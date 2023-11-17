قاسم: تحركات جادة للترافع أمام "العدل الدولية" للنظر في جرائم الاحتلال

هديل غبون

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عمان- دعا الخبير في القانون الدولي الدكتور المحامي أنيس فوزي قاسم، الدول العربية والإسلامية، إلى ضرورة تبني دعوى قضائية للترافع فيها أمام "محكمة العدل الدولية" ضد الكيان الصهيوني، لارتكابه جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة، مستشهدا بسابقة قضائية حديثة حكمت فيها المحكمة لصالح دولة غامبيا، حيث تبنت دعوى ضد جمهورية ميانمار (بورما) العام الماضي، بسبب جرائم الإبادة بحق "مسلمي الروهينغا"، مؤكدا جاهزيته القانونية لتقديم لائحة الدعوى لأي دولة.وأوضح قاسم، خلال ندوة متخصصة عقدتها منظمة النهضة العربية "أرض"، مساء أول من أمس، وأدارتها المديرة التنفيذية سمر محارب، أفضلية التقدم برفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية (من أذرع الأمم المتحدة) المختصة بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين الدول فقط، بخلاف المحكمة الجنائية الدولية المختصة بمحاكمة الأفراد في جرائم الإبادة الجماعية وتأسست العام 2002، استنادا إلى نظام روما الأساسي.وأكد وجود تحركات حقيقية و"جادة" الآن يقوم بها، إلى جانب مجموعة من المدافعين والقانونيين بالتواصل مع دول عربية وإسلامية، من أجل تحريك دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، متمنيا أن تتبنى إحدى الدول العربية هذه القضية.وقال قاسم، إن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية مع وجود المدعي العام الحالي للمحكمة، كريم خان، وهو ثالث مدعي عام لهذه المحكمة منذ تأسيسها، لن يكون منتجا، معتبرا أن زيارته لأوكرانيا منذ بدء الحرب هناك، وإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن تصرفا حياديا أو موضوعيا" لمن يتولى هذا المنصب، فيما لم يقم بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 56 عاما.وأضاف قاسم "لا أنصح بالذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن كريم خان البريطاني فقد حياديته تماما".وأشار إلى أن الجنائية الدولية التي تتيح للأفراد أو المنظمات التقدم بشكوى أمامها ضمن اختصاصها، سواء في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، لم تكن منذ بداية إنشائها منصفة مع "فلسطين"، حيث رفض المدعي العام الأول لها الأرجنتيني لويس أوكامبو انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي عندما تقدمت بطلب لذلك في 2009، بل حارب ذلك، من خلال عقد ندوة تضم خبراء أصدر في أعقابها قرارا اعتبر فيه فلسطين ليست دولة بالرغم من عدم صلاحياته في ذلك.وتطرق قاسم إلى الجهد الذي بذلته المدعي العام الثانية للمحكمة، فاتو بنسودا من دولة غامبيا، قائلا إنها قطعت شوطا كبيرا في النظر في الشكاوى المقدمة من منظمات فلسطينية ضد الاحتلال، حتى استطاعت التحقيق فيها وإحالتها لإحدى الغرف القضائية في المحكمة للبدء بالإجراءات، إلا أن ذلك لم ينجز للآن بسبب انتهاء ولايتها، وكانت فلسطين في تلك الأعوام حصلت على عضوية غير دائمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 2012، وانضمت في عهد بنسودا إلى ميثاق روما.وبالعودة إلى محكمة العدل الدولية، قال قاسم، إن هناك فرصة حقيقية للتقدم بلائحة دعوى واتخاذ إجراءات قضائية ضد الاحتلال أمامها، منوها إلى أن أي دولة تستطيع التقدم بلائحة الدعوى إذا استطاعت أن تثبت أن لها "الحق في ذلك ولديها الولاية"، مؤكدا جاهزيته لتقديم هذه اللائحة لأي دولة تتبنى الدعوى.وبين أن هناك سابقة قضائية يمكن القياس عليها، عندما قررت منظمة المؤتمر الإسلامي في 2019 تكليف دولة غامبيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإبادة الجماعية بحق "الروهينغا"، وحكمت المحكمة في المرحلة الأولى من الدعوى العام الماضي لصالح غامبيا، من خلال المصادقة على المسائل الإجرائية للدعوى وتأكيد حق الولاية في تحريك الدعوى، فيما تمر القضية الآن، بحسب قاسم، في المرحلة الثانية منها، وهي مرحلة التعويضات وإعادة شعب الروهينغا إلى دياره.ويستند عمل محكمة العدل الدولية، إلى اتفاقية "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية"، وهي معاهدة اعتمدتها بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1948، ودخلت حيّز التنفيذ في العام 1951، فيما وقعت عليها حتى الآن 15 دولة عربية وإسلامية، ومصادق عليها من 152 دولة عضوا في الأمم المتحدة.وفي السياق ذاته، قال قاسم، إن ما جرى في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يشبه ما جرى من أحداث تاريخية قبل الميلاد وما بعد الميلاد، مشيرا إلى أن ما وجهته المقاومة ضد الاحتلال، كان "ضربة قاصمة للمشروع الاستعماري في فلسطين"، ومؤكدا أن القانون الدولي أباح حق الدفاع عن النفس لمن يقع عليه الاحتلال.وقارن قاسم، بين حصار بيروت العام 1982، وما جرى في غزة خلال عملية "طوفان الأقصى"، مشيرا إلى أن ما حصل هو "انتقال إلى مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني"، بالرغم من حجم الضحايا الفلسطينيين والدمار غير المسبوق.ولفت إلى أن ردة فعل الاحتلال على العملية وانتهاك كل قواعد الحرب، مرده إلى حجم الاختراق الذي حققته المقاومة الفلسطينية بالوصول إلى مراكز معلوماتية حساسة، ومنها الوحدة رقم 8200 التي تعد وحدة استخباراتية مشتركة بين الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، وتقيم قيادتها في منطقة غلاف غزة، حيث تم الاستيلاء على الأرشيف المعلوماتي، الذي رشح عنه القليل للآن، ومنه الكشف عن وجود قاعدة أميركية في النقب، إضافة إلى الهجوم على حاجز بيت حانون (إيريز)، الذي جرى خلاله الاستيلاء على كل المقتنيات والمعلومات التي يتعامل بها جهاز الأمن الداخلي للاحتلال "الشاباك".ورأى قاسم أن الحرب على غزة، بالرغم من الألم، أعادت "تثقيف العالم بأسره" بالقضية الفلسطينية، خاصة جيل الشباب في عواصم "الاستعمار الغربي"، على حد تعبيره، وقال: "لا يوجد اليوم أحد من المدافعين والنشطاء عن القضية الفلسطينية في الخارج لديه هاجس حماس؛ لأن الكل يتحدث عن الشعب الفلسطيني وفلسطين كقضية وحق، وحركت المجازر بحق الأبرياء حواس الجيل الجديد والنقاش حول القضية من بدايتها، وهذا تطور في غاية الأهمية في مسار القضية الفلسطينية، باعتقادي أن الهاجس الأكبر اليوم للشعوب الحرة حق الفلسطينيين في الحياة".واعتبر قاسم أن الوعي بما يجري في غزة في الغرب، يرتبط بالتأثير على الرأي العام وعلى الأحزاب الحاكمة التي تتولى إدارة الأنظمة السياسية، من خلال صندوق الانتخاب.وعن تسويق الغرب والولايات المتحدة الأميركية إلى جانب الاحتلال ما أسماه افتراءات تتعلق بالحرب على غزة، قال قاسم إنها تتلخص في ادعاء الاحتلال بحقه الدفاع عن النفس، مؤكدا أنه لا أساس لذلك في القانون الدولي، مستندا إلى قضية جدار الفصل العنصري في العام 2004 التي كان أحد أبرز المحامين فيها أمام محكمة العدل الدولية، حيث قضت المحكمة بأن بناء الجدار "لم يكن دفاعا عن النفس"، بل رد على المذكرات التي قدمتها مؤسسات "صهيونية" بالنيابة عن الاحتلال، مع التأكيد أن الدفاع عن النفس يكون في حالة احتشاد قوات أجنبية على حدود دولة أخرى للهجوم عليها.ويعد حق الدفاع عن النفس مشروعا كحق أصيل في 3 حالات، هي المقاومة للشعب الواقع تحت الاحتلال، أو تحت الهيمنة الاستعمارية، أو ضد نظام الفصل العنصري، وفقا للمحامي قاسم، مبينا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت ذلك في سلسلة قرارات لها.أما "الفرية الأخرى التي سوقتها الولايات المتحدة والاحتلال"، بحسب قاسم، فتمثلت في تصنيف "المقاومة الفلسطينية كإرهاب"، مبينا أن ذلك لا أساس له في القانون الدولي أيضا، مستشهدا بقانون land warfare الصادر عن وزارة الدفاع الأميركية قبل العام 1956 في المادة 497، التي تنص على أن "على كل طرف في أي نزاع عسكري مسلح، الالتزام بقواعد وقوانين الحرب".وأضاف أن من يخرق هذا الالتزام على أرض الواقع هو الاحتلال وليس المقاومة، مشيرا إلى أن ما يجري في غزة أحدث مثال على ذلك الاختراق من خلال "المجازر المرتكبة".وعمل قاسم محاميا في الفريق الفلسطيني ضد جدار الفصل الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، كما مثل الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، في مسعى لتقدير الأضرار التي نتجت عن حرب الخليج العام 1990 بين العامين 2000 و2005، كما عمل مستشارا للوفد الفلسطيني إلى مفاوضات السلام التي عقدت في مدريد وواشنطن 1993-1991.