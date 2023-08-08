الثلاثاء 08 آب 2023
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"قتلوك وقتلوني".. أردني ينعي طفله بعد غرقه بفرنسا

أردني ينعي طفله بعد غرقه بفرنسا
أردني ينعي طفله بعد غرقه بفرنسا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورا لطبيب ظهر فيها يحتضن ابنه عند ولادته وبعد وفاته، في مشهد أثار حالة تعاطف عارمة.
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وفُجع الطبيب الأردني أحمد السليمان بوفاة نجله الصغير نديم البالغ من العمر 6 سنوات إثر حادث غرق تعرض له قبل أسبوعين في مدينة تولوز بفرنسا.

ونعى سليمان نجله الراحل نديم بكلمات مؤثرة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" قبل أسبوعين من يوم ميلاده السادس.

وقال في منشور كتبه على صفحته في فيسبوك: "يوم ولدت 18-8-2017، ما كنت أعلم أننا ذات يوم سنفترق، وأن عيني ستدمع من أجلك، كنت أحسب دوما أن أجلي سيحين قبل أجلك، ولم أكن أعلم أن قلبي عليك من الأشواق سيحترق، ولدي قتلوك وقتلوني، ومزقوا كبدي حزنا على حبيب عشت من أجله وعشت له، مكسرة كجفون أبيك هي الكلمات ومقصوصة، كجناح أبيك، هي المفردات، فكيف يغني المغني؟ وقد ملأ الدمع كل الدواة وماذا سأكتب يا بني؟ وموتك ألغى جميع اللغات لأي سماء نمد يدينا؟ يوم فراقك 4-8-2023".

وتعرض الطفل لحادث غرق في بركة مياه عامة مستثمرة من قبل مدينة ألعاب مائية بالقرب من مدينة تولوز. -وكالات
وزارة التنمية الإجتماعية

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