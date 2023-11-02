قانونيون: إضافة "التهجير والإبادة الجماعية" للجرائم المنظورة أمام "الجنائية"

اضافة اعلان

أكد خبراء في القانون الدولي وجوب إضافة الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة إلى الجرائم التي تنظر فيها محكمة الجنائية الدولية.جاء ذلك خلال ندوة "ملاحقة الكيان الصهيوني عن جرائمه في فلسطين" عقدت على هامش اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، الذي تستضيفه نقابة المحامين الأردنيين، في المركز الثقافي الملكي.وتحدث في الندوة الدكتور أنيس قاسم خبير القانون الدولي، والدكتور محمد علوان أستاذ القانون الدولي، وأدارها مقرر لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع عضو مجلس النقابة المحامي د.هاشم الشهوان.وأشاروا إلى أن إضافة جريمة التهجير والإبادة الجماعية للجرائم الثلاث التي تنظر فيها المحكمة (حرب 2014 ومسيرات العودة والاستيطان) يعتمد على مدعي عام المحكمة نفسه، والذي لا يعول عليه كثيرا "حسب تعبيرهم".ولفتوا إلى أنه يمكن الاستفادة من قرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي اعتبر أن ما جرى بحق الفلسطينيين في مخيمات لبنان (صبرا وشاتيلا) شكل من أشكال "الإبادة جماعية".وأضافوا أن هناك صعوبات تعترض محاكمة الاحتلال الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية في المحكمة الجنائية الدولية المنحازة، والتي لا تقوم بدورها المطلوب منها.وبينوا أنه منذ 2008 طرقت فلسطين أبوب المحكمة، وأصبحت طرفا في النظام الأساسي 2015، وما على المدعي العام إلا إضافة الجرائم الأخيرة.وتحدث الدكتور أنيس قاسم عن المحكمة الجنائية الدولية من حيث الاختصاص، وإجراءات ملاحقة الاحتلال على جرائمه، مؤكدا أن بالإمكان الاستفادة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزة، وأن بإمكان الدول الموقعة على الاتفاقية، ومنها الأردن وفلسطين، إقامة دعاوى في القضاء الدولي والمحلي ذات الاختصاص العالمي.وأشار إلى أن المطلوب من الحكومة تحريك دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإبادة الجماعية، خاصة وأن لها مصلحة مباشرة بتحريكها، وأنها موقعة على الاتفاقية.وأكد أن تصريحات المسؤولين في الحكومة والجيش والكيان الصهيوني تشكل أرضية قوية لتحريك الدعاوى ضد الاحتلال، ويمكن ملاحقة الولايات المتحدة على مساهمتها في مجهود الحرب والإبادة الجماعية، ومخالفتها لاتفاقية الدول المحايدة.ووصف قاسم ما يجري في قطاع غزة بأنه أبشع جريمة إبادة جماعية لسببين؛ هما أن قطاع غزة لا يزال أرضا محتلة، وأن سلطة الاحتلال مسؤولة عن حماية الشعب الواقع تحت الاحتلال، والثاني ما نراه من جرائم إبادة جماعية مدعومة بتصريحات المسؤولين في الكيان الصهيوني حول نوايا الاحتلالوما يقوم به.وبين أن الاحتلال يحارب أي محاولة قانونية في أي جانب من جوانب القضية الفلسطينية، وأن المطلوب قرار سياسي يدعم التوجه نحو طلب التحكيم الدولي من أجل قضية الأقصى والإبادة الجماعية.من جانبه، تطرق الدكتور محمد علوان إلى محاولات الكيان الصهيوني وحلفائه تشويه وتزييف القانون الدولي، وتضليل الرأي العام العالمي.وأشار إلى أن الاحتلال يروج لأربعة افتراءات؛ هي أن "إسرائيل" تدافع عن نفسها، وأن المقاومة إرهاب، وأن غزة غير محتلة، وعدم احترام المقاومة مبدأ التمييز بين المدنيين والمسلحين.وفند علوان الافتراءات، وقال إن تاريخ إسرائيل حافل بانتهاكات القوانين الدولية منذ قيامها، وإن الولايات المتحدة لم تتمكن لغاية الآن من استصدار قرار من مجلس الأمن حول حق إسرائيل بالدفاع عن النفس، أو أن يعتبر حماس حركة إرهابية أو يدينها.وقال إن المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تسمح لأي دولة طرف فيها التقدم بدعوى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية دون اشتراط رضى الدولة المرتكبة للجريمة، وإن الأردن وفلسطين ومصر طرف ويمكن أن تتقدم بدعوى شرط توفر المصلحة.ودعا الحكومة إلى التحرك مع الدول الأطراف في الاتفاقية، وبين أن هناك ثلاث قضايا ضد الاحتلال منظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهي العدوان على غزة عام 2014، ومسيرات العودة، والمستوطنات، وبالإمكان إضافة الجرائم الأخيرة لتلك القضايا.وقال الشهوان إن النقابة قررت تشكيل هيئة الإسناد القانوني لملاحقة الكيان الغاصب عن جرائم الحرب التي يرتكبها أمام الجهات والهيئات القضائية الدولية والمحلية، وإعداد دراسات قانونية حول جرائم الحرب المرتكبة في القطاع وعموم فلسطين، لتكون سندا قانونيا للموقف الرسمي سياسيا ودبلوماسيا.كما قررت عقد دورات متخصصة للمدونين الفلسطينيين لغايات توثيق جرائم الحرب وإفادات شهود لإعداد الأدلة الجنائية بطريقة قانونية واحترافية، والتواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية الرديفة للتعاون والإسهام في ملاحقة الاحتلال على جرائمه.من جانبه أشاد ممثل نقابة محامي الجزائر مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين فيصل دريوش، بالدور الذي قام به الأردن ممثلا بنقابة المحامين الأردنيين، ونقيب المحامين يحيى أبوعبود على مستوى اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين، ودورها في تغيير موقف الاتحاد الدولي فيما يجري في غزة، والكلمة التي ألقاها أبوعبود نيابة عن اتحاد المحامين العرب في اجتماع اتحاد المحامين الدولي.يذكر أن جرائم الإبادة الجماعية هي أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها، وأن 800 محام دولي أكدوا أن ما يحصل في غزة هو جريمة إبادة.وكانت نقابة المحامين من بين 106 منظمات حقوقية وقعت على طلب التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية.