالي المشاريع بالمملكة.وقال غوشة، إنه برغم الظروف المحيطة بالمملكة والأزمات والحروب الإقليمية والثورات والأزمات المالية التي حدثت خلال الـ20 عاما الماضية، إلا أن الأردن أثبت مكانته بأنه مركز استقرار.وأضاف "من هنا يجب التركيز للمحافظة على هذا الإنجاز، وتطوير وتحديث ذلك بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك". مؤكدا أنه لا بد من تعظيم الاستفادة من هذه الميزة، بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا الخدمات في المنطقة، سواء السياحية أو التجارية وغيرها، فالأردن يملك إمكانيات ومميزات، سواء من جانب الاستقرار واستقرار صرف الدينار.. إلخ.وشدد على أنه لا بد من وجود منظومة لتطوير الخطة العمرانية لمناطق المملكة وفتح مناطق تخطيطية جديدة، لمساعدة المستثمرين في إيجاد خريطة عمرانية توجّههم نحو أماكن الاستثمار، سواءً بالبنية التحتية أو بإقامة مشاريع استثمارية.وقال غوشة من المهم تطوير وتجديد البنية التحتية، بخاصة في موضوع النقل، لأنه أساس لأي عمران مقبل، مع تخفيض الإجراءات البيروقراطية للحصول على التراخيص.وأكد أهمية عدم التركيز فقط على المدن الرئيسة الثلاث: عمان والزرقاء وإربد، إذ تستحوذ على نحو 72 % من المشاريع الاستثمارية والخدمية، منوها إلى أنه لا بد من توزيع ذلك على محافظات أخرى.ودعا للاستفادة من تحويلات المغتربين، فالمستثمر الأردني يجب أن يكون هو الأساس لأي عملية استثمار، لافتا إلى أن الأرقام تشير إلى أن القطاع التجاري والخدمات والأبنية التجارية، لها نصيب أكبر في نمو المخططات المرخصة، معتبرا بأن هذه النتائج سنشاهدها العامين المقبلين، حينما تكتمل هذه المشاريع.