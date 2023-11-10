فولكر: الفظائع المرتكبة في غزة تستوجب المحاسبة

غادة الشيخ

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عمان - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، "إن الفظائع التي ترتكب ضد المدنيين في غزة تستوجب المحاسبة"، واصفا القصف الإسرائيلي على غزة بـ "الأمر غير المسبوق والمفجع للغاية".ولفت إلى أن "القصف المكثف والعشوائي المصاحب لاستخدام الأسلحة المتفجرة ترك أثرا مدمرا على الوضع الإنساني في غزة".وقال فولكر تورك في مؤتمر صحفي عقده في عمان يوم أمس، "على إسرائيل أن توقف فورا استخدام مثل هذه الأساليب ووسائل الحرب، ويجب التحقيق في الهجمات، ونحن مستمرون في مراقبة الغارات وعدد من الحوادث التي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الغارات على المناطق السكنية في جباليا ومدينة غزة والبريج والنصيرات والمغازي وخان يونس".وأضاف أنه وبالنظر إلى المستوى المرتفع، الذي يمكن التنبؤ به، من الضحايا المدنيين، والنطاق الواسع من الدمار الذي لحق بالمرافق المدنية، "لدينا مخاوف جدية من أن ترقى إلى مستوى هجمات غير متناسبة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".ووفق شهادات وصلت اليه، كشف فولكر تورك عن وجود أشخاص ذوي إعاقة في غزة فقدوا مقدمي الرعاية لهم، وكان على الناس اتخاذ قرارات مصيرية بشأن ترك أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة والمخاطرة بالتعرض للضربات في طريق الهروب، أو البقاء معهم والمخاطرة بالتعرض للقصف في المنزل.وأضاف أنه سمع من "نشطاء إسرائيليين مدافعين عن حقوق الإنسان، أنهم يشعرون بأسى وغضب شديدين إزاء محنة المدنيين في غزة، ويشعرون أيضا بالانزعاج مما يسببه ذلك لإسرائيل، مقتبسا من أحاديثهم "لا يسمح لنا بالتظاهر من أجل السلام، سنخرج من هذه الحرب بحرية أقل بكثير، لا نعرف أي نوع من المجتمع سينتج بعد أن ينتهي كل ذلك".وقال أيضا، "سمعت من نشطاء فلسطينيين مدافعين عن حقوق الإنسان مخاوفهم بشأن ازدواجية المعايير، وشددوا على فشل المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، واستخدام تأثير الدول لوقف المعاناة غير المعقولة للمدنيين وسط هذا الجنون".وأكد المفوض السامي أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة الآن، "فقدنا 99 من زملائنا في الامم المتحدة في غزة، وعلى العالم أن يتعلم درسه من عدم تنفيذ توصياتنا أمام المجتمع الدولي على مدار عقود بمساءلة مرتكبي جرائم الحرب، وعدم السكوت على سياسية الافلات من العقاب".واشار إلى أن الغارات وتحديدا على المستشفيات والمناطق المجاورة للمستشفيات في مدينة غزة مكثفة، وخاصة حول أكبر مستشفيين في المنطقة، المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا ومستشفى الشفاء في مدينة غزة، وفي الوقت نفسه، فإن الغارات على المناطق المحيطة تجعل الوصول إلى المستشفيات صعبا، وذلك عن طريق تدمير الطرق.واضاف، بعض المستشفيات، مثل مستشفى القدس والشفاء، تلقيا أوامر إخلاء تضاف إلى تلك التي تلقاها جميع سكان شمال غزة، لكن مثل هذا الإخلاء، كما حذرت منظمة الصحة العالمية، هو بمثابة "حكم بالإعدام"، في سياق ينهار فيه النظام الطبي بأكمله، وحيث لا تملك المستشفيات في جنوب غزة القدرة على استيعاب المزيد من المرضى.وقال إن القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الشأن: فهو يوفر حماية خاصة للوحدات الطبية ويتطلب حمايتها واحترامها في جميع الأوقات، وأي استخدام من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة للمدنيين لحماية نفسها من الهجمات يعد انتهاكا لقوانين الحرب، غير أن ذلك السلوك من قبل المجموعات الفلسطينية المسلحة لا يعفي إسرائيل من واجبها بضمان تجنيب المدنيين تبعات الحرب، واحترام مبادئ التمييز، والاحتياطات أثناء الهجوم.واعتبر أن عدم القيام بذلك يعد أيضا انتهاكا لقوانين الحرب، مع ما يترتب عليه من آثار مدمرة على المدنيين.وأضاف، لقد كان هذا العام بالفعل الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قتل 200 شخص تقريبا حتى قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وكنا أطلقنا تحذيرات حول ذلك خلال العام الماضي، ومنذ بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، قتل ما لا يقل عن 176 فلسطينيا، من بينهم 43 طفلا وامرأة واحدة، معظمهم بنيران قوات الأمن الإسرائيلية، وثمانية منهم على الأقل من قبل مستوطنين. ولفت إلى أن أكثر من 2000 فلسطيني تم اعتقالهم واحتجازهم في عمليات قاسية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وقد وثقنا حالات مزعجة من سوء معاملة بحق معتقلين وعائلاتهم.وفي هذا العام، استخدمت القوات الإسرائيلية بشكل متزايد التكتيكات العسكرية والأسلحة في عمليات إنفاذ القانون، مستشهدا بيوم أمس وحده، حيث قتل على الأقل 14 فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين.كما لفت إلى وقوع أربع إصابات أخرى أمس، في الضفة الغربية، مشددا على أن عمليات إنفاذ القانون يجب أن تتم في الضفة الغربية المحتلة بما يتوافق بشكل صارم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.وقال تورك، إن على إسرائيل التوقف فورا عن قصفها لقطاع غزة الذي تسبب بمقتل الآلاف، مؤكدا أن هذه الحالات يمكن أن تسهم بتقديم دليل على نية إسرائيل القيام بعمليات هجومية بطريقة تتعارض مع قوانين الحروب.ودعا صناع القرار لدراسة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحقوق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد أن الحل لهذا الوضع القائم هو إنهاء الاحتلال، والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقال "كما قلت مرارا وتكرارا: كي ينتهي العنف، يجب أن ينتهي الاحتلال، ويجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل الجهود اللازمة لتحقيق سلام مستدام لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين".وقال المفوض السامي، "لقد تعلمنا مرارا وتكرارا عبر التاريخ أن التطرف لا يؤدي إلا للمزيد من التطرف، ويجب اتخاذ خطوات فعلية لكسر دوامة الانتقام والموت والحزن والغضب، وإنني أدين بشدة استخدام اللغة التي تجرد الآخرين من إنسانيتهم، وخصوصا من قبل قادة سياسيين وعسكريين، فالرابح الوحيد في مثل هذا السياق هو التطرف الذي يدفع إلى المزيد والمزيد من العنف، ويجب على حكومة إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين، فبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى ليست فقط بغيضة، بل يمكن أن تصل إلى حد التحريض على الكراهية والعنف".ودعا تورك، إسرائيل إلى الالتزام بواجبها كقوة احتلال بحماية السكان الفلسطينيين، وإصدار أوامر واضحة لا لبس فيها لقوات الأمن لضمان حماية السكان الفلسطينيين من عنف المستوطنين، ومحاسبة أولئك الذين لا يمتثلون لتلك الأوامر، مشيرا إلى أن من واجب إسرائيل ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع حوادث العنف، وتوفير سبل الإنصاف الفعالة للضحايا.وقال "إن استمرار الإفلات من العقاب على نطاق واسع في مثل هذه الانتهاكات أمر غير مقبول وخطير ويشكل انتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وآمل أن تكون هناك محاسبة في هذه الحوادث في نهاية المطاف".وأوضخ المفوض السامي أنه تم في الشهر الماضي توثيق عدة حوادث قام بها مستوطنون إسرائيليون، حيث منعوا المزارعين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون التي تعد مصدرا رئيسيا لكسب العيش في الضفة الغربية، مثلما هاجموهم بالأسلحة النارية وأجبروهم على ترك أراضيهم وسرقة محصولهم، وتخريب أشجار الزيتون.وأكد تورك وجوب أن تكون هناك تحقيقات ذات معنى ومساءلة لإنهاء دوامة العنف والانتقام ضد مجتمعات برمتها وأنه في حال عدم إثبات السلطات لرغبتها أو قدرتها على إجراء مثل هذه التحقيقات، يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل ولا سيما في ظل وجود روايات متضاربة حول أحداث مهمة بشكل خاص.