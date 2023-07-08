في اليوم الثالث لـ"التوجيهي".. ارتياح نسبي للطلبة وهدوء على جبهة التوتر

آلاء مظهر

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عمان- شهد اليوم الثالث للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أمس، إشادات عديدة من الطلبة، لما تمتع به هذه اليوم من أجواء إيجابية نسبيا، أبعد غالبية الطلبة والأهالي عن التوتر، جراء المستوى المريح لأسئلته.وواصل أمس 89703 طلاب، تأدية امتحان "التوجيهي" في عدة مباحث، فقد امتحن طلبة "العلمي" في علوم الأرض والبيئة، و"الأدبي" في العلوم الإسلامية، و"الشرعي" في النظم الإسلامية وفقة الدعوة وفقة المعاملات.اما الجلسة الثانية فامتحنوا في الثقافة المالية وجغرافيا الكليات لـ"الأدبي"، في حين امتحن "الصناعي" في الرسم الصناعي، و"الزراعي" في الإنتاج الحيواني، و"الفندقي" و"السياحي" في الدوائر والتدبير، كما تقدم "الاقتصاد المنزلي" في الإدارة والسلامة المهنية.وأبدى طلبة ارتياحهم لسير مجريات الامتحان ومستوى الأسئلة، لافتين إلى أن معظم القاعات، شهدت "أجواء مريحة وهادئة، وسط انضباط ملحوظ من طلبة ومراقبين".وأكد الطالب هادي احمد "ادبي"، أن أسئلة امتحان العلوم الإسلامية، كانت الإجابة عليها سهلة ومباشرة، وأنها جاءت من المقرر المدرسي، لافتا إلى أن المدة الزمنية كافية، والأغلبية، أنهوا الإجابة قبل نهاية الوقت.وقالت الطالبة سوزان الطباع "أدبي"، انها راضية عن تأديتها لامتحان العلوم الإسلامية، مبينة أن أسئلته كانت واضحة ومشابهة لاسئلة سنوات سابقة، بينما ذكر الطالب عمرو حياصات أن أسئلة العلوم الإسلامية لم تكن صعبة، ومدة تأدية الامتحان كانت كافية، مؤكدا أن الأسئلة سهلة للمتمكن من دراسته.فيما بين الطالب مهند قاسم "شرعي"، أن أسئلة النظم الإسلامية لم تكن صعبة وجاءت من الكتاب المدرسي، وراعت الفروقات الفردية بين الطلبة. كما أكد الطالب فادي خوالدة "علمي"، أن أسئلة امتحان علوم الأرض، كانت متوسطة وضمن المقرر المدرسي، لافتا إلى أن المدة الزمنية كافية.وبين غازي سعدون "علمي"، أن الأسئلة في علوم الأرض، جاءت مريحة على نحو عام ومن المنهاج والكتاب المدرسي، مؤكدا أن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة، وان المتمكن من دراسته يستطيع الاجابة عليها.وهذا ما أكدته أيضا معلمة علوم الأرض منى عودة، التي أشارت إلى أن الامتحان، راعى الفروق الفردية بين الطلبة.وقالت عودة لـ"الغد"، ان الامتحان كان مباشرا وواضحا، وأن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع تحقيق علامة كاملة، لافتة إلى أنه راعى جدول المواصفات.ورأى طلبة الفروع: الصناعي والزراعي والفندقي، أن مستوى الأسئلة التي أجابوا عليها، كانت من المنهاج المقرر ولا غموض فيها ومباشرة.عادل بركات "صناعي"، قال إن أسئلة الرسم الصناعي مستقاة من المنهاج، وأن المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عليها بسهولة، واتفق معه معتز الحيصة "زراعي" بشأن أسئلة الإنتاج الحيواني، لافتا إلى أن المدة الزمنية المقررة للامتحان مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة.إلى ذلك، اطمأن وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة على سير امتحان "التوجيهي" في يومه الثالث خلال جولة قام بها لقاعات امتحان في مدرستي الأردن الثانوية للبنين وضاحية الأمير حسن الأساسية المختلطة التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا.وأبدى محافظة، ارتياحه لإجراءات عقد الامتحانات، مؤكدا أنها تسير بسلاسة، ووفق ما خططت له الوزارة، مبينا أن الامتحانات جاءت متوازنة وشاملة، وراعت الفروق الفردية بين الطلبة.وأشاد بجهود المعلمين القائمين على الامتحان، والمراقبين ورؤساء القاعات والمشرفين والإداريين، ودورهم بإنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.ووجه الشكر للمؤسسات الوطنية التي تساند الوزارة في إجراءاتها لعقد الامتحان، بخاصة رجال الأمن العام، ووسائل الإعلام، لما لهم من دور كبير في تمكين الوزارة من تطبيق إجراءاتها، وفق ما هو مخطط له.من جانبه، تابع أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية د. نواف العجارمة سير الامتحان عبر غرفة العمليات في إدارة الامتحانات، مبينا أن تصحيح أوراق الامتحان، يسير كما هو مخطط له، اذ هيأت الوزارة، البيئة الملائمة في مراكز التصحيح لتمكين المصححين من القيام بواجباتهم بسهولة ويسر.من جانبها، تفقدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية د. نجوى قبيلات قاعات امتحان في مدرستي البنيات الثانوية للبنات وأم السماق الجنوبي التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء ناعور.