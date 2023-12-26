في ظل خلافات حكومة الاحتلال حول حربها على غزة.. ما مصير نتنياهو؟

محمد الكيالي

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عمان– لم يكن تصريح رئيس الأركان الصهيوني السابق دان حالوتس أمس، وقال فيه إن "تل أبيب خسرت الحرب ضد حماس دون تحقيق الأهداف المعلنة لها أمرا جديدا، فقد سبقه كثير من المسؤولين في دولة الاحتلال، للتأكيد على أن الحرب في غزة باتت عبثية لا أكثر".وبرغم أن حالوتس اعتبر بأن النصر الصهيوني الوحيد الذي يمكن تحقيقه في الحرب على غزة، هو إزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن الأخير ما يزال يروّج لفكرة أن جيش كيانه، يحقق إنجازات على الأرض.ويبدو أن المتطرف نتنياهو، مستمر في حربه - على الأقل - خلال الساعات المقبلة، لكن مصيره بات معروفا للكثيرين، خصوصا وأن محللين سياسيين صهاينة وغربيين، أكدوا أن أيامه باتت معدودة في الحكم، جرّاء الهزائم المتتالية التي يُمنى بها في غزة.الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبق وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، إن "نتنياهو يواجه ضغوطات كبيرة من خصومه، لقناعاتهم بأنه سيغادر منصبه بعد انتهاء الحرب".وأكد المعايطة، أن هناك إيمانا بوجود حكومة إسرائيلية وانتخابات جديدة قريبا، حتى أن بعض التصريحات من خصومه، تحاول التعجيل باتهام الحكومة بخسارة الحرب، وبانها لم تحقق شيئا، وهناك أيضا القضاء والمحاكمة المستمرة منذ أعوام.وأضاف "وضع نتنياهو الشخصي وحكومته صعب، في ظل الهجوم الداخلي، وأيضا ملف الأسرى المدنيين"، مشيرا إلى أن نتنياهو ما يزال قادرا على إطالة أمد الحرب والحفاظ على الدعم الأميركي لخططه السياسية والعسكرية، بخاصة ان واشنطن تتصدى لكل المطالبات بإنهاء الحرب.وتابع "لعل الحالة المجتمعية التي صنعتها عملية المقاومة في 7 (أكتوبر) الماضي، والتي صنعت التفافا من المجتمع الاسرائيلي حول الجيش، للبحث عن اعادة الامان للمجتمع، هذه الحالة يستفيد منها نتنياهو ولو جزئيا في الحفاظ على وجوده السياسي، محاولا ان تكون نهاية العدوان العسكري، تحمل شيئا يخدمه في مرحلته السياسية المقبلة".وحول الحديث عن أن إزاحته، سيكون الانتصار الوحيد للكيان الصهيوني، وفق المعايطة "أعتقد بأن هذا جزء من الضغوطات الداخلية بين الأحزاب الصهيونية، لكن لواشنطن دور مهم في إنهاء مرحلة نتنياهو".وأضاف "إن القناعة لدى الصهاينة، تتبلور في أن أي تغيير عندهم، سيؤثر على قوة دفع العمليات العسكرية، لكن الاطاحة بنتياهو ستكون في مرحلة إغلاق ملف العدوان على غزة".وأمس، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هناك أزمة ثقة حادة بين المتطرف نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، نتيجة تصاعد التوتر بينهما.وقالت الصحيفة، إن نتنياهو أصدر مؤخرا تعليمات غير مسبوقة إلى رئيسي جهازي الموساد ديفيد بارنيع والأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، يمنعهما فيها من المشاركة في مباحثات مع غالانت، بشأن صفقة المختطفين، طالبا بأن تجري هذه المباحثات في مجلس الحرب بحضوره، وليس بشكل منفصل مع وزير الجيش.خبير العلاقات الدولية د. بدر الماضي قال كما يعلم الجميع بأن التركيبة السياسية في الكيان الصهيوني خلال الأعوام الأخيرة، وبوجود نتنياهو كرئيس للحكومة، تعرضت لهزات كبيرة جدا، ولكن الحنكة السياسية التي يتمتع بها، والخبث السياسي الذي يتصف به، بالإضافة لميول شعب الكيان للمزيد من التطرف والمزيد من اليمينية، جعل من نتنياهو حلا وسطا لكثير من الخلافات السياسية القائمة.وأضاف الماضي، أن نتنياهو تمكن من أن يلعب على كل هذه التناقضات، ليحجز مكانة في آخر 15 عاما كرئيس للوزراء ورجل القرار الأول عند الاحتلال.وأكد أنه خلال هذه المرحلة، واجه نتنياهو عقبات وصدمات كبيرة جداً، بخاصة في الحديث عن موضوع التغيرات القانونية والوضع القانوني في الكيان، والتعديلات القضائية التي أدخلها، وهذا جعل كثيرا من السياسيين في دولة الاحتلال، يرونه على أنه عنصر هدام في مستقبل الكيان نفسه، وأنه لن يجعله يحيا بسلام في المنطقة، ولن يحصل على قبول ولو بالحد الأدنى.وأضاف الماضي "نحن نعلم بأن المؤسسات القانونية ومؤسسة الشرطة، حاولت ملاحقة نتنياهو في قضايا فساد كبيرة جداً قبل الانتخابات الأخيرة، لكنه دائما كان يحتمي بموضعه السياسي بتلاعبه على التناقضات".ويبدو أن حرب غزة، كشفت أن نتنياهو يستخدمها لأهدافه الخاصة، وتُرجمت بمقتل إسرائيليين وتشويه سمعة الجيش الصهيوني.وقال الماضي، إن الاحتلال يعمل على إظهار نفسه بأنه ديمقراطي، ويسعى الى تثبيت حقوق الإنسان، وهذه القضايا الأخلاقية دمرتها حكومته في حربها الأخيرة على أهل غزة.واعتبر أن وقف الحرب، ليس في صالح نتنياهو بخاصة في حالة عدم الإعلان عن انتصار حقيقي بقتل قادة المقاومة، أو إنهاء حركة المقاومة الاسلامية - حماس، كبنية سياسية مهمة جدا في غزة.واعتبر أنه إن لم يحقق الأهداف الموضوعة للحرب، سيكون أمام مقصلة القضاء وسيكون الضحية الأولى لمعركة طوفان الأقصى، لذلك هو لا يريد إنهاء الحرب حفاظاً على موقعه.وأكد الماضي، أن نتنياهو ما يزال يلعب على التناقضات الكبيرة جداً الموجودة في الكيان، وما يزال ينعم بدعم سياسي من قبل عدة أحزاب، مشددا على أنه إن جرى وقف إطلاق النار في غزة وعادت المؤسسات للعمل من جديد في الوضع الداخلي، فإنه سيكون أولى أهداف مؤسسة الشرطة والمؤسسات المدنية، القضاء على رئيس الوزراء وتحويله إلى الزنزانة.