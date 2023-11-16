فاعليات تدين قصف الاحتلال الوحشي لـ"الميداني الأردني" في غزة

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لم تتوقف آلة الحرب العدوانية الصهيونية عن قصف المستشفيات في قطاع غزة، متحدية بذلك القوانين الدولية والانسانية، وكل ما يمت للانسانية بصلة، مؤكدة بذلك ان الاحتلال الصهيوني، يرتكب جرائمه غير آبه بالمجتمع الدولي، ولا بالقيم التي يتبجح مدعيا انه يمثلها.وفي هذا النطاق، فقد جاء اعتداؤه الغاشم على المستشفى الميداني الاردني في غزة أول من امس، تأكيدا على عدم احترامه لأي قانون او شرعة دولية، نافيا بذلك عنه أي صفة إنسانية.وفي هذا النطاق، فقد دانت مؤسسات وجهات إنسانية وبرلمانية وشعبية جريمة الاحتلال النكراء على المستشفى في بيانات وتصريحات لها أمس، منددة بعدم ضبط هذا الوحش الهائج، والذي بات من المهين للبشرية ان تتركه فالتا، يفعل ما يشاء، ويعتدي على امكنة بعيدة كل البعد عن الأعمال الحربية.رابطة العالم الإسلامي، دانت اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في القطاع، معربة عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع في غزة بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.ودعا أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، د. محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية لإنقاذ المدنيين، خصوصا النساء والأطفال الذين يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم مع كل لحظة.وفي السياق نفسه، قال المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن قصف قوات الكيان لمحيط "الميداني الأردني" بغزة، يشكل انتهاكا صارخا للمواد (18، 20، 21) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم الكيان بعدم التعرض أو الاعتداء على المرافق الصحية والكوادر الطبية وطواقم الإسعاف والإنقاذ.وحمل المركز الإحتلال الصهيوني ، المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له محيط "الميداني"، وأسفر عن جرح 7 من كوادره، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.وشددت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، على أن قصف قوات الكيان لمحيط "الميداني الأردني"، لن يثني كوادره عن القيام بدورهم ومسؤوليتهم تجاه الأهل والاشقاء بغزة.وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بمحاسبة مجرمي الحرب في الكيان الغاصب، واتخاذ موقف واضح وصريح يدين ويوقف جرائم الحرب الصهيونية على غزة.رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس العجارمة، قال إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، هو السند والنصير للفلسطينيين الذين يواجهون عدوانا غاشما لا يراعي القيم الإنسانية والمعايير والمواثيق التي نصت عليها المعاهدات الدولية.وأضاف خلال زيارة اللجنة أمس، للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ولقائه بأمينها العام حسين الشبلي، أن الأردن قاد حراكا دوليا لوقف العدوان على القطاع، وتسهيل إمكانية إيصال المساعدات الإغاثية والطيبة لغزة، مشيرا الى أن مجلس النواب وعبر رئاسته يقود جهود جبارة عبر الدبلوماسية البرلمانية تمثلت بمخاطبة البرلمانات الدولية من أجل تعرية الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية وتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري من دمار وإجرام.وأثنت اللجنة على الجهود التي تبذلها الهيئة بتقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء في غزة.ودانت اللجنة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة، مثمنة في الوقت نفسة جهود الكوادر الطبية التي تعمل بتوجهات ملكية سامية.من جانبه، أشار الشبلي الى ان الهيئة أرسلت مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأهل بغزة، مؤكدا أنها تعمل على مدار24 ساعة لتجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية لأهلنا في القطاع، حيث أرسلت طائرة مساعدات طبية جديدة تحمل نحو 45 طنا من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة.ولفت إلى أن هذه المساعدات بهدف دعم جهود رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية، لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع.أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، قال إن تتبع تاريخ سلوك العصابات الصهيونية وجيش الاحتلال دليل على نهج ومسلسل الاعتداء على المستشفيات في فلسطين المحتلة.وأضاف أن مهاجمة مستشفى حكومي في حيفا عام 1947، واتخاذ أسطح مستشفى هداسا مركزا لقنص المدنيين وسيارات الإسعاف الفلسطينية عام 1948، وقصف مستشفيات قطاع غزة، دليل على تاريخ الإجرام الصهيوني المتكرر ضدها.وأكد على أن هذا الإجرام الوحشي الذي يحدث اليوم في غزة وقبل ذلك بأسابيع قليلة كانت مجزرة المستشفى المعمداني، ما جعل العالم يقف في حالة ذهول تجاه ما يجري ضد مستشفى الشفاء، مشيرا إلى أن جميع من يقف داعماً لصمود غزة وأهلها بمن فيهم الكوادر الطبية الأردنية الشجاعة في المستشفى الميداني الأردني، يقع في دائرة القصف.وتابع، ومن ذلك تعرض "الميداني الأردني" وكوادره المخلصة لعملها وإنسانيتها وأهلها للاعتداء السافر المرفوض الذي يعد جريمة حرب وحالة جرمية غير أخلاقية، والتي قصد منها الاحتلال تضييق الخناق على أهلنا في غزة، وإضعاف معنوياتهم. وأردف، ولكن الواجب المهني الطبي والأجداد زادت من إصرار نشامى المستشفى الأردني.وأكد أن الهجوم الوحشي على "الميداني الاردني" دليل آخر على أن الحرب الإسرائيلية على غزة هدفها الإبادة، كما تؤكد هذه الهجمة القناعة على أن الوحدة التاريخية الشعبية بين الأردن وفلسطين تشكل تحديا للاحتلال.بينما أكدت نقابة الصحفيين الأردنيين، أن العدوان الصهيوني على محيط "الميداني الأردني"، يعكس مدى انزعاج الكيان الصهيوني الإجرامي من الموقف الأردني الصلب والمتصاعد ضد جرائمه بغزة، ونشاطه الإقليمي والدولي المتقدم في كشف همجية الكيان ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.وقالت النقابة، إن الموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض للعدوان الذي ترجم باستدعاء سفير الكيان الصهيوني والشروع في مراجعة البرلمان لاتفاقية السلام، أغضب الاحتلال الذي حاول من خلال الاعتداء على محيط المستشفى الميداني أن تدفع الأردن للتخفيف من حدة موقفه. -(بترا)