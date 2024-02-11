فاعليات أردنية وفلسطينية تؤبن الحسيني

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أبّنت شخصيات وطنية وقومية ودينية من فلسطين والأردن والوطن العربي أمس القائد الفلسطيني الراحل غازي عبدالقادر موسى كاظم الحسيني في حفل نظمه تجمّع الجمعيات المقدسية في الأردن وجمعية وديوان عائلة الحسيني في مقر نقابة مقاولي الإنشاءات.وأشاد المتحدثون في حفل التأبين، بنهج الحسيني الذي سار على خطى والده الشهيد عبد القادر الحسيني قائد جيش الجهاد المقدس في فلسطين وشهيد معركة القسطل عام 1948، وجده زعيم فلسطين الشهيد موسى كاظم باشا الحسيني، وكذلك شقيقه أمير القدس القائد الشهيد فيصل الحسيني، وخاله سماحة مفتي فلسطين ورئيس المجلس الإسلامي الحاج أمين الحسيني.وشغل القائد المجاهد غازي عبد القادر الحسيني سابقا مواقع عدة، منها مسؤول جهاز الرصد الثوري المركزي في حركة فتح مع القائد الشهيد صلاح خلف (أبو إياد) كما كان الرجل الثالث في جهاز القطاع الغربي مع القائد الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد)، وأشرف على عدة عمليات فدائية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.واحتفى المشاركون كذلك بالمقاومة الفلسطينية وعملية "طوفان الأقصى"، فيما وجهوا انتقادات لما وصفوه "التقاعس العربي والدولي" حيال القضية الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة التي يواصلها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.وفي كلمة مسجّلة بالفيديو، أثنى خطيب المسجد الأقصى سابقا الشيخ عكرمة صبري على مناقب الحسيني، قائلا إنه"وهب حياته لخدمة مصالح الأمة عامة، وقضية القدس وفلسطين خاصة"، مشيرا إلى أن قرار الاحتلال البغيض بمنعه من السفر حال دون تواجده في حفل التأبين في عمّان.كما استذكر المطران عطا الله حنا من القدس في تسجيل صوتي دفاع الحسيني عن مدينة القدس المحتلة التي تتعرض إلى مؤامرة كبرى تستوجب التصدي لها من كل مسلم ومسيحي، ومن كل عربي، فيما أشاد بموقف الأردن وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، باعتباره صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.