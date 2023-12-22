في الجمعة الـ11 على الحرب: عمان تواصل مساندة الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة

زايد الدخيل

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عمان- للجمعة الـ11 على التوالي، انطلقت أمس، بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، مسيرة شعبية وحزبية ونقابية حاشدة، للتنديد بالعدوان الصهيوني الوحشي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وجرائم حرب الإبادة التي يرتكبها جنوده المجرمون أمام نظر وتحت سمع العالم.وقبل ذلك، أدى مشاركون في التظاهرة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين، واعتبروا بأن عدوان الجنود الصهاينة، لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها جو بايدن، الذي أعلن دعمه المطلق لما يرتكب من جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.وهتف المشاركون في المسيرة، بشعارات منددة بالممارسات الصهيونية الهمجية، تجاه الفلسطينيين، مؤكدين وقوف الأردن ملكاً وشعباً وحكومة معهم، ضد هذا العدوان الغاشم، وحتى تحقيق آمالهم وطموحاتهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وحيا المشاركون مواقف المملكة التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والفلسطينيين، بدعم صمودهم بكل الإمكانيات المتاحة، كما استنكروا انتهاكات العدو ومجازره الوحشية المتواصلة في قطاع غزة والضفة، واستهدافه للمستشفيات والمدارس والبنى التحتية، وقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنع الكهرباء والمياه عن المدنيين العزل، ومحاولات تهجيرهم القسرية.وجددوا تضامنهم مع القطاع في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة بمحاولات تهجير الفلسطينيين وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وقد رفع المشاركون الأعلام واليافطات المنددة بهذا العدوان الوحشي.وحملوا لافتات كتب عليها: "إسقاط وادي عربة.. واجب مقدس"، و"طوفان الأقصى.. معركتنا جميعا"، و"الشعب الأردني مع المقاومة"، و"لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية"، و"لا علم.. إلا علم المقاومة"، و"لفوا الشهداء بالأعلام.. جاي يوم الانتقام"، "قدس الأقداس بتنادي.. انتوا حراس يا ولادي".كما هتفوا: "يا أقصانا إحنا جنودك.. إحنا نارك إحنا بارودك"، "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".وأكدوا أهمية التحرك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية، لإيقاف المجازر الصهيونية، وهجمات جنود الاحتلال الإجرامية وحربه الإبادية في غزة، مؤكدين ضرورة وقوف الشعوب العربية والاسلامية مع أبناء القطاع، في مواجهتهم لهذا العدوان الاجرامي على المدنيين الأبرياء العزل.ونددوا في المسيرة التي نظمتها فعاليات شبابية وشعبية، عبر هتافاتهم، بالصمت الدولي إزاء الجرائم الصهيونية في القطاع والضفة، مطالبين برفع الحصار عن غزة، ودعم ومناصرة الأهل هناك، لتعزيز صمودهم البطولي في وجه قوات الاحتلال.ورفعوا في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني، العلمين الأردني والفلسطيني، وطالبوا بإلغاء معاهدة "وادي عربة" والاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال.وبين مشاركون، أن ما يجري حاليا في غزة، انعكاس لسياسة متطرفي الاحتلال المستمرة، مشددين على وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين، حتى نيل حقوقهم المشروعة، معتبرين بأن الأردنيين يقفون في الخندق ذاته مع الشعب الفلسطيني.وحيوا المقاومة الفلسطينية، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بإنجازاتها، وما أبدعته في عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال، والإثخان بجنود العدو، وأسرهم وقتلهم وتدمير مدرعاتهم وآلياتهم، وإصابتهم.ومن أمام مسجد عباد الرحمن في منطقة الصويفية وعلى بعد 2 كلم عن السفارة الأميركية، شارك آلاف المواطنين، في الفعالية الحاشدة للتنديد بمشاركة الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية التي يرتكبها مجرمو العدو الصهيوني المدعوم أميركيا وغربيا، بحق اهل قطاع غزة.وطالبوا بوقف جرائم العدو على القطاع فورا، وفتح المعابر المؤدية الى القطاع أمام المساعدات الانسانية التي يحتاجها الغزيون، وتسيير جسر مساعدات بري للقطاع، مشددين على أن الحصار، أحد أدوات القتل الأميركية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.وأثنى المشاركون كثيرا على أداء وبسالة كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، وتكبيدهم للعدو خسائر هائلة، ما يضطره لإخراج وحدات مقاتلة من فرقه وألويته عن الخدمة من معارك القطاع، كما حصل له مع لواء جولاني وفرق المظليين.كما أكدوا ضرورة توسيع دائرة مقاطعة السلع والمنتجات الصهيونية والعلامات التجارية التي تدعم الكيان الصهيوني، أو تنتمي لدول داعمة للاحتلال، مطالبين الحكومة بقطع علاقاتها كافة مع المحتل، وطرد السفيرة الأميركية من عمان، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.ودعوا لأن تتخذ الدول العربية والإسلامية، تحركا جادا يسهم بوقف انتهاكات الاحتلال الإجرامية بحق الفلسطينيين.ورفع المشاركون في الوقفة، أعلام فلسطين، ورددوا هتافات مناصرة للأبرياء الذي يتعرضون للقصف في قطاع غزة.وهتف المشاركون، "الأردن أرض الأحرار"، و"طالعلك يا عدوي طالع.. من كل بيت وحارة وشارع"، و"علي الصوت.. علي الصوت.. المقاومة مش حتموت"، و"من عمان ألف تحية.. لغزتنا هالأبية"، و"صوت الثورة زي النار.. غزة يا بلد الأحرار"، و"الصواريخ هي الحل.. لازم نطرد هالمحتل"، و"ياللي طالع من صلاتك.. قوم ودافع عن بلادك"، و"يا مقاوم يا حبيب.. أضرب.. فجّر تل أبيب"، و"فلسطين عربية"، و"حيولي اليمني الأسمر.. أسياد البحر الأحمر"، و"القصة بتبدأ من بعيد.. من عند الغربي العربيد.. من أميركا بالتحديد.. رأس الدول الرجعية"، و"أوقفوا هولوكوست غزة"، و"أميركا رأس العدوان"، وغيرها من الهتافات.ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها "ألا إن نصر الله قريب"، و"افتحوا المعابر وأوقفوا العدوان"، و"غزة الصمود"، وغيرها من العبارات المنددة بالعدوان والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية.ونددوا بالعدوان الآثم والصمت الدولي إزاء الجرائم الصهيونية، مطالبين برفع الحصار وتقديم الدعم والمناصرة لاهل غزة، لدعم صمودهم البطولي بوجه قوات الاحتلال.وأشار المشاركون في الوقفة إلى الدور الرئيس لأميركا، والشريك في العدوان على الشعب الفلسطيني ليس فقط بالسلاح والإمداد به، بل في تعطيل إرادة المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار، مؤكدين أن وقفتهم هي رسالة إلى أميركا وحلفائها، بأن هذا الحال لن يدوم، وأن المستقبل للشعوب الحرة التي ستحقق انتصارها على أعدائها.