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Jordan News النسخة المطبوعة

في ذكرى الاستقلال الـ 78.. طقس معتدل واحتمال هطول زخات من المطر

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منظر عام للعاصمة عمان
تشير آخر التحديثات إلى وجود انخفاض إضافي على درجات الحرارة الليلية، بحيث يكون الطقس هذه الليلة بمشيئة الله بارداً نسبياً في عموم المناطق، لذا ينصح بارتداء معطف خفيف في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، هذا وتظهر كميات من السحب المنخفضة أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر من يوم غد السبت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في بعض المناطق، بحسب موقع طقس العرب.اضافة اعلان

هذا وتشير آخر التوقعات الصادرة، إلى استمرار درجات الحرارة أقل من المعدل بحدود 2-4 درجات مئوية يوم غد السبت، والذي يصادف الذكرى الـ 78 لعيد الاستقلال، وبحيث تستمر الأجواء معتدلة عموماً، هذا وتظهر كميات من السحب المتفرقة خاصة في شمال المملكة وبعض المناطق الوسطى، حيث يحتمل هطول زخات من الأمطار في بعض المناطق الشمالية والوسطى خاصة مع ساعات الصباح وحتى الظهيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر، لذا حالة الطقس نهاراً لا تستدعي ارتداء ملابس دافئة ويمكن ارتداء ملابس صيفية اعتيادية.

أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس بارداً نسبياً بوجه عام،  لذا ينصح بارتداء معطف خفيف، هذا وتظهر كميات من السحب المتفرقة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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