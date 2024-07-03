فتح باب اعتماد الصحفيين لتغطية الانتخابات

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عمان – أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح باب الاعتماد للصحفيين والإعلاميين المحليين لتغطية الانتخابات النيابية 2024.ويأتي فتح باب الاعتماد وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والدولية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2024.وأشارت الهيئة في بيان أمس، إلى أنه، وبحسب التعليمات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.IEC.jo)، سيتم استقبال طلبات اعتماد الصحفيين في الفترة من 3 تموز (يوليو) الحالي إلى نهاية دوام 21 آب (أغسطس) المقبل، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلب بعد هذا التاريخ.ودعت الهيئة جميع الصحفيين والاعلاميين والفنيين والمصورين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين الراغبين بالتغطية والذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التعليمات زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة للاطلاع على التعليمات التنفيذية وتعبئة النماذج المعتمدة لهذه الغاية.وأكدت حرصها على التعاون مع المؤسسات الإعلامية وسعيها لاتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لتمكين الصحفيين وتغطية جميع مراحل العملية الانتخابية، وبما يتوافق مع التشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.-(بترا)