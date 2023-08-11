فتح حركة السير على جسر الشهيد محمد العدوان السبت

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، الانتهاء من اعمال صيانة للجسر الواقع بالقرب من مركز صحي الشهيد محمد العدوان في منطقة الرامة على طريق البحر الميت بالاتجاهين.وقالت الوزارة إن اعمال الصيانة شملت إستبدال فواصل التمدد القائمة على الجسر ومناطق Transition Strip في الموقع وكافة الأعمال اللازمة.وأضافت، أنه سيتم إعادة فتح حركة السير على الجسر المذكور صباح يوم السبت الموافق 12/08/2023وثمنت الوزارة جهود الشركاء في مديرية الامن العام على تعاونهم وجهودهم التي بذلت خلال تنفيذ اعمال الصيانة على الجسر.