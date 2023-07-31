"قانونية النواب" تقر "معدل السير"

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عمان- _- اقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة غازي الذنيبات، مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، بعد اجراء التعديلات المناسبة على مواده.جاء ذلك في اجتماع عقدته اللحنة بحضور عدد من النواب ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ومساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس والمحافظ غسان الكايد وعدد من المعنيين.وقال الذنيبات، ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرتها مع المعنيين والجهات ذات العلاقة، مشيراً الى ان التعديلات الجديدة ستسهم بالمحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم، ومعالجة قضايا يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم التزام بعضهم بقوانين السير.يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.هذا بالاضافة لتشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية، ليعنى معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية بحيث تواكب التطور التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام.كما اعتمدت المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.