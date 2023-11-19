الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قائد "الميداني" يؤكد جاهزية المستشفى في تقديم خدماته لغزة

السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس/1
المستشفى الميداني الأردني نابلس/1
 لن يوقف الهجوم البربري واللإنساني، الذي نفذته قوات الاحتلال الصهيوني ضدَّ المستشفى الميداني الأردني، في قطاع غزَّة من تأدية واجبه تجاه الأشقاء، الذين يتعرضون لإبادة جماعية مؤلمة منذ 43 يومًا.  اضافة اعلان
المستشفى ورغم إصابة 7 من كوادره بالهجوم الصهيوني عليه قبل أيَّام، يتمتع عاملوه بمعنويات عالية، ليأتي اتصال جلالة الملك عبدالله الثاني أمس، مع قائد المستشفى هناك، لتزداد العزيمة قوة وصبرًا بتقديم كل الإمكانات لتخفيف عذابات وجراحات أهل القطاع.
المستشفى الميداني جاء بتوجيه من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الجيش العربي في العام 2009، ويبلغ عدد كوادره 182 من الطاقم الطبي في الخدمات الطبية الملكية والفرق المساندة.
وبمعنويات عالية وهمم مشحوذة طمأن قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، جلالة الملك في الاتصال الهاتفي أمس، على كوادر المستشفى الميداني وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى، مؤكدا الجاهزية للاستمرار بتقديم الخدمة الطبية للأهل في غزة.
وأكد السفير الفلسطيني في عمان، عطاالله خيري، في تصريح صحفي أمس، أهمية مواقف جلالة الملك الداعمة والمساندة للفلسطينيين في جميع الظروف والأوقات.
وقال خيري، إننا نقدر عاليا جهود جلالة الملك في الدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، مدينا بشدة الهجوم الوحشي الذي تعرض له المستشفى الميداني في غزة من الكيان الصهيوني.
وبين قائد الطب الميداني في الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عصر الهروط، أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس، جاء بتوجيهات ملكية، استمراراً لجهود الرعاية الطبية للأهل في فلسطين، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء.
الكاتب والباحث في شؤون القدس عزام أبو السعود، قال إن الدعم الأردني للشعب الفلسطيني، وإقامة المستشفى الميداني في كل من غزة ونابلس، هي جهود مباركة ومشكورة بالمجال الصحي بخاصة في ظل هذه الظروف العصيبة، بالرغم من أن المستشفيات الميدانية عادة، تحوي عددا محدودا من الأسرّة، حيث كان من المتوقع انتقال تأثيرات الأوضاع، في غزة للضفة الغربية بالتحديد لنابلس، وجاء المستشفى الميداني الأردني فيها بتجهيزاته لسد حاجة موجودة.-(بترا)
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