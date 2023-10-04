في اليوم العالمي للمعلمين: الأردن يرتقي بالتعليم ويطور مفرداته

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عمان – في وقت يحتفل فيه الأردن والعالم بـ"اليوم العالمي للمعلمين" تحت شعار "المعلمون الذين نحتاج اليهم لضمان المستقبل الذي نصبو اليه" اليوم، الذي اختارته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لهذا العام، أكد معلمون فائزون بجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، أن وجود يوم يحتفل فيه العالم بالمعلم، يشكل امتنانا واعترافا بالمساهمات الحيوية التي يقدمها المعلمون، من أجل نهضة مجتمعاتهم، عبر ايجادهم طلبة مبتكرين ومبدعين ومنتجين وفعالين لأوطانهم.ويجري الاحتفال بهذا اليوم العالمي سنوياً في الـ5 من تشرين الأول (أكتوبر) منذ العام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية "اليونسكو" و"منظمة العمل الدولية" المقرة في العام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.وقد وضعت هذه التوصية "مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم"، وفق واجهة منصة "اليونيسكو" الاليكترونية، في إدراجها لتعليق حول هذا الاحتفال السنوي امس.وتطرقت توصية "اليونيسكو" الى أوضاع أهمية هيئات التدريس والبحوث في التعليم العالي التي "اعتمدت في العام 1997 لتكمِّل توصية العام 1966"، مضيفة في إدراجها أن هذا اليوم "فرصة للاحتفال بالإنجازات، والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقيّة، لتعزيز مهنة التدريس".ولأهمية هذا اليوم، الذي يجدد سنويا روح الاهتمام بالمعلمين في العالم، وجدارتهم بالمكانة التي يستحقونها باعتبارهم أساس التنمية في مجتمعاتهم، فإن تنظيم اليوم العالمي للمعلمين، تتشارك فيه منظمات: العمل، والأمم المتحدة للطفولة، والاتحاد الدولي للمعلمين.وفي هذا النطاق، فإن الأردن، سعى خلال أكثر من عقدين من العمل والبناء، إلى إعادة تطوير مفردات التعليم الوطني، وأدواته، بالتركيز على المعلمين والنهوض بإمكاناتهم وأوضاعهم، تقديرا لأدوارهم المحورية في العملية التعليمية والتنموية، وكونهم عنصرا حاسما في اصلاح ونجاح العملية التعليمية.وفي هذا اليوم الذي يشارك الأردن العالم فيه الاحتفال بهذا اليوم، فإن جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، كانت الرائدة في إعادة بلورة العملية التعليمية، ورفدها بمعلمين أكفاء، مدربين ومؤهلين وفق مناهج التربية الحديثة والمتطورة، للوصول الى معلم متمكن من ادواته، وقادر على بناء جيل من الطلبة، مؤهلين ليكونا عناصر فاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وبناة لها.وقد أفصح فائزون بجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي في احاديث منفصلة لـ"الغد" أمس، أن حصولهم على الجائزة، انعكس إيجابا على العملية التعليمية وتجويدها، وذلك عبر مساهمتهم في ايجاد بيئة جاذبة ومحفزة للتعليم والابداع.المديرة التنفيذية لجمعية الجائزة لبنى طوقان، أكدت ان الغاية الأولى للجمعية، تتمثل بتعزيز التقدير المجتمعي لمهنة التعليم، ورفع الروح المعنوية للمعلمين، ليبدعوا في عملهم، وليكونوا سفراء لنشر ثقافة التميز في مدارسهم ومديرياتهم، ما يسهم بتحقيق نهضة تربوية تواكب العصر.وبينت طوقان، ان مشروع مأسسة مخرجات الجمعية ضمن أعمال وزارة التربية والتعليم، يسهم بتعميق أثر ثقافة التميز التربوي، وهذا بدوره يؤدي لرفع مدخلات جوائز التميز التربوي ومخرجاتها، معربة عن تهنئتها للتربويين بمناسبة "اليوم العالمي للمعلمين".ووجهت طوقان التحية للمعلمين في الاردن والعالم، قائلة "انتم فرسان التغيير.. وكل عام ونوركم يضيء الطريق لنا جميعا لمستقبل أفضل".مدير مدرسة الملهب بن أبي صفرة الأساسية للبنين بمديرية تربية لواء الجامعة د. محمد يوسف بزبز، نال جائزة المعلم المتميز في العام 2011، وعبر بهذه المناسبة بالقول إن "اليوم العالمي للمعلمين، يكتسب أهميته من أهمية مهنة التعليم، ودور المعلم في بناء الدول والمجتمعات وتطورها".وأشار بزبز، إلى أن المعلم، كلما أدى دوره جيدا وعلى أكمل وجه، يسهم برقي المجتمع، لذلك يعبر هذا اليوم عن الاهتمام بالعلم والمعلم والمتعلمين.ولفت الى فوزه بالجائزة انعكس إيجابيا عليه "بحيث ازداد لدي الإصرار على العمل أكثر، لإيجاد بيئة تربوية نظيفة، صحية، منظمة، جميلة، محفزة للتميز والإبداع، والارتقاء بمدارسنا، عبر عمل مؤسسي، وترسيخ انتماء الطلبة لمدارسهم، وتعزيز التفاعل والشراكة المجتمعية، وتنمية مبادئ الريادة، ومتابعة الإنجاز أولا بأول".وأشار الى وجوب "أن نتشارك بتطوير التعليم في الأردن، والتطوير؛ يعني استبدال أساليب الماضي بما يتناسب مع متطلبات الغد".ولفت بزبز إلى أن "المعلم لكي يحقق التميز، يحتاج بأن يكون ذا شخصية قوية، يتفرد بالذكاء والموضوعية والعدل والحزم والحيوية والتعاون، والاطلاع على كل ما يستجد من طرق للتدريس، وان يكون متمكنا من المادة الدراسية التي يقدمها لطلبته، الى جانب سوية علاقته معهم ومع زملائه في المدرسة، ومستمر بتطوير أدواته التعلمية ومهاراته".وشاركته الرأي، المعلمة خديجة العظامات، وقد حصلت على الجائزة في العام 2019، معتبرة بان وجود يوم يحتفل فيه العالم كله بالمعلمين، يسهم بتعزيز دورهم معنويا، فيشعرهم بنوع من التغيير الإيجابي، ويدعمهم، برغم ما يواجهونه من ضغوطات نفسية في مجتمع العمل.وبينت، ان الفوز بجائزة الملكة رانيا بحد ذاته، رسالة الى مجتمع المعلمين، تمنح الفائزين دوافع إيجابية، وتدفع الى تقدمهم نحو الأفضل، وصولا الى أعلى درجات التميز والإبداع، داعية المعلمين لخوض تجربة المشاركة في الجائزة، وإظهار افضل الممارسات العلمية والعملية، ليكونوا انموذجا يحتذى به كمعلمين متفردين في مهمتهم.وقالت العظامات، ان كل ما يحتاجه المعلمون في يومهم ليكونوا متميزين، هو التعزيز المستمر، بغض النظر عن حجم الإنجاز، فالمعلمون يبذلون قصارى جهدهم، لينتجوا بيئات تعليمية غنية، تساعد الطلبة على التطور عقليا وجسديا ومعنويا، لذلك؛ فإن التعزيز مهم للمعلمين، ودافع قوي ومؤثر عليهم، يدفعهم لأن يقدموا افضل ما لديهم من ممارسات إيجابية.بدورها، أكدت المعلمة غادة البيايضة، الحاصلة على جائزة المعلم المتميز في العام 2011، ان هذا اليوم هو "يوم للاحتفال بمهنة التعليم وبالإنجازات، اعترافا بالمساهمات الحيوية التي يقدمها المعلمون من أجل نهضة مجتمعاتهم، عبر ايجاد طلاب مبتكرين ومبدعين ومنتجين وفعالين لأوطانهم.واشارت البيايضة، الى أن وجود يوم يحتفل فيه العالم كله بالمعلم، يدل على اهمية المعلم في المجتمع ودوره الأساسي في البناء المجتمعي، ومعزز للأجيال كي تتبوأ مواقع قيادية، ما يمنحهم حوافز ودوافع للاستمرار بالعطاء والإبداع في العملية التربوية والتعليمية.وأضافت "انطلقت بدوري كسفيرة تميز لنشر ثقافة التميز، فقد ألقيت علي وعلى الفائزين مسؤوليات نشر خبراتنا في الميدان كمحفزين، ما ادى لتحسين نتائج ومخرجات العملية التعليمية وتطويرها".واكدت البيايضة، ان المعلم يشكل العامل الأساس بتحقيق الغايات التي تسعى إليها الأنظمة التعليمية في الدول، بهدف إعداد مواطن صالح ومنتم، لذا من حقه التمكين والتأهيل والتدريب والتحفيز، واحترام مكانته الاجتماعية والمهنية، لقاء دوره الكبير باعداد النشء.واكدت أهمية الاستمرار بتحسين أوضاع المعلمين المادية والمعيشية، لافتة الى الدور الملحوظ الذي يقومومون به في التأثير على الفرد والمجتمع، مشيرة انه قد تخرج نتائج عظيمة جراء كلمة تحفيزية، وجهها المعلم لبعض الطلبة أو لأحد الطلاب.