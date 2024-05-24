في ذكرى الاستقلال الـ 78.. طقس معتدل واحتمال هطول زخات من المطر

اضافة اعلان

هذا وتشير آخر التوقعات الصادرة، إلى استمرار درجات الحرارة أقل من المعدل بحدود 2-4 درجات مئوية يوم غد السبت، والذي يصادف الذكرى الـ 78 لعيد الاستقلال، وبحيث تستمر الأجواء معتدلة عموماً، هذا وتظهر كميات من السحب المتفرقة خاصة في شمال المملكة وبعض المناطق الوسطى، حيث يحتمل هطول زخات من الأمطار في بعض المناطق الشمالية والوسطى خاصة مع ساعات الصباح وحتى الظهيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر، لذا حالة الطقس نهاراً لا تستدعي ارتداء ملابس دافئة ويمكن ارتداء ملابس صيفية اعتيادية.أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس بارداً نسبياً بوجه عام، لذا ينصح بارتداء معطف خفيف، هذا وتظهر كميات من السحب المتفرقة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.