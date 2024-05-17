الجمعة 17 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قائد قوة الواجب المشترك يتابع عدداً من التمارين ضمن فعاليات الأسد المتأهب

قائد قوة الواجب المشترك يتابع عدداً من التمارين ضمن فعاليات الأسد المتأهب
قائد قوة الواجب المشترك يتابع عدداً من التمارين ضمن فعاليات الأسد المتأهب
زار قائد قوة الواجب المشترك لتمرين الأسد المتأهب 2024، أمس الخميس، لواء الأميرة عالية الآلي 48 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية والفرق من جيوش الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين، وتابع عددًا من التدريبات التعبوية في منطقة التدريب المخصصة - قصر طوبا، وذلك على هامش تمرين الأسد المتأهب، وضمن الجولات التفقدية لمتابعة سير الأمور العملياتية للتمرين.اضافة اعلان
واشتملت التدريبات على الدوريات المشتركة، رماية قناصين على مختلف الأسلحة والمديات، تدريب رماية الهاون 81ملم، تدريب هندسي، رماية دبابات ورماية مدفع 25 ملم لآلية YPR، إضافة إلى تنفيذ رمايات على مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تدريب إسعافات أولية، تدريب مقاومة طائرات مسيرة، تمرين طلب نيران مباشرة وغير مباشرة، إذ تم تنفيذ هذه التدريبات بشكل مشترك مع الدول الشقيقة والصديقة.
يشار إلى أن تمرين الأسد المتأهب يهدف إلى تدريب القوات المشاركة على التعامل مع التهديدات المحتملة ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها البيئة العملياتية.
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