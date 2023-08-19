السبت 19 آب 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
الغد الأردني
السبت 19 آب 2023
7:53 م
قرار بوقف استقبال مرضى التأمين الصحي الخاص باستثناء الحالات الطارئة
طبيب
قررت نقابة الأطباء الاردنية تقرر التوقف عن استقبال مرضى التأمين بإستثناء الحالات الطارئة وفق كتاب رسمي.
اضافة اعلان
45 ألف شخص زاروا البترا خلال شهر آب الحالي
18 آب 2023
وزير التربية: التوجيهي سيختفي بعد سنتين
18 آب 2023
درجات الحرارة تلامس الـ 40 في عمان.. والأرصاد تحذر
18 آب 2023
مطلوب مصنف بالخطر جداً والمسلح في قبضة الأمن
17 آب 2023
نقابة الاطباء
استقبال مرضى
الحالات الطارئة
Copy
اقرأ أيضا
"العقبة الخاصة" تكثف الرقابة على المواد الغذائية بالأسواق
منذ2 ساعة
التربية : 15 الف طالب ينتقلون من المدارس الخاصة إلى الحكومية
منذ3 ساعة
الحكومة تؤكد عدم ارتفاع إصابات الإيدز في الأردن
منذ5 ساعة
الشبول: الأردن حقق إنجازا غير مسبوق في السياحة
منذ7 ساعة
"السياسة والمجتمع" يعقد جلسة حوارية حول المفاوضات السعودية الأميركية
منذ8 ساعة
أجواء حارة حتى الاثنين
منذ23 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
عقب قمة كامب ديفيد الثلاثية.. بكين تحذر من منافسة جيوسياسية ببحر الصين
العرب والعالم
|
منذ 3 دقيقة
عودة الأمل لأوكرانيا بالحصول على "إف- 16".. وروسيا تتوعد
العرب والعالم
|
منذ 7 دقيقة
إربد: كيف توفر أيام طبية مجانية أدوية مفقودة بالمراكز والمستشفيات؟
إربد
|
منذ 12 دقيقة
تغير المناخ وحرائق الغابات.. هل نحتاج نهجا جديدا للوقاية الاستباقية؟
جرش
|
منذ 12 دقيقة
الغور الشمالي: بعد إغلاق مدرستهم المتصدعة.. طلبة وأولياء أمورهم بـ"دوامة البديل"
إربد
|
منذ 13 دقيقة
الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني يفشل
ترجمات
|
منذ 15 دقيقة
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
31 تموز 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن؟
الغد الأردني
|
15 تموز 2023
افكار و مواقف
توسيع الدوائر الانتخابية
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني يفشل
ترجمات
|
منذ 15 دقيقة
القوة الإيرانية الناعمة في كردستان العراق
ترجمات
|
منذ 18 دقيقة
مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)
ترجمات
|
منذ24 ساعة
قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري
ترجمات
|
16 آب 2023
سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية
ترجمات
|
16 آب 2023
الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة
ترجمات
|
15 آب 2023