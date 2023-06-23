في ظل تفاقم التحديات المائية.. تنمية مناطق المياه الجوفية ضرورة ملحة

إيمان الفارس

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عمّان- لم ينأ قطاع المياه الأردني عن مخاطر نضوب المياه الجوفية وتداعياته، في وقت أكد فيه خبراء في القطاع، أن "الثروة الخفية للأمم"، على حد وصف البنك الدولي للمياه الجوفية، ضرورة لاستدراك وتعزيز تلك الثروة، عبر "التركيز على استراتيجية الإدارة الفعالة للمياه الجوفية".وفيما أشار مختصون في تصريحات لـ"الغد"، إلى أهمية الاعتماد على استراتيجيات عدة بخصوص الوصول لتعزيز القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية، دعا آخرون لضرورة إعادة النظر بالتشريعات المرتبطة بأولوية توظيف العمالة الأردنية، في المناطق ذات المياه الجوفية والبعيدة عن مصادر الطلب على المياه.وفي حين اعتبر تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا، أن المياه الجوفية "تأمين من الطبيعة" وتحمي الأمن الغذائي، وتعزز النمو الاقتصادي القادر على الصمود، وسط تهديد هذا المورد بفرط الاستغلال والتلوث، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح، أنه في ظل تحديات الأردن المائية المتنامية، "لا بد من تنمية المناطق ذات المياه الجوفية اقتصاديا واجتماعيا".وقال صبح، "من الصعب جدا تحويل المياه الجوفية المستخدمة لأغراض الشرب وإعادة تخصيصها للزراعة، وذلك في ظل تصنيف الأردن من بين أفقر دول العالم مائيا من حيث حصة المياه المخصصة للفرد"، داعيا لقيام الحكومة بإجراءات لإيجاد آلية لمتابعة النشاطات الزراعية التي رخصتها الحكومة، ووفق أنواع محددة من المحاصيل الزراعية.وأوصى صبح بضرورة إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة بحيثيات توظيف العمالة، مبينا أنه يجب "إجبار أصحاب المزارع لتوظيف العمالة الأردنية، ومنح الامتياز للأردني بالحصول على ضمان اجتماعي وتأمين صحي، لتخفيف البطالة في المناطق الجنوبية والشرقية، بحيث توجد فيها مياه جوفية، بعيدة عن مصادر الطلب على المياه.وأوضح الأمين العام الأسبق للوزارة، أن محدودية كميات ومصادر المياه المتضائلة، تؤدي لضرورة اختيار المزروعات التي تمتاز بمردود اقتصادي، أو محاصيل زراعية، لا تزرع في وادي الأردن، ليكون العائد الاقتصادي والمالي الجيد من المنتج الزراعي مجديا.من جانبه، أكد مدير مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الأردنية د. خلدون شطناوي، أهمية استخدام المياه الجوفية كمصدر للشرب فقط، دون الاعتماد عليها في الزراعة أو الاستخدامات الأخرى، نظرا للقيمة العالية لهذا المصدر.لكن ذلك، لا يعني بالنسبة لشطناوي، أن القطاع ليس بإمكانه أن يلعب دورا مهما في تعزيز المياه، كمساهمة في حماية الأمن الغذائي، وتنمية النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل من خلال استراتيجيات متعددة.وبين أن تلك الأهداف، تشمل إجراءات تتبنى استراتيجيات تعزيز الحفاظ على المياه الجوفية، بتكثيف جهود حماية المياه الجوفية من الاستغلال غير المستدام والتلوث، والذي يمكن تحقيقه عبر تنفيذ تشريعات وسياسات بيئية صارمة، للحد من استغلال الموارد المائية وضمان سلامة المياه الجوفية.ودعا مدير مركز المياه والطاقة والبيئة لـ"التركيز على استراتيجية الادارة الفعالة للمياه الجوفية"، معتبرا أنها "أساسية لضمان الاستخدام المستدام، والحفاظ على هذا المورد الحيوي".و"تشمل إدارة المياه الجوفية، مراقبة مستويات المياه والتحكم في معدلات الاستخراج وتعزيز تقنيات الري الفعالة، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، لضمان استخدام أمثل للمياه الجوفية ولتقليل الهدر المائي"، وفق شطناوي.وبين شطناوي، أن الأمر يتطلب التركيز الجاد على الفاقد المائي من مصادر المياه، بحيث يشكل جزءا مهما من عوامل استنزاف المياه في الأردن، كسرقة المياه والتعدي على شبكاتها وتدهورها.كما أوصى بأهمية تعزيز الاستخدام المتكامل للمياه، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في العامل البشري للقطاع المستهلك للمياه، ولا سيما القطاع الزراعي، ببناء القدرات والتدريب وحملات التوعية والتثقيف، ما يسهم بزيادة الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للمياه.ونوه إلى إمكانية تحقيق ذلك بتدريب المزارعين على تقنيات الري الفعالة، وتوفير التعليم حول الحفاظ على المياه، وتعزيز استخدام الممارسات الزراعية الذكية، وذلك لتخفيف الضغط على مصادر المياه، وتعزيز كفاءة الاستخدام، بالإضافة لأهمية التركيز على تمكين المزارعين من استخدام التقنيات الحديثة، بحيث يرتبط تغيير السلوك للأفضل بشكل مباشر بالتمكين والدعم المادي واللوجستي والفني لمستخدمي المياه عبر بناء القدرات.وأشار الى أن اعتماد هذه الإجراءات وتبنيها في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، يسهم بتمكين القطاع في أن يعزز دور المياه الجوفية بالحفاظ على الأمن الغذائي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مستدامة.بدوره، أكد خبير المياه الجوفية د. إلياس سلامة، أهمية تطبيق نظام حماية ومراقبة المياه الجوفية ضمن إجراءات حماية المياه الجوفية التي تستنزف بإفراط، لافتا لضرورة متابعة مخالفي نظام مراقبة المياه الجوفية، أو أي من المعتدين على المياه.وأبدى سلامة مخاوفه من أن يؤدي ضخ مزيد من كميات المياه الجوفية لاستنزافها بشكل أكبر، مشددا على أن الحل الأمثل والوحيد لمواجهة تحديات نضوب المياه الجوفية في المملكة؛ هو "الاستعجال بتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في العقبة".وقال سلامة، إن الضخ الجائر من الأحواض الجوفية، يتسبب بتردي نوعية المياه، فضلا عن تبعاته السلبية الكبيرة على جفاف ينابيع عدة، كانت تتغذى من تلك الأحواض.وفي السياق ذاته، أكد التقرير الصادر عن البنك الدولي مؤخرا بعنوان "الثروة الخفية للأمم: اقتصاديات المياه الجوفية في أوقات تغير المناخ"، ضرورة "اتخاذ إجراءات سياسية رفيعة المستوى، لإعطاء الأولوية للمياه الجوفية ومواءمة التكاليف الخاصة والاجتماعية لاستخدامها".وبحث التقرير القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية، وتكاليف سوء استخدامها، والفرص المتاحة للاستفادة منها بشكل أكثر فعالية، مستهجنا إساءة إدارة هذا المورد الذي تم استنفاد منسوب مياهه وتدهور نوعيتها، منوها لأن المنافسة المتزايدة على هذا المورد يهدد استدامته، ما يعني أن المجتمعات يمكن أن تصبح أكثر عرضة للصدمات المناخية.