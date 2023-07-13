الخميس 13 تموز 2023
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قدمت امتحان الرياضيات وفارقت الحياة.. طالبة توجيهي ترحل وسط صدمة وحزن

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التوجيهي
توفيت اليوم الخميس الطالبة فاطمة المنسي بعد أداءها امتحان الثانوية العامة لمبحث الرياضيات في مدرسة صفية بنت عبدالمطلب في إربد. 

ونعت المدرسة الطالبة ونشرت عبر صفحتها الرسمية في موقع الفيسبوك وقالت : "تنعى مدرستنا ممثلة ب إدارتها و معلماتها وجميع طالباتها الطالبة الخلوقة فاطمة المنسي والتي وافتها المنيه اليوم بعد ادائها لامتحان الثانوية العامة".اضافة اعلان


وأضافت : "وباسمنا نعزي أنفسنا وعائلة الطالبه ولا نقول إلا أنا لله وأنا اليه راجعون ونسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان".

ووجهت المدرسة رسالة مؤثرة قالت فيها : "هنا اقول.....وبصمتٍ رحلتِ أيّتُها العزيزة فاطمة....أيُّ خبرٍ هذا الّذي كان قادرًا أن يحمل لنا هذا الكمّ من الحزن، الحزن الّذي معه جمدتْ الدّموع وحلَّ بدلًا منها صمتٌ مُطبق خيّم علينا وعلى صويحباتك ،كُنّا نأمل أن ترجعي لنا معافاة من مرضك ،لكنّه المرض اللعين الّذي تطاول على زهرة شبابك وقطفها قبل الأوان".

وتابعت بالقول : "نعلم أنّ الموت حق ،وإننا وإن طال الغد لراحلون ،فتنتهي عنده الكلمات وتنسحب تاركة المكان لحزنٍ رُسم على جدار القلب ... سنشتاق لكِ ،لبسمتك الخجولة ،لأدبكِ الجمِ ،لاحترامك للجميع ،لكلِّ صفاتك الحلوة".


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