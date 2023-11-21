الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فاعليات: إرسال الأردن "الميداني الثاني" لغزة يفصح عن إرادة صلبة لمواجهة العدوان

شاحنة تحمل معدات لـ"الميداني الأردني" في مدينة العريش لنقلها إلى خان يونس-(من المصدر)
شاحنة تحمل معدات لـ"الميداني الأردني" في مدينة العريش لنقلها إلى خان يونس-(من المصدر)
  أكدت فاعليات شعبية ورسمية، أن إرسال الأردن بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مستشفى ميدانيا ثانيا إلى قطاع غزة، لتقديم خدمات طبية للجرحى والمرضى هناك جراء العدوان الوحشي للاحتلال منذ أسابيع، يفصح عن إرادة أردنية صلبة في الإسهام مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة هذه الحرب الغاشمة عليهم.اضافة اعلان
وأشادت الفاعليات بجهود سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، في الإشراف على تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني إلى مدينة خان يونس في جنوب غزة.
وأكدت لجان تحسين خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية، في بيان لها أمس، أن هذه الخطوة لاقت استحسانا وشعورا بالفخر لدى الأردنيين، الذين كانوا وما يزالون، السند والعون للأشقاء الفلسطينيين، الذين أبدوا فرحتهم بوصول المستشفى وهم بأمسّ الحاجة إليه.
وأشارت إلى أن إشراف سموه على تجهيز وإرسال المستشفى، دلالة على عزم الأردن وإصراره على مساعدة أهالي القطاع.
كما ثمنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، جهود سموه، بدعم القطاع، بوصوله إلى مطار العريش برفقة الطواقم الطبية من مرتبات الخدمات الطبية الملكية على متن طائرة عسكرية أردنية، لتشغيل المستشفى الميداني الأردني 2 في القطاع.
وقالت الجمعية إن مرافقة سموه للطواقم الطبية، دليل على موقف القيادة الهاشمية الراسخ نحو القضية الفلسطينية، واهتمامها في كسر الحصار على غزة، ويؤكد موقف الأردن الثابت في دعم صمود الأهل في غزة أمام الحرب والمجازر والإبادات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال.
وأضافت، أن هذا الدعم يبعث الروح الإيجابية للكوادر الطبية، ولأهل القطاع، الذي يتعرضون لأبشع المجازر والاضطهاد من العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وأشارت إلى أن جهود سموه هي تأكيد على الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك المطالب بضرورة إيقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء غزة.
إلى ذلك أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس العجارمة، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يولي أبناء القطاع الرعاية والاهتمام، ويبذل جهودا مضنية لإيقاف العدوان الغاشم على غزة.
وثمن العجارمة خلال لقاء اللجنة أمس، عددا من وجهاء أبناء غزة المقيمين في الأردن، جهود جلالة الملك، وولي العهد، والموقفين الرسمي والشعبي، تجاه ما يتعرض له الغزيون من عدوان وحشي، يرقى لمستوى الإبادة الجماعية.
كما أكد أن إشراف ولي العهد، الذي وصل إلى مدينة العريش المصرية، أول من أمس، للإشراف على تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص /2 لجنوبي قطاع غزة، بسعة 41 سريرا هو دعم للفلسطينيين بغزة.
وقال العجارمة، إن توجيهات جلالة الملك جاءت صريحة بدعم ومساندة الأهل في غزة، مضيفا أننا في الأردن نقف صفا واحدا خلف جلالته، لوقف العدوان الآثم الذي يتعرض له الأشقاء في القطاع، والذي يتنافى مع جميع المعايير الإنسانية والدولية وحقوق الإنسان.
بدورهم، أكد وجهاء أبناء القطاع في الأردن، الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية، ودعم مواقف جلالة الملك وولي عهده، مقدرين في الوقت نفسه كل الجهود الأردنية الإنسانية في إيصال المساعدات الغذائية والطبية لأهل غزة.-(بترا)
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