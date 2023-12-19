فاعليات اقتصادية: نقف خلف قواتنا المسلحة لدحر مهربي المخدرات

طارق الدعجة

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عمان- أكدت فاعليات اقتصادية دعمها ووقوفها المطلق خلف القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي في تصديها لعصابات ومليشيات تهريب المخدرات والأسلحة، وكل من تُسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.وقالت غرفة تجارة الأردن في بيان أمس إن القطاع التجاري والخدمي يؤكد وقوفه مع جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني، في الحرب الضروس التي يخوضها ضد عصابات الإجرام والمهربين الذين يحاولون زعزعة أمن الوطن.وأكدت الغرفة ثقة القطاع التجاري والخدمي بكفاءة ومهنية وقدرة جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية في ضرب أوكار العصابات الإرهابية والمهربين والتصدي لمحاولاتهم المتكررة والفاشلة، للتسلل عبر الحدود وتحقيق مبتغاهم، وأن قواتنا المسلحة ستبقى لهم بالمرصاد وستبذل كل جهودها في حربها ضد آفة المخدرات وتجفيف منابعها، والضرب بيد من حديد لكل من يحاول تهديد أمننا الوطني.وشددت الغرفة في بيانها على أن قواتنا المسلحة هي درع الوطن وسياجه المنيع، كما وصفه جلالة القائد الأعلى، وسيبقى جيشنا العربي الذي يسكن في وجدان وقلوب كل الأردنيين، حاملا للمبادئ السامية لرسالة الثورة العربية الكبرى، مؤكدة أن كل المخططات ستفشل لثقتنا الكبيرة والعالية بحرفية وبسالة الجيش العربي وقدرته على كسر شوكة المهربين والمخربين والحاقدين.من جهته، دعا مجتمع الأعمال، القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، إلى الضرب بيد من حديد، على مهربي المخدرات والجماعات التي تحاول المساس بأمن واستقرار المملكة، مؤكدا وقوفه بكل الإمكانيات خلف الجيش والأجهزة الأمنية لإنجاز المهمة.وحيت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في بيان لها أمس الثلاثاء، الجهود التي تبذلها قوات حرس الحدود لمواجهة المهربين والمخربين وكل الجماعات التي تحاول المساس بأمن الوطن، وإحباط كل مخططاتهم الظلامية.وأكدت الجمعية ثقتها الكاملة بقدرة الجيش العربي والأجهزة الأمنية على التصدي لتجار المخدرات والمهربين والمخربين، وضرب أوكارهم قبل وصولهم إلى الأراضي الأردنية، وحماية الحدود والمواطنين والدفاع عن مقدرات المملكة.وقالت إن مجتمع الأعمال يقف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والجيش العربي والأجهزة الأمنية، ويدعم كل الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية أراضي المملكة والمواطنين والأمن الوطني في وجه الطامعين من عصابات التهريب.وشددت الجمعية على أن سيادة المملكة وأمنها واستقرارها، تتقدم على كل الأولويات والاعتبارات، مؤكدة أن الأردن قوي بقيادته وشعبه وجيشه العربي وقادر على الوقوف بوجه كل قوى الشر والمضي بمسيرة البناء والتقدم والإنجاز، وسيبقي على الدوام واحة أمن واستقرار وموطنا للتجارة والأعمال وحاضنا للاستثمار.بدورها أكدت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في بيان رسمي على لسان نقيبها ضيف الله أبو عاقولة أنها تقف خلف قواتنا المسلحة في جهودها للقضاء على تجارة المخدرات ومهربيها.وأعربت النقابة عن ثقتها الكبيرة في قدرة القوات المسلحة على ضبط الأمن والنظام العام في الحدود وحماية المجتمع من هذه الجريمة.وذكر البيان أن أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع يدركون أن التجارة غير المشروعة للمخدرات تشكل خطرًا كبيرًا على الشباب والمجتمع بشكل عام، وأن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تضافر جميع الجهود.