في شوارع المملكة.. أطفال يلوحون بالصواني ويشربون الحياة مرة

غادة الشيخ

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عمان - لا يستغرق الأمر بضع دقائق، حتى يلحظ المار من أمام أكشاك بيع القهوة سريعة التحضير في شوارع المملكة، جملة من الانتهاكات الصريحة والخطيرة بحق أطفال عاملين في تلك الأكشاك.فعلاوة على أن عمالة الأطفال مخالفة قانونية، فإن من يرصد الظروف التي يعمل فيها أولئك الأطفال كـ"موظفين" و"مراسلين" لإيصال القهوة إلى الزبائن لدى أكشاك بيع القهوة السريعة، يكتشف أنه أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة، تهدد مفهوم الحماية الاجتماعية للأطفال ولحقوقهم."هلا بالوردة، أبشر يا غالي"، وغيرها من المصطلحات التي يستقبل بها الأطفال زبائنهم رصدتها "الغد" في جولة على بعض أكشاك بيع القهوة في شوارع عمان، يشعر معها الزبون أنه يتعامل مع هيئة طفل من الخارج، لكن بمصطلحات أكبر بكثير من عمره، سواء بألفاظه أو بحركاته.ورصدت "الغد" طفلا يلوح من بعيد بصينية على حافة رصيف شارع أمام كشك قهوة، في أحد شوارع عمان الغربية المكتظة بمطاعم الوجبات سريعة، وفي طرف فمه سيجارة، ويقهقه ضاحكا من شتائم وجهت له بداعي "المزاح" من قبل شبان يكبرونه سنا، متقبلا بذاءة تلك الشتائم، بدليل أنه كررها بأعلى صوته.وعندما سألنا الطفل الذي من الواضح أنه لا يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، عن سبب عمله في مكان غير آمن له، خصوصا أنه، وبالصينية التي يلوح فيها، يكون عرضة للدهس من السيارات، أجابنا بسرعة: "ما دخلك".قانونيا، يحرم قانون العمل الأردني تشغيل الأطفال تحت سن 16 عاما، وينص على ألا يعمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما أكثر من 6 ساعات في اليوم، ويفرض على أصحاب العمل المخالفين غرامة قدرها 500 دينار في حال تم ضبطه متلبسا بتشغيل الأطفال.ويعد الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، وهي اتفاقية حقوق الطفل، وبروتوكولان تابعان لها، فضلا عن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة العمل الدولية.وتنص اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان على: "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي".ودعت الاتفاقية الدول الأطراف إلى فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.وفي هذا الصدد، يرى الخبير التربوي الدكتور مفيد السرحان أن ظاهرة عمل الأطفال في أكشاك القهوة، مزعجة وسلبية من نواح عدة، أهمها أن هؤلاء الأطفال يفترض أن يكونوا على مقاعد الدراسة، وهذا حق من حقوقهم، أما في العطلة الصيفية فإن من مسؤولية الأهل والمؤسسات الاجتماعية أن تؤمن أماكن خاصة لهم لكي يستفيدوا منها بما ينمي مهاراتهم ويرفه عنهم.ويضيف السرحان أن هذه الأماكن التي يعمل فيها الأطفال ذات سلبيات كثيرة، منها العمل ساعات طويلة، ما يؤدي الى إرهاقهم جسديا ونفسيا، وينعكس ذلك عليهم سلبا في سلوكهم، وبعض هؤلاء الأطفال يستهويهم مثل هذا العمل، وقد يشجعهم أصحاب الأكشاك على الاستمرار في عملهم حتى في فترات الدراسة، مستغلين صغر سنهم وجهلهم.ونوه بخطورة تعامل هؤلاء الأطفال مع من هم أكبر منهم سنا من الزبائن، لافتا إلى أن هذا التعامل لا يكون أسس متكافئة، من حيث مستوى التفكير والعمر والنضج الاجتماعي، وهو ما يؤثر على سلوكهم، فعلى سبيل المثال يسمعون عبارات نابية وكلاما بذيئا، ويطلعون على أمور ليس من الحكمة أن يعرفوها بحكم سنهم، وقد يصل الأمر حد الخطر تعرضهم للاستغلال بمختلف أشكاله، مثل المخدرات، والاستغلال الجنسي، والتهديد والابتزاز.بدوره وصف الخبير التربوي والمختص بقضايا الطفل الدكتور عايش النوايسة، بعض أكشاك بيع القهوة السريعة التي تسمح بعمالة الأطفال بأنها "مرتع وبيئة خصبة لاكتساب الطفل سلوكيات سلبية".ويضيف النوايسة محذرا: "هؤلاء الأطفال عرضة للانحراف السلوكي بكل مقاييسه، فعلاوة على سهولة اكتسابهم، بحكم عمرهم الهش، سلوكيات خاطئة مثل طريقة التحدث غير اللائقة، والتلفظ بألفاظ بذيئة، فهناك خطورة أيضا من أن يكونوا عرضة للدخول في عالم المخدرات والممنوعات والاستغلال والتحرش الجنسي، نظرا لجهلهم من جهة، ورغبتهم في أن يكونوا أكبر من عمرهم من جهة أخرى، ناهيك عن اعتبارهم طعما سهلا من قبل بعض الزبائن".وأكد أن أي دراسة علمية قد يجريها باحث حول الأطفال الذين يعملون في مثل هذه الظروف، ستكشف حجم الانحراف السلوكي الذي اكتسبوه، داعيا إلى ضرورة وسرعة اتخاذ الجهات المختصة إجراءات رقابة مشددة على الأكشاك التي يعمل فيها أطفال.من جهتها استعرضت مديرة إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان بثينة فريحات، جملة من الانتهاكات لحقوق الطفل تظهر من خلال عمالة الأطفال في أكشاك بيع القهوة السريعة، منها أنهم عرضة لحوادث السير خصوصا وأنهم يقفون على حافة الرصيف ويضطرون أحيانا الى قطع الشارع لإيصال القهوة للزبون على الجانب الآخر من الشارع، إضافة إلى الخطورة على صحتهم، نظرا لتعرضهم المباشر لحرارة الشمس، واستمرار وقوفهم ساعات أطول على الأرصفة.ومن الانتهاكات أيضا، بحسب فريحات، إصابتهم بأمراض الصيف والشتاء، ناهيك عن التعليقات المسيئة التي يسمعونها من بعض الزبائن، وكل ذلك وأكثر يندرج تحت عنوان "جريمة بحق الأطفال" بسبب استغلال الطفل في العمل، لافتة إلى أن أغلب الأطفال العاملين في أكشاك القهوة هم دون سن السادسة عشرة.ويتمثل هذا الاستغلال، كما تضيف، باستغلال صاحب العمل للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردنيون، ما يضطر بعض الأسر إلى الموافقة على تشغيل أطفالهم في أكشاك بيع القهوة، واستغلال قبولهم رواتب قليلة، وعدم اندراجهم في قوانين الضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية، لذلك في حال تعرض طفل عامل لحادث فصاحب العمل لا يعالجه، مع العلم أن تلك الحوادث قد تعرض الطفل لإعاقات جسدية.ونوهت فريحات، بأن وزارة العمل تواجه تحدي قلة عدد مفتشي العمل، وهو ما سهل من عمل الأطفال في أكشاك القهوة، وكأنها وظيفة مخصصة للأطفال فقط، داعية في الوقت ذاته إلى زيادة عدد المفتشين والمراقبين في وزارة العمل، والإسراع في إقرار وزارة التنمية الاجتماعية مسودة "نظام الحدث العامل" التي تحدد الحماية الواجب توافرها للطفل العامل.ووفقا لإحصائيات رسمية لوزارة العمل، فإن عدد حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق التفتيش خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي بلغت 149 حالة، مقابل 231 حالة للفترة ذاتها من العام الحالي 2023، فيما تخصص الوزارة حملات موجهة للتفتيش على عمل الأطفال سنويا وبواقع 15 % من مجموع الحملات.