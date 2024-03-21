في اليوم العالمي للمياه: الأردن يجهد لإنعاش وضعه المائي وتلبية احتياجاته المتزايدة

إيمان الفارس

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عمّان- يجهد قطاع المياه الأردني مرورا باليوم العالمي للمياه الذي يصادف موعده اليوم، في محاولات حثيثة لإنعاش وضعه المائي بين الطلب والمتاح، وتلبية الاحتياجات المتزايدة؛ في مواجهة تهديد تفاقم العجز السنوي للمياه ليصل إلى 500 مليون م3 من المياه بحلول العام 2040.وفي ضوء مؤشرات تلك المخاوف، تسعى سياسات قطاع المياه في الأردن، ثاني أفقر دولة في المياه عالميا، للخروج بأزمة مياهه، التي تعدّ متجددة ورهنا لظروف النمو السكاني الطبيعي وغير الطبيعي نتيجة الهجرات المتتالية، وتداعيات التغير المناخي، لتلبية متطلبات جميع مواطنيه دون ترك أحد للوراء، منسجما مع شعار اليوم العالمي للمياه للعام الحالي والذي يصادف 22 اذار (مارس) من كل عام، وهو "الاستفادة من المياه من أجل السلام".وبرغم محاولات المساعي المتعلقة ببناء الإطار التفصيلي لمخطط مواجهة تحديات المياه في المملكة، أكد خبراء بالمياه في تصريحات لـ"الغد"، ضرورة استمرارية تلك الجهود المتمثلة بإطلاق مشاريع استراتيجية وطنية ضخمة، تتخذ منحى الأولوية، وصولا لتروية عطش المواطنين، وفق حلول متجددة تنسجم وتوفير المياه والطاقة معا.ولكن في الوقت ذاته، رأى المختصون أن الحقوق المائية وبشكل أساسي، مرتبطة بالمياه من أجل السلام، بخاصة تلك العابرة للحدود، ما يخلق من شعار اليوم العالمي للعام الحالي، تحدّيا حقيقيا وضخما، يتمحور حول مدى حصول الدول على حقوقها المنتقصة من المياه.وفي هذا الإطار، قال خبير المياه الدولي د. دريد محاسنة، إن التحدي الواقع على المملكة في سياق كهذا، هو انخفاض حجم المياه التي يحصل عليها الأردن من حوض اليرموك من 400 مليون م3 إلى أقل من ذلك بكثير خلال الوقت الراهن، مشيرا لارتباط الحقوق المائية، خاصة العابرة للحدود، أساسا بـ "المياه من أجل السلام".وأبدى محاسنة، قلقه إزاء "عدم توافر نهج دولي في حلّ الخلافات المائية"، لافتا لرفع سوية الاهتمام بقضايا المياه في الآونة الأخيرة، نتيجة توسع ارتباطها كأكبر تداعيات التغير المناخي.ولم يخف خبير المياه الدولي استغرابه اتجاه التعامل مع كافة تلك التحديات بطريقة "متأخرة" عن التأقلم معها إلى حد ما، مشيرا بذلك التأخر في موضوع ترابط "مثلث" المياه والطاقة والغذاء، والذي يكمن أساسه في المياه. وبين أن التحول نحو الطاقة المتجددة بتشغيل مشاريع المياه، ما يزال غائبا، وذلك برغم تكبد قطاع المياه فاتورة طاقة تقدر بنحو 200 مليون دينار سنويا.ومن جانبها، أكدت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، أهمية إطلاق المشاريع الضخمة، ومكافحة سرقة المياه، وتنفيذ برامج إدارة المياه، والحد من فقدان المياه وتسربها، وذلك في مواجهة العجز المائي المتفاقم، ووفق تقديم حلول متجددة تتسق وتوفير المياه والطاقة على حد سواء.ولتروية عطش المواطنين بالمملكة، التي تعد من أفقر دول العالم من حيث مصادر المياه الطبيعية والمتجددة، أشارت الزعبي لحاجة مؤسسات قطاع المياه بالأردن لـ"التركيز على مشاريع وطنية جديدة عبر تنفيذ حلول جديدة لترشيد استخدام المياه".وقالت إن "استخدام التقنيات التي تساعد على توفير المياه والطاقة ورفع كفاءة استهلاك المياه، يجب أن يكون أولوية لمؤسسات قطاع المياه الوطنية في الأردن"، منوهة بأنه رغم دور مساهمة مشاريع المياه الكبيرة بمعالجة المشكلة، لكن التقنيات الجديدة تمثل حلولا طويلة وقصيرة الأجل للحد من هدر المياه.وأضافت أن الحكومة، بالإضافة لمنظمات غير حكومية وجهات مانحة، أطلقت مبادرات في هذا الاتجاه، شملت حملات إعلامية وكتبا مدرسية، تناقش أزمة المياه وتغيير السلوك، وتدريب رجال الدين وزيادة مشاركتهم، مشيرة لإمكانية استهداف القطاع الزراعي أيضا بمضمون الحملات المستقبلية المرتبطة بمبادرات استهلاك المياه، والتي اقتصرت الى حد ما على مستوى القطاع المنزلي.ودعت للحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتثقيف المستهلكين حول كيفية توفير المياه، لافتة الى أنه برغم فقر الأردن بمصادر المياه الطبيعية والمتجددة، ما تزال المملكة تفتقر للجهود المنتظمة لتقنين استخدام المياه.وبينت أن تسرب المياه والسرقة والفاقد المائي، من أبرز التحديات المفصليّة التي تواجه هذا القطاع، وسط تقديرات بفقدان ما تتراوح نسبته بين 40 % و60 % من إمدادات المياه بسبب التسرب في الشبكة، عازية ذلك لـ"عدم فعالية وكفاية العمليات الإدارية والبنية التحتية القديمة والصيانة في هذا الهدر الضخم".وتشمل القضايا الإدارية استهلاك المياه دون فواتير، وعمليات الاستخراج غير القانونية من النظام ومشاكل قراءة العدادات، فيما يعد نقص الصيانة أو سوء جودة مواد الإصلاح، والعقوبات غير الرادعة للاستهلاك غير القانوني للمياه في بعض المناطق، وعدم وجود أو تطبيق قانون فعال، حيث لا توجد غرامات أو غرامات صغيرة جدا وقِلة الوعي العام و/أو المسؤولية الشخصية عن هدر المياه يلعب دوراً في هذا أيضاً.كما تشكل جغرافية البلاد أيضاً تحدياً لإمدادات المياه وفق الزعبي التي بينت أن الموارد المائية الرئيسية بالأردن، تقع بشكل عام على مسافة بعيدة عن المدن والمناطق الزراعية، ما يستدعي ضرورة نقل المياه من المصدر إلى المستهلك، مما يعني فرق كبير في الارتفاعات، حيث يعيش نسبة كبيرة من السكان في مدن تقع في الجزء الشمالي من البلاد، على ارتفاعات أعلى بكثير من مصادر المياه السطحية الرئيسية. ونتيجة لذلك، اضطرت الحكومة للاستثمار في شبكة مياه واسعة ومكلفة، وبحاجة لصيانة وتحديث مستمرين، كما أن متطلبات الطاقة وتكلفة نقل المياه كبيرة أيضا.أما عن حلول مشكلة نقص المياه، فتشكل قضية أكثر إلحاحا لأن الأردن شهد تدفقا كبيرا للاجئين منذ العام 2011، وشمل حوالي 1.5 مليون سوري، ما أدى لزيادة الطلب على المياه في المحافظات الشمالية بنسبة تصللـ40 %، ودفع السلطات المحلية للتخطيط لاستخدام المياه من حوض الديسي الذي كان يستخدم في الأصل لتوفير المياه للعاصمة عمان فقط، لتزويد محافظات الشمال بالمياه.ومن جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، أهمية الدفع بسرعة الانتقال لإعداد وتطبيق الخطط التنفيذية المستمدة من الوثائق المرجعية، والتي تحتوي مبادرات ومشاريع تفصيلية على المديات القصير والمتوسط والطويل، وإجراءات عمل فعلية ومؤشرات أداء يبلغ عنها دوريا لكافة الجهات الرسمية والأهلية، واستقطاب ونقل المعرفة تعزيزاً للقدرات البشرية والمؤسسية والتنظيمية، وتطوير آليات العمل لسرعة الإنجاز، وصولا للاستقرار في قطاع المياه بشكل جذري.وقال الدحيات، إن قطاع المياه يعمل في ظل وثائق مرجعية وأولويات وطنية مختصّة بتخطيط الإستراتيجيات والسياسات لتعزيز الأمن المائي، وقد أعدت في السنوات الثلاث الماضية، بمشاركة خبراء وباحثين واختصاصين وقطاع خاص ومجتمع مدني.ومن أهم هذه الوثائق المرجعية؛ رؤية التحديث الاقتصادي حتى العام 2033، واستراتيجية قطاع المياه للأعوام 2023 - 2040، واستراتيجية فاقد المياه 2022 - 2040، وخارطة الطريق للاستدامة المالية في قطاع المياه، وتقارير حالة البلاد وغيرها، وفق الدحيات.ودعا لأهمية أن يكون تطبيق هذه الخطط مؤسسياً، وألا يتأثر بتعاقب الإدارات على قطاع المياه، سيما في ظل أهمية التخطيط والتنفيذ المستقر والمستدام لاستقرار التزويد المائي وإدارة العرض والطلب للسنوات اللاحقة، وضمان استمرارية تخصيص النفقات الرأسمالية، عبر الموازنة العامة والجهات المانحة والتمويلية المتعددة العاملة في قطاع المياه، وجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية.وتوازيا مع ذلك، تبرز الحاجة لتطوير حوكمة جديدة للقطاع عبر السير قدماً بإعادة هيكلة وتحرير وترشيق المؤسسات العاملة في قطاع المياه، بشكل يتم فيه فصل سلسلة التزويد من إنتاج ونقل وتوزيع مع الإبقاء على ملكية مصادر المياه للحكومة، بعد أن جرت هيكلة توزيع المياه سابقاً بعد تأسيس شركات توزيع حكومية مسؤولة عن خدمات المياه والصرف الصحي في كافة المحافظات.وأشار لضرورة إشراك القطاع الخاص في ملكية وإدارة شركات التوزيع الحكومية (مياهنا، اليرموك والعقبة) لتخفيض الفاقد فيها وخسائرها المالية، ونقل ملكية أصول ومنشآت سلطة المياه لها والبالغة قيمتها حسب البيانات المالية المدققة اكثر من 3 مليارات دينار، ودراسة تأسيس وحدة لتنظيم قطاع المياه على أساس التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.وذلك إلى جانب أهمية توحيد تعدد مصادر التشريع والأحكام الناظمة واتفاقيات التفويض التي ستنظّم عمل مؤسسات القطاع وتداخلاته مع قطاعات أخرى بتشريع واحد وشامل، يستند في مجمله على أهداف التنمية المستدامة (الهدف رقم 6: المياه و الصرف الصحي)، وإعداد قانون بحجم مشكلة المياه بالمملكة، يلبي الاحتياجات المتزايدة والمستمرة للمياه، والحماية من التغير المناخي، واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة والاستمرار بجلب استثمارات القطاع الخاص لقطاع المياه، وتقديم توصيات الأمن المائي في الإطار الوطني والاقليمي، بما فيها الربط بين شبكات المياه في المملكة وخارجها.ويتماشى موضوع اليوم العالمي للمياه العام الحالي، بشكل وثيق مع العمل المنجز بموجب اتفاقية المياه، ويؤكد على الدور الحاسم للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود بتعزيز السلام والتنمية المستدامة.وتمثل المياه العابرة للحدود 60 % من تدفقات المياه العذبة في العالم، وبرغم ذلك، فإن 24 دولة فقط من أصل 153 دولة تتقاسمها، ولديها كامل مساحة أحواضها العابرة للحدود التي تغطيها ترتيبات التعاون.