قادة العالم العربي والإسلامي يدعون للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

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الرياض - اختتمت في العاصمة السعودية الرياض أمس، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.ويأتي انعقاد القمة التي شارك فيها قادة دول عربية وإسلامية وممثلوها، لبحث وقف الحرب على غزة، والأحداث الخطرة في الأراضي الفلسطينية.ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال إن الاحتلال يشن حربا واسعة على قطاع غزة، نتج عنها استشهاد آلاف الفلسطينيين، ودمر خلالها البنية التحتية والمستشفيات.وجدد ابن سلمان، الذي يترأس القمة، في كلمته، المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الممرات الإنسانية والإفراج عن الرهائن وحفظ الأرواح، مشددا على أن ما يحدث في غزة، يؤكد فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في مواجهة خرق القانون الدولي، ويبرهن على ازدواجية المعايير، ويهدد استقرار الأمن العالمي.وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مجلس الأمن بحماية المدنيين الفلسطينيين من شر الحرب الإسرائيلية، مشددا على الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن استمرار الحرب سيؤدي لاتساع نطاقها، رافضا التهجير القسري للفلسطينيين، مشددا على أنه "لا حديث عن مستقبل غزة بشكل منفصل عن القضية الفلسطينية بشكل كامل".وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إن إسرائيل دولة احتلال، عليها القيام بدورها في حماية المدنيين، مشددا على ضرورة فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة لأهالي القطاع، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا، وتخطت كل الخطوط الحمراء، إذ قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا من أبناء شعبنا في غزة، معظمهم أطفال ونساء.وأشار إلى أن الفلسطينيين في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على يد قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين، مبينا أن سلطات الاحتلال ومن يساندها، يتحملون المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة.وقال "نريد حماية دولية، واعتماد حل ينفذ وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية"، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات ومنع تهجير الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة.كما طالب عباس بحل قضية اللاجئين بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، داعيا لحشد دعم دولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مهامها بما يشمل إعادة إعمار غزة.وأشار إلى أننا جاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني بما فيه القدس.من جهته، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية، تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي، مجددا إدانته لقتل المدنيين، مشددا على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة.وطالب السيسي بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط، ومنع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم، كما طالب بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.وحذر من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة، ينذر بتوسعها، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.وقال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، إن أهالي القطاع يشعرون بأن العالم تخلى عنهم.وشدد على أن المزاعم الإسرائيلية ضد مدارس الوكالة محض أكاذيب، مشيرا إلى أن الوكالة بحاجة ماسّة للتمويل للقيام بواجباتها، مطالبا بإدخال المساعدات الإنسانية لأهل غزة بدون شروط وزيادة ما يدخل منها.وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إننا نواجه همجية غير مسبوقة في التاريخ، إذ تقصف إسرائيل المشافي والمدارس ومخيمات اللجوء وتقتل المدنيين في غزة.وأضاف، إن الولايات المتحدة والغرب يدعيان حقوق الإنسان، لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل، إذ لم تدع هذه الدول الى وقف إطلاق النار.وأكد ضرورة أن ينظر مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية بجرائم إسرائيل في غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية في وضع يشبه جهنم، ويجب بذل جهود لمحاسبتها على جرائمها، داعيا وكالة الطاقة الذرية للكشف عن أسلحتها النووية.وأكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ضرورة الوقف التام لإطلاق النار في غزة، مشيرا الى أن إسرائيل تقتل المدنيين وتقوم بـ"عقاب جماعي" ضد الفلسطينيين، داعيا لدخول لجان تحقيق للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار إلى أن الوضع الإنساني في القطاع "مثير للقلق"، وعلى منظمة التعاون الإسلامي الاستمرار بالدفع باتجاه حوار لاستئناف محادثات السلام.بدوره، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إن المجتمع الدولي فشل باتخاذ ما من شأنه وقف المجازر، ووضع حد لهذه الحرب العدوانية، ما يشكل خطرا على جميع المستويات، متسائلا إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي.وأشار إلى أننا لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ، من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الحادي والعشرين، مبينا أن النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات، مؤكدا موقف قطر الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن قوات الاحتلال انتهكت القيم الإنسانية، وشنت هجوما وحشيا على غزة، باستعمال القنابل المحظورة دوليا، مبينا أن أغلب ضحايا الاحتلال من الأطفال والنساء والطواقم الطبية والإغاثية.وأكد أن غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الإسرائيلي الذي تتعرض له، داعيا لاتخاذ قرار تاريخي وحاسم، بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.وقال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، إن جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أنها تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.وأشار إلى أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، مؤكدا "نرفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ونرحب بالدعوة لهدنة إنسانية في القطاع".وأكد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، أن المنطقة لن تستقر إلا بعد استقرار فلسطين، وأن ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين تتعارض مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع ورفع الحصار عنه وإيصال المساعدات إلى غزة، وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني.بدوره، أكد رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، ضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، مؤكدا أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب ألا يستمر طيلة هذه العقود، مؤكدا ضرورة تنفيذ حل الدولتين.من جهته، قال رئيس طاجكستان إمام علي رحمن، إنه لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية، مشددا على أن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هو الحل الوحيد للصراع.ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى أن يراقب بشكل صارم حماية الشعب الفلسطيني، مقترحا أن يكون هناك صندوق خاص للاستثمار وتقديم الدعم المادي للعالم الإسلامي.وحذر الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته، من خطر الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا الى أن الوضع الفلسطيني زاد ظلما وقهرا.وأكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، رفض العدوان الإسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي، واستهداف السكان والمرافق المدنية، والمستشفيات.وقال إن العراق يدعم آمال الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى وضع إطار عملي للأخذ بزمام الأمور وإنقاذ شعب فلسطين من المجازر الإسرائيلية.بدوره، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، العالم بحماية الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار في القطاع، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتقديم كل ما يطلب لوقف العدوان على غزة.بدوره، أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن تراخي المجتمع الدولي أمام جرائم الاحتلال في غزة، سيفقده مصداقيته وسيجعله شريكا في هذه الجرائم.وقال إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو إبادة جماعية تحت أنظار العالم، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى، رشاد العليمي، رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، وتصفية القضية الفلسطينية، مبينا أن الوقائع التي تهز المنطقة منذ أسابيع، تؤكد أن فلسطين هي قلب وجوهر الوجدان العربي والإسلامي ومحور أمنه، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.ودعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، للعمل معا لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في القطاع، وفتح المعابر وتوصيل المساعدات للقطاع، مؤكدا أن لبنان لن يرضى بالاعتداء على أراضيه وأبنائه، محذرا من تمدد الحرب في غزة إلى جنوب لبنان.-(بترا)