فرنسا تتغير.. وحشية العدوان على غزة أم ضغط الشارع؟

هبة العيساوي

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عمان - يبدو أن موقف الدول الأوروبية بشكل عام والفرنسي بشكل خاص حول العدوان الصهيوني على غزة، أصبح يتبدل نتيجة للضغط الذي تسبب به الرأي العام، والتحرك الشعبي على أصحاب القرار، بحسب خبراء.وبين الخبراء في حديث لـ"الغد"، أن وصول الصورة الحقيقية لما يحدث في غزة من دمار وإبادة جماعية وصور دامية لأطفال ونساء، ووضوح كذب رواية الاحتلال، ساهم في اضطرار أصحاب القرار الى تغيير تصريحاتهم التي كانت في البداية داعمة للاحتلال.ورأوا أن المطالبة الفرنسية بوقف قتل المدنيين، تعكس بوادر تغير في الموقف الأوروبي، وسيؤثر بشكل كبير على ما يفعله الاحتلال الصهيوني من تدمير وقتل وجرائم ضد البشرية في قطاع غزة، وربما سيبدل القرارات السياسية والعسكرية.يشار الى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا في الـ24 من الشهر الماضي إلى تشكيل تحالف إقليمي ودولي لمكافحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هو ذاته الذي دعا لتشكيل تحالف إنساني من أجل غزة، بعد 3 أسابيع من تصريحه الأول الذي لاقى استهجانا من أطراف محلية ودولية.وفي المؤتمر الإنساني الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، تحدث ماكرون في كلمته عن هدنة إنسانية، ومن ثم وقف إطلاق النار.وتواصلت المظاهرات والوقفات في مدن عربية وعالمية، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي دخلت يومها الـ37، مخلفة 11 ألف شهيد بينهم 4506 أطفال، وأكثر من 27 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية د. جمال الشلبي، قال إنه بالتأكيد أن دول الغرب بشكل عام وفرنسا بشكل خاص، متأثرة جدا بما يحدث في غزة، بخاصة مع وضوح صور القتل والتهجير والأطفال، ما أثر على الرأي العام وبالتالي على القادة وأصحاب القرار.وبين الشلبي أن الجالية العربية والإسلامية في فرنسا، تقدر بنحو 7 ملايين شخص، وأن الدين الإسلامي يمثل الديانة الثانية في فرنسا، وهذا أمر له أثر كبير على الموقف السياسي، وتحويل مسار الرأي لما يحدث في غزة.ورأى أن طول مدة الحرب ليس من مصلحة الأمن في فرنسا، لأن العاطفة سيكون لها تأثير على الشارع الفرنسي، وهذا ما يخشاه أصحاب القرار في هناك.وأشار الشلبي الى أن فرنسا كانت دائما تسعى لأن تكون صوتا مختلفا عن أوروبا وأميركا. صحيح في البداية كانت على طرف واحد معهم، لكن الآن مع المتغيرات وكل تلك العوامل، مضطرة لأن تغير موقفها.ولفت إلى أن العامل الدبلوماسي يشكل ضغطا بالتأكيد، والقمم التي عقدت وخوف الغرب من تدهور العلاقات مع العرب وتركيا، وهذا ساهم بالتأكيد في تغيير الموقف الفرنسي.وبين الشلبي، أن تبدل الموقف بخصوص العدوان على غزة، سيكون له أثر ويشكل ضغطا على الاحتلال وأميركا، بشأن وقف اطلاق النار والتفاوض.يشار إلى أنه رغم كل الضغوط على الشارع الفرنسي من الحكومة، لكن ذلك لم يمنع آلاف الفرنسيين من الخروج في مظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين، ورافضة للإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد سكان قطاع غزة.عميد كلية الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية السابق د. محمد قطاطشة، قال إن وصول صور الإبادة الجماعية التي تشنها الصهيونية على أهل غزة الى الغرب بشكل واضح، حركت الشارع كونها منافية لكل القيم الإخلاقية التي تعرفها البشرية.وبين القطاطشة، أن الرأي العام أصبح يشكل ضغطا على القادة وأصحاب الرأي، بخاصة بعد خوفهم من خسارة الأصوات القوية في أوروبا في اي انتخابات مقبلة.ولفت إلى المظاهرات الكبرى التي خرجت في الشوارع كالتي شاهدناها في لندن ودول عربية، وبالتالي فإن الصورة الحقيقية وصلت، وعلم الجميع بكذب دولة الاحتلال، مبينا أن صور الدمار والقتل، حركت العالم وليس الدبلوماسية.وبين أن ثبات المقاومة الإسلامية في غزة، وتصديها للعدوان هو أحد أسباب فشل الاحتلال، وسيضطره الى اللجوء لوقف اطلاق النار والتفاوض، إلى جانب أن النظام العربي الرسمي، أصبح يشعر بأن صورته تهتز أمام شعبه، وسيكون له محاولات وحتى لو بالسر مع اميركا لوقف العدوان.ورأى القطاطشة، أنه حتى خطاب رئيس وزراء العدو بينامين نتياهو، لم يكن فيه احترام بضيغة الحديث الموجه الى الزعماء العرب، وهذا سيكون له أثر وضغط على المواقف بالتأكيد.