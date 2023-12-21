فتح معبر كرم أبو سالم.. اختراق أردني جديد لإيصال المساعدات إلى غزة

عبد الله اربيحات

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عمان – بنجاح الأردن في إيجاد مسار جديد للمساعدات المرسلة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ومن خلال جسر الملك حسين، يكون قد أنجز اختراقا كبيرا في فك الحصار على القطاع، بعد أن كان حقق اختراقات سابقة كالإنزالات المظلية، وعبر معبر رفح الحدودي مع مصر.هذا الاختراق، بينه وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، الذي أكد أن الأردن يقود جهدًا دوليًا أمميًا لإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة.وبين المبيضين في تصريحات صحفية أمس، أن الأردن نجح في إيجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة عبر جسر الملك حسين.وأوضح أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي سيّرا قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 46 شاحنة محملة بــــ750 طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، حملتها شاحنات مدنية أردنية إلى معبر العوجا، ثم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.وأكد أن هذه الخطوة تعد انتصارا للدبلوماسية الأردنية في إدامة إرسال المساعدات إلى غزة؛ بغية التخفيف عن الأهل في القطاع، لافتا إلى أن هذا الطريق الجديد لإيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يعد أقل مسافة، ويضمن وصولها بشكل أسرع؛ نظرا لما يتعرض له معبر رفح من ضغط في حجم المساعدات وصعوبة إيصالها بشكل مستدام نتيجة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعرقل إدامة وصول هذه المساعدات إلى داخل القطاع.وأشار إلى جهد جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول للحرب على غرة، وتأكيده في الزيارات الخارجية للدول العربية والغربية على ضرورة إدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ومنع تهجير الغزيين.ولفت إلى دور الشعب الأردني والقطاع الخاص في التبرع لدعم الأشقاء في غزة، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأمر الذي يعكس أهمية القضية الفلسطينية في وجدان الأردنيين.وحول المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 جنوب غزة، أكد المبيضين أن إنشاء هذا المستشفى جاء استمرارا للرسالة الأردنية بضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بغية تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأهل في القطاع، والتخفيف عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي.وأشار إلى عملية الإنزال الجوي السادسة لمساعدات طبية ومستلزمات علاجية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، والتي قامت بها إحدى طائرات سلاح الجو الملكي الأربعاء الماضي.وبين أن إنزال المساعدات جرى بواسطة صناديق مخصصة للحفاظ على سلامة المواد الطبية بداخلها، لديمومة عمل المستشفى للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأهل في القطاع.وبلغ عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى غزة 22 طائرة، فيما بلغ عدد الشاحنات التي سيرتها 76 تضم أطنانا من المواد الطبية والغذائية والإغاثية، وذلك بتوجيهات ملكية سامية.وتعد الشحنة الأخيرة الأولى من نوعها التي تصل فيها شاحنات مساعدات عبر جسر الملك حسين ومن ثم عبر معبر كرم أبو سالم منذ بدء الحرب على غزة.وفي السياق ، قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن القافلة تحمل مواد غذائية أساسية وطويلة المدى ليصار إلى توزيعها إلى الجهات المعنية بتوزيع المساعدات في غزة.بدوره، أكد برنامج الأغذية العالمي أنها “المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى القطاع منذ بدء تصاعد الأعمال العدائية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)”، وأن ذلك تمّ بعد “أسابيع من التنسيق مع جميع الأطراف”.الشبلي، أكد بدوره، أن الاحتياجات إلى المواد الغذائية ضرورة قصوى أمام الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي تصلنا التقارير حولها من الجهات الرسمية العاملة هناك، موضحا أنه من هذا المنطلق عمدت الهيئة إلى تجهيز قافلة جديدة تحمل المواد الغذائية الأساسية التي يسهل تحضيرها وتناولها من قبل أهلنا في غزة.وأشار الشبلي إلى أن هذا التعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي يهدف إلى التوسع من أجل إرسال المساعدات بشكل مستمر وبكميات أكبر من المواد الغذائية إلى غزة، وتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي والاستجابة لحالات الطوارئ.وكان العمل قد بدأ على إدخال المساعدات عبر جسر الملك حسين وصولا إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد اجتماع العقبة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، والذي حضره برنامج الأغذية العالمي الذي عمل أيضا مع الولايات المتحدة على السماح بإدخال القافلة.من جهتها، تستمر القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في دورها بمساندة الأشقاء في قطاع غزة، وعملت على تسيير المساعدات الإنسانية الإغاثية عبر جسر جوي وآخر بري، ضمن جهود تبذلها للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تسلمت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أجهزة طبية ومعدات جراحية من الجانب الألماني، للمساهمة في تجهيز المستشفى الميداني الخاص2/ غزة.واشتملت هذه المعدات على أجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة قص الجلد للتجميل، إضافةً إلى معدات جراحية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية.وامتداداً لتسيير الجسر الجوي لمساعدة الأشقاء في القطاع، أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية، ضمّت مواد واحتياجات أساسية وطروداً وملابس شتوية.وفي إطار استمرارية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.وضمّت هذه القافلة 15 شاحنة، حملت على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية.كما عملت القوات المسلحة على تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بـ2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم، نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة، وذلك بالتشارك مع وزارة الصحة.وتطلب نقل وتخزين وحدات الدم في المستشفى جهوداً استثنائية؛ لأن نقل مثل هذه المواد الطبية تتطلب أدوات وخبرات خاصة.كما نفّذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عملية إنزال جوي سادسة لمساعدات إغاثية عاجلة لمواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.وأنزل طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي جواً صناديق تحوي مساعدات طبية وعلاجية بواسطة مظلات، لضمان استمرارية ديمومة عمل المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة.