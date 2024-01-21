الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرارات مجلس الوزراء

420092111_760334602794914_1652556542672447837_n
قرارات مجلس الوزراء
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع نظام الاتِّحادات لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات تمكين الجمعيَّات والاتِّحادات الفرعيَّة من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها من خلال تشكيلها للاتِّحادات، بالإضافة إلى تنظيم تشكيل الاتِّحادات وتحديد هيئاتها العامَّة والإداريَّة، وإجراءات تسجيلها ومواردها الماليَّة، وتحديد موعد موحَّد لإجراء انتخابات الاتِّحادات كافَّة.اضافة اعلان
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السِّياسة العامَّة للإعلام والاتِّصال الحكومي، وتكليف وزارة الاتِّصال الحكومي بالسَّير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء فيها بالتَّنسيق مع الجهات المعنيَّة.
وتهدف السِّياسة التي أعدَّتها وزارة الاتَّصال الحكومي إلى تنفيذ خطط وبرامج تسهم في تعزيز ثقة الجمهور والمواطنين ووسائل الإعلام والاتِّصال في السِّياسات وعمليَّات التَّواصل الحكوميَّة.
وتتضمَّن السِّياسة ثمانية محاور رئيسة هي: الاتِّصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتَّشريعات الإعلاميَّة، ووسائل الإعلام، ووسائل التَّواصل الاجتماعي، والتَّحديث السِّياسي، والتَّحديث الاقتصادي والإداري، والتَّقارير المعنيَّة بالحريَّات الإعلاميَّة، والإعلام التَّنموي، وسيتمُّ ضمن كلِّ محور من هذه المحاور تنفيذ عدد من الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوَّة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة بني صخر/الفايز وآل الطاهر والعرموطي

منذ 16 دقيقة
532753

السلطة الفلسطينية ترفض خطة إسرائيلية لنقل أموال ضرائبها لدولة أخرى

منذ4 ساعة
منظمة محامون بلا حدود

25.6 % المشاريع المنفذة بالكامل من "التحديث الاقتصادي" في 2023 

منذ22 ساعة
مبنى مؤسسة التدريب المهني في عمان-(أرشيفية)

أربعة من حملة شهادة الدكتوراه و100 ماجستير يلتحقون بالتدريب المهني

منذ22 ساعة
جانب من ورشة حوارية حول تمكين المرأة في العمل السياسي بالعقبة أمس - (من المصدر)

ورشة حوارية في العقبة تعاين سبل تمكين المرأة في العمل السياسي

منذ22 ساعة
مبنى وزارة البيئة- (تصوير أمجد الطويل)

5 مسارات على الأردن اتباعها لتعزيز الاقتصاد الدائري

19 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الدولة الفلسطينية في منطوق الوزير

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأداء الصناعي التنافسي

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصالح إخوانية

نضال المجالي |اليوم

في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات | منذ22 ساعة
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
 