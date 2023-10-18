فاعليات تدعو لإدامة التضامن مع غزة وتعرية الوجه الصهيوني القبيح

اضافة اعلان

عمان-الغد- دعت فاعليات محلية متعددة إلى إدامة التضامن مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لعمليات إبادة ممنهجة من قبل عدوّ يكشف كل يوم منذ بدء عدوانه الهمجي عن تجرده من أي مشاعر إنسانية أو مبادئ أخلاقية، لا يفرق بين طفل وامرأة ومسن، ضاربا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والمعاهدات الأممية بشأن الإنسان وحقوقه.وعبرت هذه الفاعليات عن تصميمها على مواصلة تضامنها مع القطاع، عبر إقامة سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تفضح الجرائم الصهيونية، مؤكدة عزمها على توثيق تلك الجرائم تمهيدا لرفعها إلى المحاكم الدولية المعنية بحقوق الإنسان.وقالت الفاعليات إن ما يقترفه الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، من قتل وتجويع وحصار وهدم للمنازل وضرب للمشافي، وآخرها قصف المستشفى المعمداني أول من أمس، الذي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد، غالبيتهم من الاطفال والنساء والمرضى، يمثل أنموذجًا بارزًا للظلم والاضطهاد، وجريمة حرب مشهودة تحت أنظار العالم أجمع.وفي هذا الصدد، قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، قال إن "محلات الذهب في عموم المملكة، أغلقت أبوابها تضامنا مع أهالي القطاع الذين يتعرضون لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم"، منددا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في "المعمداني".بدورها، قالت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، إن ما يجري في غزة يمثل أنموذجًا بارزًا للظلم والاضطهاد، وضرب الاحتلال بعرض الحائط للقوانين والأعراف الدولية كافة، بحق أهالي القطاع.وأضافت أن ما يعاني منه أهالي غزة البواسل، من قتل وتدمير وإغلاق للمعابر الحدودية، وانقطاع للدواء والماء والكهرباء والغذاء، ما هو إلا مشروع إبادة شاملة.من جهته، ندد نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية المهندس محمد نور الطه، بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أهالي قطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها، وآخرها الاعتداء على المستشفى المعمداني.وشدد على ضرورة معاقبة الكيان الغاصب على كل جرائمه اللإنسانية في قطاع غزة، ووقف عدوانه على الشعب الأعزل بأي وسيلة.وفي السياق، دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، جميع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني إلى التضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني غدا.ودعت الجمعية إلى وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة من خلال تجمع العاملين أمام كل شركة يعملون فيها من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرا.واستجابةً لدعوة جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية، أعلنت معارض للأجهزة الخلوية واكسسواراتها في مناطق مختلفة من المملكة إغلاق أبوابها، أمس، حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على المستشفى.وقالت الجمعية إن هذه الدعوة تأتي كرد فعل طبيعي للاعتداءات المتكررة ضد المدنيين الأبرياء، وتعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني واستنكاراً للعدوان المتصاعد.من جهته، قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة الزميلات والزملاء إلى تنفيذ وقفات تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة أمام مؤسساتهم الصحفية والإعلامية يوم الأحد المقبل الساعة 12 ظهرا، ضمن سلسلة فعاليات مجدولة قرر المجلس تنفيذها.بدورها، قررت نقابة المحامين التوقف عن الترافع وقيد الدعاوى أمام جميع محاكم المملكة أمس احتجاجا على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة وجميع مواقف الدول والجهات الداعمة له واستنكارا للجريمة الصهيونية في المستشفى الأهلي المعمداني.واعتبرت النقابة في قراراتها التي اتخذتها خلال جلسة طارئة عقدتها برئاسة نقيب المحامين يحيى أبو عبود عقب الجريمة الصهيونية في المستشفى المعمداني وانتهت فجر أمس، بأن الاعتداء الذي طال المستشفى وأسفر عن ارتقاء أكثر من 500 شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ والجرحى، "جريمة حرب وإبادة بشرية وضد الإنسانية".وقررت النقابة مطالبة ومخاطبة الحكومة ومجلس الأمة بإلغاء اتفاقية وادي عربة، كما قررت مطالبة ومخاطبة الحكومة بسحب السفير الأردني لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم.بدوره، دان المركز الوطني لحقوق الإنسان، العدوان اللاإنسانيّ لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.وقال المركز إن هذه المجزرة تعتبر جريمة حرب، وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنسانيّ والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصاً المواد (3,18,20) من اتفاقية جنيف الرابعة.وقال مركز التعايش الديني، إن فظاعة الاعتداء الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة التابع للكنيسة الأسقفية العربية الذي لجأ إليه آلاف الفلسطينيين ممن فقدوا منازلهم، استهدف حرمة المستشفى والوقف الكنسي، إلى جانب المكان والزمان والإنسان، معربًا عن صدمته وغضبه من هذا الاعتداء الغاشم.وأضاف، إن "هذا العمل الجبان دنس الثلاثاء الذي خصص يوماً للصوم والصلاة نظمته كنائسنا في الأرض المقدسة، وانضم فيه المؤمنون من كل أنحاء العالم للصلاة معنا من أجل السلام في غزة، ورداً على صلواتنا، واستهدف الإنسان عندما استهان بحياة وأرواح المدنيين".وأكد المركز في بيان أمس الأربعاء، أن العمل الشنيع على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة التابع للكنيسة الأسقفية العربية الذي لجأ إليه آلاف الفلسطينيين ممن فقدوا منازلهم، يمثل جريمة حرب وعقابا جماعياً حرّمه القانون الدولي، مشيرا الى أن هذا الفعل "فضح سلوك المحتل الذي تجاوز قيمنا التي جاءت بها الديانات التوحيدية التي أمرت بحماية العدالة وصنع السلام واحترام الكرامة الإنسانية للبشر جميعهم".وأكد رئيس المركز الأب نبيل حداد، أن المسؤولية تتجاوز بيان المخاطر التي يتعرض لها أهل غزة، الى مساعدتهم في مواجهة هذه الأوضاع الصعبة التي لا يجوز السكوت عليها؛ لما ستجرّه من عواقب في ظل التداعيات الخطيرة لهذا التطرف والكراهية والعنف الإجرامي الذي سيؤدي لإشعال المزيد من نيران التطرف والفتنة في المنطقة والعالم.بدوره، وصف حزب الميثاق الوطني دولة الاحتلال الإسرائيلي بمجرم حرب في ظل ما تمارسه من جرائم وحشية ومجازر بحق الشعب الفلسطيني.وحمّل الحزب المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة، ودعا إلى وقف الحرب التي تستهدف كل ما يُجرمه القانون الدولي.وأكد تأييده للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.وأعرب الحزب عن غضبه العميق للجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال منذ 75 عامًا، ودعمه للموقف الأردني في إعلان إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إثر مجزرة المعمداني.