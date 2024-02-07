فلسطين والقدس ارتباط راسخ في قلوب الأردنيين وقيادتهم الهاشمية

زايد الدخيل

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عمان - ارتبط الأردنييون على مر التاريخ، بفلسطين والقدس، بعلاقة تضحية وعطاء واهتمام، متوجة بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، إذ إن ارتباط الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، يتجاوز مفهوم العلاقة لما هو أسمى، فهو مرتبط بالروح والوجدان، وسبب ونتيجة طبيعية لفحوى القضية الفلسطينية ودورها المركزي لجلالة الملك عبدالله الثاني.فخلال 25 عاما مضت، أي منذ تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم، استمرت القيادة الهاشمية بمساندة ودعم القضية الفلسطينية ومناصرة الفلسطينيين، دفاعاً عن أرضهم وحقوقهم، وما يزال جلالته الى يومنا هذا، مستمرا في مسيرة الهاشميين لتكريس صوته الدبلوماسي المقدر، ومكانته الدولية، وحضوره في مختلف المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على قضيتها العادلة ونصرة شعبها وإعادة حقوقهم الشرعية.القيادة الهاشمية لم تتوان ولو لحظة عن دعم الشعب الفلسطيني، اذ يكرس جلالته الجزء الأكبر من جهوده واتصالاته، في عرض القضية الفلسطينية بجميع المحافل الدولية، لاقتناعه بأن الهم الفلسطيني، هو هم أردني، وبأن قضية فلسطين، قضية الشعب الأردني، مثلما هي قضية الشعب الفلسطيني، وبأن مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن شعوبها، مرتبط بحل الدولتين الذي يقود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية.جهود جلالة الملك التي يقودها ويعضده فيها ولي العهد الأمير الحسين تجاه الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الحرب الصهيونية الوحشية على غزة، تمكنت من ايصال المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية الى المستشفى الميداني الأردني في غزة هاشم، وقد نفذت ايصالها القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، بتوجيهات ملكية سامية.وأكد جلالة في جميع المحافل الدولية والعالمية ان فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس الشريف، والهاشميون والأردنيون عبر التاريخ، وقفوا دفاعا عن فلسطين وأهلها واهل غزة هاشم في كل مكان، وقالوا للعالم إن فلسطين وأهلها لهم الحق.. كل الحق، ليعيشوا على ارضهم وفي بيوتهم.تميز الهاشميون عن غيرهم بإيصال المساعدات وكسر الحصار على القطاع، اذ ارسلوا طائرات المساعدات الى غزة بإنزالات جوية، كما لم يمنع هذا كله سمو ولي العهد من ان يذهب بنفسه الى مطار العريش، والإشراف شخصيا على الجسور الجوية من المساعدات الطبية والاغاثية التي نفذتها القوات المسلحة، وأن تشارك الأميرة سلمى بن عبدالله الثاني مع زملاء السلاح، في الإنزلات الجوية للمساعدات أيضا.كما أمر جلالة الملك ببناء مزيد من المستشفيات في غزة وفلسطين، في وقت كانت تتعرض فيه للقصف والدمار، بينما سال دم أبناء القوات المسلحة العاملين في المستشفيات على ثرى غزة، اولئك الذين ما توانوا عن تقديم العلاج والعناية لكل محتاج.حمل جلالة الملك في جميع لقاءاته وجولاته واتصالاته خلال العدوان الهمجي على غزة، القضية الفلسطينية الى العالم وقياداته، بسعي حثيث لضمان إيجاد حل عادل لها، ليؤكد أن الأردن بكل امكانياته وقدراته يعمل على مساندة الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة في دولتهم على ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.ويرى مراقبون ان جلالة الملك، خلال جولاته ولقاءاته واتصالاته، بعث برسائل واضحة، تفيد بأن الأمن والسلام في المنطقة العربية، لن يتحققا وفق ما يريده الاحتلال الصهيوني بإجراءاته أحادية الجانب، في ظل استمراره وإدامته، واللجوء للقوة العسكرية، بل يتحقق عبر إيجاد تسوية سلمية نهائية للصراع الفلسطيني- مع الاحتلال، على أساس حل الدولتين.الوزير الاسبق د. وائل عربيات، قال إن رؤية جلالة الملك خلال الـ25 عاما من حكمه، شددت التأكيد على موقف الأردن الثابت والواضح، في الدعوة لإعادة إطلاق عملية سياسية، هادفة، للوصول إلى سلام عادل ومستدام، على أساس حل الدولتين.وفي العدوان على غزة، كان موقف جلالته واضحا ومباشرا بادانه الصمت الدولي على ما يحدث من جرائم هناك، والمطالبة بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، ورفض ازدواجية المعايير في التعامل مع هذه الأزمة، وضرورة وقف العدوان بكافة اشكاله، وإدخال المساعدات بعيدا عن أي اشتراطات، تضع أهالي القطاع تحت صلف الاحتلال.وأشار عربيات، إلى دعوة جلالته للمجتمع الدولي بضرورة عمل كل ما هو مطلوب لإنجاز حل الدولتين، كسبيل وحيد لمستقبل آمن للشرق الأوسط، ووقف سفك الدماء الذي نشهده اليوم، باعتباره نتيجة لفشل الأفق السياسي في الوصول إلى حل عادل لمأساة الفلسطينيين.وأضاف "في كل مناسبة كانت محلية او دولية، وجه جلالته رسائل اكدت الدور الأردني، الدائم والساعي لتحقيق العدالة في منطقة، تعيش تحت وقع الحروب والصراعات منذ أمد طويل، واحتواء وتحقيق التهدئة والسلام للخروج من الأزمة، وأظهرت هذه الرسائل عمق الرؤية الملكية في استشراف الخطر المحدق في المنطقة والعالم، حال توسعت الحرب القائمة على غزة، وما سيتبع ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة، والسلم العالمي، وتكبد مزيد من سقوط الضحايا الأبرياء من المدنيين.وأضاف عربيات، إن رسائل جلالته لم تخل من الدعوة لوقف العدوان على غزة، وإقرار التهدئة، ورفض استهداف المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتأمين دخول المياه والوقود والدواء إلى الضحايا الذين باتوا اليوم يعيشون في جهنم حرب قذف بحممها الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين عزل.وبين أن هذه الرسائل، شددت التأكيد على رفض الأردن القاطع لتهجير الفلسطينيين، وإبلاغ المجتمع الدولي، برفض تصفية القضية الفلسطينية، باعتبار ذلك نهجا خاطئا، لن يسهم بأمن واستقرار دول المنطقة.من جهته، يرى الوزير الاسبق مجحم الخريشا، إن جلالة الملك شدد دوما على ضرورة بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ وأن يتحدث المجتمع الدولي عن طريق قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، الإقليمية أو الدولية بصوت واحد، للتأكيد على التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع، على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما يحقق طموحات شعوبها.وأضاف إن "أكثر ما يؤرق الأردن وقادة المنطقة حاليا، هو مخططات الاحتلال الإسرائيلي العلنية، الساعية إلى تهجير أهالي القطاع، وتكرار مأساة نكبة العام 1948، عندما هجرت العصابات الصهيونية الفلسطينيين من أراضيهم، ولم يعد أحد منهم حتى اليوم، نتيجة السياسات الاستيطانية الممنهجة".وبين أن الرسائل الملكية الداعية لوقف الحرب والتهدئة، وإدخال المساعدات، والحفاظ على حق الحياة، والبدء بعملية سلمية تفضي لحل الدولتين كانت واضحة لا لبس فيها، وإن عواقب اللامبالاة والتقاعس الدوليين المستمرين تجاه ما يحدث، ستكون كارثية على المنطقة والعالم أجمع. وأضاف "بعث جلالته منذ بدء العدوان برسالة واضحة للمجتمع الدولي، انطوت على أبعاد قانونية وسياسية وأخلاقية وقيمية خاصة بملف القضية الفلسطينية، وضعت العدالة الدولية على المحك، في ظل الضبابية التي تغلف ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والدعوة إلى ضرورة تبني موقف موحد يدين استهداف المدنيين من الجانبين، انسجاما مع قيمنا المشتركة، والقانون الدولي، الذي يفقد كل قيمته، إذا نفذ على نحو انتقائي".من جهته، يقول المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، ان الموقف الأردني بقياده جلالة الملك في دفاعه عن القضية الفلسطينية، يرتكز على منطلقات ثلاثة، أوردها جلالة الملك في خطاب العرش السامي بمجلس النواب في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، هي: البوصلة؛ فلسطين وحدودها الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والجذر العربي في التعامل معها، والوصاية الهاشمية؛ وضرورة وقف العدوان وقتل الأبرياء في فلسطين.وأوضح الحجاحجة أن حكومة اليمين المتطرف في الكيان المحتل، تعتقد حينما ترتكز على إثارة البعد الديني، بان لها ارتباطا دينيا بالقدس، وهي بذلك تشتبك دينيا مع العالم الإسلامي، وبالتالي مع مئات الملايين من المسلمين، بالاضافة الى أن الجانب العربي مع الفلسطينيين، لهذا، تحاول الهرب من ساحة إلى ساحة، فهي تهرب من القانون الدولي والشرعية الدولية، لتلجأ الى الدين، ولكن هذا ايضا لا يسعفها أبدا ليكشف للعالم مدى تعطش هذه الحكومة للجرائم والقتل.