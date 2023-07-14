قرار بإزالة مبنى “الإسفنج” المحترق

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قررت لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة واللجنة الإنشائية العليا، إزالة مبنى مصنع الإسفنج الذي تم احتراقه مساء أمس بالسرعة الممكنة حفاظاً على السلامة العامة.وجاء في القرار حسب الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، أنه وبعد الكشف على البناء القائم على القطعة 698 حوض 45 الحمرانية والمكون من خمسة طوابق تبين أن الحريق أتى على معظم البناء؛ ونتج عنه انهيار أجزاء من عقدات البناء في الواجهات ( الجانبية والخلفية) وأضرار كبيرة في عناصر البناء الرئيسة، وبناء عليه تم اتخاذ قرار من قبل لجنة السلامة العامة من جهة واللجنة الإنشائية العليا من جهة أخرى بضرورة إزالة البناء بالسرعة الممكنة حفاظاً على السلامة العامة.وتتشكل لجنة السلامة العامة، من أمانة عمان والجمعية العلمية الملكية، إضافة إلى مندوبين من محافظ العاصمة والدفاع المدني والمركز الأمني.وقد تم تشكيل اللجنة بأمر من محافظ العاصمة.