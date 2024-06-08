في يوم الأردنيين.. تستمر حكاية البذل والعطاء

يشكّل التاسع من حزيران في كل عام محطة تاريخية مشرقة في تاريخنا المعاصر، حيث اعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني في مثل هذا اليوم من عام 1999 عرش المملكة الأردنية الهاشمية، لتستمر في عهد جلالته مسيرة بناء الدولة الحديثة وتعزيز منجزاتها، وإعلاء صروح الوطن وصون مقدّراته.

واليوم الأحد الموافق 9 حزيران 2024 يستذكر الأردنيون بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي ويوم جلوس جلالته على العرش، بالتزامن مع مناسبات وطنية وهي عيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، قصة البناء متطلعين لمزيد من البذل والعطاء، عبر تحقيق الاعتماد على الذات لمواجهة التحديات والسعي لتجاوزها، والإصرار على العمل للبقاء أنموذجاً للدولة العصرية، التي تستمد قوتها من تعاضد أبنائها وأصالة ثوابته الوطنية.

فعلى مدى 25 عاماً، استند الأردن إلى قواعد وأسس راسخة في الإصلاح والعدالة والحرية والمساواة، وإلى نموذج متميز من الوحدة الوطنيّة والعيش المشترك والحوار وقبول الآخر، حيث تجاوز الأردنيون بقيادة جلالة الملك، مختلف التحديات الإقليمية المحيطة، التي لم تزدهم إلا صلابة وقوة، ومنعة وصموداً.

ربع قرن من التحديث والتطوير، شهدته المملكة، لتشكل هذه الحقبة من تاريخ الأردن الحديث، مرحلة انتقلت بالبلاد إلى مكانة متقدمة، استطاعت خلالها إرساء مفاهيم جديدة في نطاق تعزيز المنعة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وترسيخ مفهوم النهضة بمقتضياتها العصرية، التي تنهمك في الارتقاء بوعي المواطن وتعليمه وتدريبه وحمايته وصحته ومعيشته.

وقد توجت هذه المسيرة بالرؤى الملكية، التي تستشرف المستقبل، برؤية التحديث التي شملت عناصر البناء الأساسية في التغيير والبناء. فبرغم وقوع الأردن وسط محيط ملتهب، وبرغم أن ربع القرن الأخير شهد فيه العالم تحولات متسارعة، صاحبتها أزمات متعددة، اقتصادية وسياسية واجتماعية، فإن المملكة استطاعت أن توازن علاقاتها الخارجية، وتمتن جبهتها الداخلية، وتحافظ على مسار الاعتدال الذي اختطته في مختلف الحقب التي مرت بها.

أمنيا، تمكن الأردن من ضبط إيقاعه الداخلي، بتحصينه من أي خلخلة تتسلل عبر حدوده، وكان دائما بالمرصاد للأيدي العابثة بأمن الوطن والمواطن، وتمكن من وضع حد لها، ومنعها من التغلغل في المكن الاجتماعي المنيع.

في تحديث الإدارة العام، قفز الأردن قفزات نوعية في تعزيز مهارات العاملين في القطاع العام، وتطويرها بالتدريب، والاستفادة من مقتضيات العصر في حوكمتها، وضبط مسار المؤسسات في هذا القطاع، الذي يشهد تطورا كبيرا، ونوعيا.

أما التعليم، فقد بدأ الاتجاه إلى جعله مواكبا لحاجات العصر والسوق، هو الأساس الذي تمضي به المؤسسة التعليمية الوطنية في القطاعين العام والخاص، وبدأت عملية التأهيل لهذا القطاع، تراكم منجزاتها، لتكون ذراعا في عملية النمو، ومساندا حيويا لاقتصاد عصري، وفاعلا في الارتقاء بمعيشة المواطن وحياته من مختلف الجوانب.

أما في القضاء، فقد تجلت التغييرات في مسار هذا القطاع، محكومة لمتطلبات التطور في مناحي الحياة كافة، وتواكب حاجات المجتمع الأردني، وترسخ مفهوم العدالة بنزاهة وشفافية.

كان الجانب الصحي في هذه الحقبة، محل اهتمام واسع من جلالة الملك، فقد أعاد لهذا القطاع مكانته على مستوى شامل، وهو ما شهدته المحافظات كافة من عناية بحاجات المواطنين الصحية فيها، وما تزال عملية تحديث هذا القطاع تسير بخطى متزنة، لتضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال على المستويات الصحية كافة.

وفي الشأن الاقتصادي، لم يكن حجم الإنجاز أقل من السياسي والاجتماعي وبقية القطاعات، فقد تصدرت التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة قائمة أولويات جلالته، لأهميتها البالغة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأردنيين ورفع جودة الحياة، فضلا عن أهميتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات النماء والأزدهار المنشودة.

وتجلى الأمر من خلال كتب التكليف الملكية السامية للحكومات المتعاقبة والتي عكست التطلع والاهتمام الملكي لتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ إنها كانت دائما في طليعة التوجيهات الملكية لهذه الحكومات، كما أن مضامين هذه الكتب حددت الرؤية المكلية الخاصة بالتنمية الشاملة والمستدامة والتي ركزت على تبني سياسات تعزز تحرير الاقتصاد الوطني وتحديثه، إضافة إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وحل مشكلتي البطالة والفقر، إلى جانب الانخراط في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة.

ويتضح الاهتمام الملكي بالشأن الاقتصادي على مدار 25 عاما بتركيزه على تحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي، وإعطاء القطاع الخاص دورا في قيادة النشاطات الاقتصادية وتوفير بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار، حيث إن كل ما سبق يصب في مصلحة العملية التنموية للاقتصاد الوطني.

كما دفعت الرؤى والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني باتجاه تجسيد شراكات اقتصادية وتجارية مميزة مع مختلف دول العالم بالإضافة إلى استقرار بيئة الأعمال وتوفر الكوادر المؤهلة، ما عزز مكانة المملكة كفرصة استثمارية كبيرة بالمنطقة.

ويرتبط الأردن حاليا باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة.

الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم ساهمت في وصول المنتج الوطني إلى أسواق150 دولة حول العام، تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك، كما فتحت الباب للاستثمارات العربية والأجنبية للقدوم إلى المملكة، علاوة على ذلك ساهمت في تنويع خيارات الأردن في استيراد السلع والبضائع من مناشئ مختلفة رغم التحديات التي ظهرت بالسنوات الماضية جراء حالة عدم استقرار المنطقة.

ويوجد في المملكة 165 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 613 ألف عامل، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوجد حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 268 ألف فرصة عمل.

وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الأردنية من 993 مليون دينار بأواخر القرن الماضي إلى 8.272 مليار دينار مع نهاية العام الماضي 2023، وبواقع تصدير أكثر من 1500 سلعة من إجمالي 5300 سلعة منتجة ومتداولة في العالم فيما قفزت قيمة المستوردات إلى 18.259 مليار دينار بنهاية 2023.

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