الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"فلسطين النيابية": ضرورة تحسين البنية التحتية والواقع المعيشي للغزيين

أرشيفية
أرشيفية
 أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس العجارمة، أهمية الدور الأردني بدعم القضية الفلسطينية عبر الإعمار وتحسين البنية التحتية والواقع المعيشي للسكان هناك.اضافة اعلان
واطلع خلال لقاء اللجنة أمس، باللجنة العليا للإعمار والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين على مشاريعهما وخططهما لإعادة الإعمار في غزة بعد العدوان.
وأشاد خلال اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة العليا للإعمار نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي، وعضو اللجنة العليا نقيب المقاولين أيمن الخضيري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية زهير العمري، وأعضاء في اللجنة العليا للإعمار نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، ود. معروف الغنانيم، وأمين سر مجلس إدارة الهيئة العربية م. بدر ناصر، بالدور الذي تقوم به الهيئة واللجنة ونشاطاتهم الإنسانية لدعم الأهل في فلسطين وحملات جمع التبرعات المالية لمساعدة الأهل في القطاع.
وأشار العجارمة، للموقف الأردني الداعم والثابت لنصرة القضية الفلسطينية منذ عشرات السنين، دون كلل أو ملل عبر تبني القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية كافة، مشيداً بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه الدؤوب منذ بدء الحرب لوقف العدوان الغاشم على غزة.
وأكد ضرورة العمل بعد انتهاء العدوان على رفع الأنقاض، إضافة إلى إيواء النازحين الذين هدمت بيوتهم ونزحوا داخل القطاع، وإعادة فتح شبكة الطرق والنقل وتشغيل المراكز الصحية.
بدوره، أكد الزعبي دور الأردن ومواقفه بقيادة جلالة الملك وانسجامها مع الموقف الشعبي في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الهيئة، تمكنت من تنفيذ مشاريع بعضها قيد التنفيذ بقيمة 80 مليون دولار، منها إعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية في القطاع، وشملت ترميم وتأهيل مساكن وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية ومدارس ومساجد وآبار مياه ومحطات تحلية وشبكات مياه وصرف صحي وطرق وغيرها من الخدمات.
وأكد أن اللجنة ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة على إعادة بناء وصيانة آبار المياه وصيانة المخابز، إضافة لتركيب خلايا الطاقة الشمسية لتشغيل محطات المياه والمستشفيات والمراكز الصحية.
وأشار إلى أنه من أولويات عمل اللجنة، المساهمة بتوفير الإيواء للنازحين الذين وصل عددهم قرابة 1.5 مليون، عبر توفير الخيم والكرفانات لحين ترميم وتأهيل ما يمكن إصلاحه، وإعادة بناء المجمعات السكنية التي تعرضت للهدم والتدمير الكامل، إضافة إلى إزالة الأنقاض وفتح الطرق.
من جهته، أشار العمري لدور مجلس النواب و"فلسطين النيابية" بدعم القضية الفلسطينية من خلال نشاطاتها واهتمامها المستمر.
وبيّن دور الأردن في إعادة إعمار غزة، من خلال الدعم المستمر واللامحدود من قبل الشعب الأردني.
من جانبه، أشار الخضيري لحجم الدمار والخراب الذي أصاب قطاع غزة، والجرائم التي نفذها العدو الإسرائيلي غير المسبوقة.
وقال إن ما تقوم به اللجنة العليا للإعمار يشكل جزءا من الدور الأردني بدعم الصمود في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام، مشيرا إلى أن اللجنة عبارة عن خلية عمل مستمرة ودائمة لتقديم كل ما يلزم للأهل في فلسطين.
وأشار مسعد، لحجم التعاون بين النقابة ومجلس النواب في خدمة الأهل في فلسطين، للوصول الى نتائج تحسن معيشة الشعب الفلسطيني.
ولفت الغنانيم لدور اللجنة بدعم الإعمار في فلسطين والقطاع منذ سنوات، من خلال إنجاز مشاريع البنية التحتية بجهود وتبرعات من الشعب الأردني.
وبين ناصر جهود الهيئة بدعم صمود الشعب الفلسطيني.-(بترا)
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